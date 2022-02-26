Евросоюз не будет поставлять в РФ самолеты Airbus и запчасти к ним

Самолеты Airbus и запчасти к ним не будут поставляться в Россию: таково решение Евросоюза, о котором пишет РБК. Сейчас российские авиакомпании используют 322 таких воздушных судна — они обеспечивают 40 процентов пассажиропотока авиации в стране.

Больше всего «эйрбасов» у Аэрофлота — 185 машин; 126 — у его «дочки» «России», 102 — у S7. Четвертый в списке крупнейших эксплуатантов Airbus в России — «ЮТэйр» с 56 суднами. Техническое обслуживание их будет затруднено — это грозит выведением самолетов из работы авиакомпаний. «Последствия для авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты иностранного производства, будут аналогичны тем, с которыми столкнулась авиакомпания «Белавиа», — невозможность технического обслуживания», — заявил партнер — учредитель юридической фирмы NYZ Partners Алексей Янбухтин.

Заменить Airbus пока нечем — российские производители могут предложить Sukhoi Superjet 100, однако, по оценкам экспертов отрасли, самолет в нужной авиакомпаниям модификации пока не сертифицирован.