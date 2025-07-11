История львенка Хариса глазами сургутского блогера Амирхана Магомедова: как все начиналось, к чему пришло и чем может закончиться

Скандал вокруг львенка Хариса, которого содержал на даче сургутский блогер Амирхан Магомедов, всколыхнул не только жителей Югры, но и федеральные СМИ. Поводом стало видео, на котором девушка пробирается на участок и вступает в контакт с животным: просовывает руки через прутья, кормит и гладит. После резонанса хищника изъяли и поместили в приют «Парус». Сам владелец считает действия властей незаконными и настаивает: он не отказывался отдать льва добровольно. В интервью siapress.ru Амирхан Магомедов рассказывал, как появился у него Харис, почему его не успели перевезти в зоопарк и что он намерен делать дальше.

− Давайте обсудим историю с самого начала: когда разгорелся этот скандал и что происходит сейчас. Это соседи, как я понимаю, пожаловались? Это когда началось?

− Это я точно уже не скажу. Может, неделю назад, может, полторы. В общем, когда у нас обильно дождь пошел... В этот день ко мне на участок зашли люди. Это частная территория. Никто не имеет права, в первую очередь, контактировать с хищным животным. Это, во-первых, риск для жизни. Это недопустимо.

Без хозяина заходить на территорию − это уже нарушение закона. А контактировать с моим животным − это угроза для жизни. То есть я же его не вывел на улицу, на людей не натравливал. Это они зашли на мою территорию: то ли покормить, то ли сфотографировать, то ли хайпа какого-то поймать, я не знаю. Я своего льва никогда не скрывал, не прятал.

11-месячный дикий зверь жил в вагончике в СНТ «Монтажник» под Сургутом.

В итоге разгорелся скандал, что якобы я держу льва в несоответствующих условиях. И все это распространилось в СМИ. Это дошло до Москвы. Охват пошел по всей России. Естественно, сейчас я самый обсуждаемый человек. И мой лев тоже. И все, кому не скучно, у кого есть лишнее свободное время, сейчас имеют возможность поймать хайп на мне. И они это делают.

− А почему тогда в СМИ писали, что жаловались соседи?

− Нет, соседи у меня не жаловались. Может, были один-два человека, но сказать, что прям резонансный или обширный конфликт был с соседями − такого не было. С соседями все нормально. Просто вот эти люди зашли туда, сделали видеообзор, и с этого все началось.

Ранее зоозащитница Юлия Сажнева опубликовала видео с места содержания хищника и рассказала, что животное готов принять парк львов «Земля прайда». Видео из ее соцсетей ниже:

− Я видела этот вольер на фотографиях, но он показался мне довольно маленьким. Сколько там вообще метров? Вы планировали расширять жилплощадь льву, улучшать условия?

− С марта месяца было принято решение полностью переместить его в зоопарк. То есть недавно я ездил на Профсоюзов, 29/1, в ветцентр, чтобы мне выписали справку о транспортировке льва в Тюмень, поместить его в зоопарк. Это было наше решение. Добровольно я уже решил отдать его. Потому что по закону я не имею права держать льва. Тут много факторов, много моментов для обсуждения. Я согласился отдать льва. Я не прятался, не скрывался, не отталкивал никого от себя. Даже телевидение, все СМИ, которые приходили и пытались найти со мной контакт, − я все время выхожу на связь.

Как передает «СургутИнформ-ТВ», Амирхан Магомедов консультировался с уже бывшим молодогвардейцем Альбертом Афлятуновым, который прославился скандалом с уборщицей в Нефтеюганске. Об этом читайте у нас на портале.

В итоге разгорелся конфликт, серьезный конфликт. Справку мне от государственной ветклиники не дали. Пытались меня переиграть. Из Росприроднадзора Ханты-Мансийского автономного округа приехали люди. У них на руках было прокурорское решение. Эти документы у меня тоже есть − копию я в тот день у них взял. Там написано: осмотр, досмотр. То есть на изъятие моего льва у них документов не имелось вообще. Сейчас поэтапно расскажу, что происходило.

