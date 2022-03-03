Минобороны РФ озвучило число погибших военнослужащих во время спецоперации в Украине

С начала спецоперации в Украине погибло 498 российских военнослужащих, раненных – 1587, сообщил «ТАСС» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерала-майор Игоря Конашенкова.

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитых и около 3 700 раненных. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины – 572 человека. К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь», – рассказал генерал-майор. Он также отметил, что российские солдаты и офицеры с честью выполняют задачу спецоперации.

Напоминаем, ранее стало известно о погибшем военнослужащем из Нижневартовска. Это первый случай в регионе.