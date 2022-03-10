Глава ФАС отметил предпосылки снижения розничных цен на топливо в России

Федеральная антимонопольная служба России видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо, рассказали в «ТАСС» со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемов достаточно. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», – подчеркнул глава. Он также добавил, что ФАС контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов. В России сформировали достаточные запасы бензина и дизельного топлива, которые позволяют обеспечить внутренние потребности.