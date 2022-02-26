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​Самолеты Airbus улетят из России?

Евросоюз не будет поставлять в РФ самолеты Airbus и запчасти к ним

​Самолеты Airbus улетят из России?
Фото: pixabay.com

Самолеты Airbus и запчасти к ним не будут поставляться в Россию: таково решение Евросоюза, о котором пишет РБК. Сейчас российские авиакомпании используют 322 таких воздушных судна — они обеспечивают 40 процентов пассажиропотока авиации в стране.

Больше всего «эйрбасов» у Аэрофлота — 185 машин; 126 — у его «дочки» «России», 102 — у S7. Четвертый в списке крупнейших эксплуатантов Airbus в России — «ЮТэйр» с 56 суднами. Техническое обслуживание их будет затруднено — это грозит выведением самолетов из работы авиакомпаний. «Последствия для авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты иностранного производства, будут аналогичны тем, с которыми столкнулась авиакомпания «Белавиа», — невозможность технического обслуживания», — заявил партнер — учредитель юридической фирмы NYZ Partners Алексей Янбухтин.

Заменить Airbus пока нечем — российские производители могут предложить Sukhoi Superjet 100, однако, по оценкам экспертов отрасли, самолет в нужной авиакомпаниям модификации пока не сертифицирован.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 526, комментариев: 8
Комментарии:
testimonium paupertatis
Сегодня в 16:37
зато мы смертную казнь теперь можем вернуть! эх, хорошо на душе!
444
Сегодня в 17:09
Boeing просто обязан тоже отказаться от поставки своих запчастей.
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:21
Такое решение имеет две стороны медали. В сиюминутной перспективе это плохо, ибо мы уже основательно подсели на «арбузы». А в среднесрочной, перспективе ещё неизвестно кто больше выиграет от ухода от авиационной зависимости от Эйрбасов. Почему? В 1993 году был практически готов и сертифицирован отечественный ТУ-334, который должен был придти на смену ТУ-154, но неизвестно почему отдали предпочтение Суперджету вложив в него десятки миллиардов рублей. Причём что в нем в этом воздушном судне отечественного? Только планёр. Далее для магистральных международных перевозок освоение МС-21 идёт ни шатко, ни валко. А зачем, ибо наши авиакомпании сделали ставку на «арбузы». Далее наши дальнемагистральные Ил в Воронеже по этой де причине не могут собираться потому как заказов от авиакомпаний нет. Сейчас вроде объединились с Китаем, который будет там собирать Илы.
Вывод. Наша авиастроительная промышленность стала падать из-за отсутствия заказов на воздушные суда. Сначала перестали выпускать Ту -154 и Як-42, а затем и новейшие свои разработки типа Ту-334 и другие.
В таких условия когда Европейская авиастроительная компания уходит с нашего рынка это не есть плохо. Вакуум в таких случаях заполнится сразу. Были бы гроши. Законе природы. А вообще нет худа без добра.
Восстановим свою авиапромышленность, а пока полетаем на китайских сборках.
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:25
Тоже касается и Боинг. Хотя американцы наоборот сыграют на уходе европейцев и возможно подзаработают. Ничего личного и политического, только бизнес. А арбузы пусть покупают в Европе, в Украине, в Французской Гвинее. На американский рынок «арбузы» не пустят. Конкуренция, однако.
Dochimacho Alkonowa1ow
Сегодня в 17:25
Совершенно согласна. В дальнемрочной перспективе это в плюс.
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:42
Похоже европейцы из ЕС в погоне угодить своему хозяину из Белого Дома готовый совершать совершенно безумные поступки. Поступки из разряда «назло своей маме отморожу себе уши» или «куплю билет в СВ класс, но назло проводнику не сяду в вагон, а побегу за поездом.
Экономика, когда лезет в политика всегда заканчивает плохо. Политики приходят и уходят, компания остаётся при своих интересах. Да каких интересах? Интересы уходят вместе с политикой. И рынок уходит вместе с политикой. И репутация компании уходит туда же. Ненадежного партнера. А США не зря бойкотируют СП-2. Им нужно свой СПГ в Европе. Поэтому и все последние терки у нас США. А ЕС США как всегда держит за болвана в этой БОЛЬШОЙ ИГРЕ.
Dochimacho
Сегодня в 18:03
США сейчас пытаются сколотить новый центр силы -англосаксонский: США, Англия, Канада, Новая Зеландия и Австралия. В этом разрезе зачем старушке Европе уши отмораживать вот совсем непонятно. Ей вору повторять за Зелинским, что, мол, мы одни остались. Интересная картина разворачивается.
Олег Петров
Сегодня в 19:06
А то что Airbus и Boeing в немереных количествах закупает у нас титан для своих самолетов из не смущает? Которого так то им негде больше взять.
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