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​Турция присоединяться к санкциям против России не хочет

Минэнерго Турции призвало к урегулированию ситуации с РФ

​Турция присоединяться к санкциям против России не хочет
Фото: pixabay.com

Ситуацию с РФ необходимо урегулировать дипломатическим путем, а не санкционным — таков посыл главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза. Как передает ТАСС, ведомство заявило, что не желает присоединяться к санкциям Запада против России.

Отметим, что правительство Турции ранее заявляло, что намерено играть решающую роль в урегулировании украинского конфликта. Так, представитель президента Ибрагим Калым сообщил, что встреча глав двух государств — Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в ближайшее время, но последнее слово здесь остается именно за Путиным.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 266, комментариев: 0

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