Евросоюз не будет поставлять в РФ самолеты Airbus и запчасти к ним

Самолеты Airbus и запчасти к ним не будут поставляться в Россию: таково решение Евросоюза, о котором пишет РБК. Сейчас российские авиакомпании используют 322 таких воздушных судна — они обеспечивают 40 процентов пассажиропотока авиации в стране.
Больше всего «эйрбасов» у Аэрофлота — 185 машин; 126 — у его «дочки» «России», 102 — у S7. Четвертый в списке крупнейших эксплуатантов Airbus в России — «ЮТэйр» с 56 суднами. Техническое обслуживание их будет затруднено — это грозит выведением самолетов из работы авиакомпаний. «Последствия для авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты иностранного производства, будут аналогичны тем, с которыми столкнулась авиакомпания «Белавиа», — невозможность технического обслуживания», — заявил партнер — учредитель юридической фирмы NYZ Partners Алексей Янбухтин.
Заменить Airbus пока нечем — российские производители могут предложить Sukhoi Superjet 100, однако, по оценкам экспертов отрасли, самолет в нужной авиакомпаниям модификации пока не сертифицирован.
Вывод. Наша авиастроительная промышленность стала падать из-за отсутствия заказов на воздушные суда. Сначала перестали выпускать Ту -154 и Як-42, а затем и новейшие свои разработки типа Ту-334 и другие.
В таких условия когда Европейская авиастроительная компания уходит с нашего рынка это не есть плохо. Вакуум в таких случаях заполнится сразу. Были бы гроши. Законе природы. А вообще нет худа без добра.
Восстановим свою авиапромышленность, а пока полетаем на китайских сборках.
Экономика, когда лезет в политика всегда заканчивает плохо. Политики приходят и уходят, компания остаётся при своих интересах. Да каких интересах? Интересы уходят вместе с политикой. И рынок уходит вместе с политикой. И репутация компании уходит туда же. Ненадежного партнера. А США не зря бойкотируют СП-2. Им нужно свой СПГ в Европе. Поэтому и все последние терки у нас США. А ЕС США как всегда держит за болвана в этой БОЛЬШОЙ ИГРЕ.