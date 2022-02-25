ApplePay и GooglePay не будут доступны для клиентов шести банков России

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. При этом карты будут продолжать работать на территории России, а все деньги на привязанных счетах доступны в любой момент. Об этом сообщила пресс-службе Центробанка РФ.

«При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», – заявили в ЦБ РФ.