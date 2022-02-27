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Переговоры России с Украиной состоятся

Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с Россией

Переговоры России с Украиной состоятся
Фото: nashaniva.com

Делегация Украины выехала в Гомель для переговоров с представителями России. Об этом сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского и глава отечественной группы делегатов Владимир Мединский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения переговоров в Белоруссии, так как с ее стороны идут военные действия. Позже у него состоялся разговор с Александром Лукашенко, в ходе которого они договорились провести переговоры с российской стороной в Гомеле.

Руководитель делегации Владимир Мединский сообщил, что делегация выезжает из Минска в Гомель. Он подтвердил, что украинцы заявили о готовности к переговорам. Он гарантировал полную безопасность украинской делегации.


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27 февраля в 17:50, просмотров: 800, комментариев: 6
Комментарии:
йося
27 февраля в 18:13
Ну вот, кажись у кагота мозги начинают работать, походу пока в рог не прилетит ничего шевелится не начинает.
Надеюсь что это так, хотя эти недоумки опять пытаются тянуть время.
444 йося
27 февраля в 18:31
Эти недоумки устроили войну с Украиной. И им уже мало что поможет. Весь цивилизованный мир в шоке. Даже тишайшие купленные шредеры увольняются из российских шарашек. А уж политики от крайне левых до крайне правых, судя по принимаемым санкциям, пришли к однозначному выводу Гитлера надо давить, иначе всему миру конец.
йося 444
27 февраля в 18:45
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йося
27 февраля в 19:05
Надеюсь мазарин успел прочитать мой комент.
Сиа, с вами тоже все ясно
444
27 февраля в 19:50
И никакого Гомеля. Встреча в районе реки Припять. Целиться будут с двух сторон.
йося
27 февраля в 19:53
Мазурин, прекратите истерику
Alkonowa1ow
27 февраля в 21:25
Альтернативы мирному переговорному процессу у режима Зеленского нет. Это ещё один шанс ему включить голову и понять во что он влез.
Хотя у меня откровенный скепсис по поводу этого мероприятия. Но нужно давать любой шанс для мирного разрешения конфликта. И заложить основу для будущего народа Украины, проживающего в нейтральном безбликовое, безъядерном государстве. В дружбе и Союзе с РФ. А перспективе и членом Союзного государства РФ-Беларусь-Украина. .
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