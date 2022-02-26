16+
Логотип Сиапресс
USD  83,5485   EUR  93,5994  

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

​Медведев назвал санкции Запада поводом для возвращения смертной казни в России

В России, возможно, вскоре вернут смертную казнь

​Медведев назвал санкции Запада поводом для возвращения смертной казни в России
Фото: news-r.ru

Санкции Запада — хорошая возможность вернуть смертную казнь: об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно… — пишет он на своей странице «ВКонтакте». — Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

В ответ ему сенатор Андрей Клишас возразил, что мораторий на смертную казнь введен решением Конституционного суда — соответственно, и отменять его может только КС.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:24, просмотров: 36, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В будущей школе в 38 микрорайоне Сургута планируют разместить стрелковый тир 1162
  2. В Югре растет число мошенничеств, совершаемых с помощью «инвестиций» в сети 1076
  3. ​Во всем мире власти неизбежно приходят к платным парковкам как способу понизить давление автомобилей на инфарструктуру 813
  4. ​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим» 722
  5. ​Россиян ждут долгие трудовые будни из-за Международного женского дня 423
  6. Югра снимает корону? В ХМАО сокращается число заболевших COVID-19 381
  7. ​Facebook, быстрее! Роскомнадзор начал замедлять крупнейшую мировую соцсеть 345
  8. ​Зима уходит с ветром: в Сургуте портится погода 326
  9. ​Омикрон шагает по Югре: выявлено 294 новых случая заболевания 233
  10. ​Югорск задолжал энергетикам — власти на переговоры не пошли 218
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 9548
  2. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 4555
  3. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 4149
  4. ​Нет войне! Поддерживаем! 4130
  5. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 3986
  6. ​Сургутяне создали петицию против сноса «Авроры» 3815
  7. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 3707
  8. ​В ДТП под Нижневартовском пострадали трое подростков 2965
  9. Сургутский центр адаптивного спорта отменил тренировки из-за дефекта металлоконструкций 2842
  10. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 2811
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25625
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 14649
  3. ​Умер Виктор Мережко 14029
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 11939
  5. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 10184
  6. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 10136
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 9892
  8. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 9548
  9. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8636
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 8246

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика