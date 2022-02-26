В России, возможно, вскоре вернут смертную казнь

Санкции Запада — хорошая возможность вернуть смертную казнь: об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев.



«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно… — пишет он на своей странице «ВКонтакте». — Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

В ответ ему сенатор Андрей Клишас возразил, что мораторий на смертную казнь введен решением Конституционного суда — соответственно, и отменять его может только КС.