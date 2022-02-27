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Песков: делегаты из России прибыли на переговоры с украинцами в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности делегации провести переговоры в Гомеле

Песков: делегаты из России прибыли на переговоры с украинцами в Белоруссию
Фото: Sputnik

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с представителями властей Украины. Заседание может начаться в Гомеле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», – сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было бы военных действий. Глава Украины подчеркнул, что Киев хочет мира и готов к переговорам с делегацией из РФ, но предложил другие города, которые не участвуют в конфликте.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 591, комментариев: 8
Комментарии:
ВИЛ
Сегодня в 12:59
Полная и безаговорочная капитуляция. Вот гарантия мира.
Dochimacho
Сегодня в 13:01
Зеленский уже сделал заявление. Он в Минск не поедет.
444 Dochimacho
Сегодня в 13:04
А что в Минске Путин на переговоры приехал? Почему же Президент Украины должен ехать за заклание в Минск?
444 ВИЛ
Сегодня в 13:05
Табакерка - вот гарантия мира в Европе.
ВИЛ 444
Сегодня в 13:47
Буквально три дня назад разговаривал с товарищем о событиях происходящих сегодня так вот он тоже говорил про табакерку и именно в том же контексте, реально!?, уважаемый вы действительно разговариваете методичками, навязанными штампами антироссийской пропаганды.
Если расшифровать Ваш посыл это уже тянет на свержение существующего строя, а это статья батенька.
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:13
Зеленский не самостоятельная фигура. Это актёр в прямом и в переносном смысле и исполняет свою роль по сценарию написанному в Вашингтоне. Он ничего не решает. Он никто и звать его никак в среди тех кто решает вопросы мировой политики. А решают вопросы постоянные члены Совбеза ООН: США, РОССИЯ, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОПРИТИНАЯ. Все. И решения их господин Зеленский получает где-то сидя в предбаннике. Странно видеть чтобы лидер страны начал вести переговоры с человеком ничего не решающих и постоянно консультирующийся со своим хозяевами из США.
Поэтому логически понятно что в Минск приехала техническая делегация.
Так принято делать в политике уважающими себя мировыми державами.
Техническая делегация рассмотрит все предложения по прекращения локального конфликта сторон.
Главное что просматривается в этой якобы готовности к переговорам это организовать опять некие Минские соглашения 2.0, которые Запад естественно (кто бы сомневался) правящих киевский режим выполнять не будет. Дежавю.
А зачем тогда устраивать это шоу с переговорами. Выиграть время и получить вооружение, которое приготовили его западные хозяева?
Вспоминается финал битвы за Берлин в киноэпопее «Освобождение».
Когда немцы запросили перемирие для консультаций и формирования нового правительства Германии. На что Жуков ответил: «Нет, только безоговорочная капитуляция. Всем гарантируем жизнь. Всем гарантируем жизнь». Поэтому что принесет Зеленский на переговоры. в Минске нужно будет посмотреть. Ибо доверия к нему окончательно не стало. Это не тот политик с которым можно что-то решать. Однако он Президент и работать с ним приходится.
.
444 ВИЛ
Сегодня в 14:37
Какие штампы? Путин будет издеваться над Россией и миром до самой смерти.
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:55
Делегацию на переговорах с хунтой возглавил Мединский. Почему назначен главой делегации РФ Мединский? Только исходя и целей достижения целей мирного урегулирования конфликта.
Зеленский и Мединский два культурных человек. Один шоумен от культуры, второй бывший Министр Культуры. Раз.
Оба они представители народа, наиболее пострадавшего от нацизма. Шесть миллионов евреев пострадали от нацистов во время Второй Мировой войны. И есть общая память. И у Зеленского в том числе. Два.
Оба как культурные люди, могут найти общие гуманитарные точки и выработать подход к процессу мирного урегулирования конфликта на позициях демилитаризации и нейтралитетах будущем страны. Три.
Оба они могут общаться как простые люди без галстуков и на любом языке без переводчиков. В том числе и на иврите. Четыре.
Наконец миссия Мединского в переговорах с Зеленским это услышать, то чего он не может сказать в официально. Пять.
Это можно сказать начало для формирования платформы будущего.
Это реальный шанс Зеленского для создания новой архитектуры во взаимоотношениях не только с Россией, но новой архитектуры всего Европейского дома. И он мог бы войти в историю как один из архитекторов новой Европы.
Это своего рода новые Хельсинки. Когда нейтралитет станет доминирующим вектором развития всех европейских стран. Европы без блоков и конфронтаций.
Сегодняшний курс Европы, когда даже Хельсинки нарушили свой традиционный нейтралитет может привести Европейский Дом к пожару. На кострище которого будет строиться новая нейтральная архитектура Европы. И Зеленский может оказаться тем стрелочником, на которого повесят пожар Европейского Дома. Чего не хотелось бы.
Итак Мединский на месте. Ваш ход господин Зеленский.
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