Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с Россией

Делегация Украины выехала в Гомель для переговоров с представителями России. Об этом сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского и глава отечественной группы делегатов Владимир Мединский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения переговоров в Белоруссии, так как с ее стороны идут военные действия. Позже у него состоялся разговор с Александром Лукашенко, в ходе которого они договорились провести переговоры с российской стороной в Гомеле.

Руководитель делегации Владимир Мединский сообщил, что делегация выезжает из Минска в Гомель. Он подтвердил, что украинцы заявили о готовности к переговорам. Он гарантировал полную безопасность украинской делегации.