Они мне подсовывают документы. Естественно, это все происходит под давлением. Понимаете, они меня принуждают какие-то документы подписать? Я не стал этого делать. Ни один документ я не подписал. То есть карты не сыграли в их пользу, не получилось это провернуть.

Очень много сотрудников правоохранительных органов было. Я позвонил журналистам, пригласил их туда. Мне прятать было нечего. Я хочу, чтобы все было честно. А так пытаются мое имя испачкать. Не хочу, чтобы все это было ложью.

Присутствовал и заместитель начальника отдела государственного геологического надзора по ХМАО Дмитрий Наливайко. Он мне подсовывал документы для подписи − я отказался подписывать.

Я не отказываюсь отдавать своего льва, потому что уже принял решение отвезти его добровольно. Я согласился на все эти условия. Я жду справки, мне дают справку − я увожу льва. Машина готова, все готово. Чтобы вот этого цирка не было.

Но в итоге начали меня переигрывать. Этот замначальника, который приехал, подходил к каждому сотруднику, чтобы те посодействовали ему, чтобы у меня забрали льва. Я сам лично слышал этот разговор. У меня на камеру все зафиксировано. Он подговаривал сотрудников, чтобы те помогли ему изъять у меня льва.

Это сделать не получилось, сотрудники оказались добросовестными. К ним никаких вопросов нет, они действовали строго в рамках закона. Они и ему объяснили, что это не в их компетенции, что так просто изъять льва не получится.

В итоге все вышло так: ждали очень долго. Приехали в девять утра, и, наверное, до семи-восьми вечера мы там находились. Я домой приехал где-то в десятом-одиннадцатом часу, уже после того, как льва отвезли. Что именно ждали, я не знаю, нам ничего не объясняли.

Как я понял, Дмитрий Наливайко позвонил в окружную прокуратуру, чтобы те надавили на городскую. Потом вызвали сотрудников Росгвардии и ОМОНа. А это уже просто смешно. Я один, и тут приезжает ОМОН − человек пятнадцать-шестнадцать. В цирк ходить не надо.

Я не сопротивлялся, никаких физических действий не предпринимал. В итоге сказали: «Пусть ветеринар осмотрит льва». Но мой лев дается только мне. Хоть это будет ветеринар, хоть рыцарь в доспехах − подойти не сможет, лев порвет. Просто так к нему подойти не получится.

Я не видел, как это происходило, но мне сотрудники потом сказали, что планировали усыпить льва и уже уснувшего поместить в клетку, чтобы вывезти. Без меня они бы его туда не загнали. Я уже понял, что тут смысла нет что-то доказывать или сопротивляться. Сам добровольно вывел льва, загнал в клетку, и они его перевезли в «Парус». Там я сам же его достал из клетки и поместил в вольер.

Лев Харис временно находится в зоопарке Центра туризма и отдыха «Парус» в Нефтеюганском районе.

Все, что сейчас говорят − я не отрицаю, что нарушил закон. По российскому законодательству запрещено держать льва в домашних условиях. Но я этого льва не покупал. Нет никаких документов о купле-продаже.

На меня оформлен дарственный документ. Льва мне подарили. И как подарок мне пришлось его сюда привезти. Я держал его у себя, не прятал − он всегда был со мной. Я с ним по городу катался.

Проходит ровно год. Весь Ханты-Мансийский автономный округ знает о том, что я держу льва. Никаких мер по изъятию животного не предпринимается. И тут они «просыпаются» тогда, когда животное уже ко мне привыкло. Да, я нарушил закон Российской Федерации, я привез и держал у себя льва − я это не отрицаю.

Просто возникает вопрос: нормально ли это, что на одних закон действует, а на других − нет? Мы решили этот вопрос так не оставлять. Будем писать заявления в Генеральную прокуратуру, в Верховный суд. Мои юристы уже занимаются этим вопросом. Из Москвы мне писали, звонили юристы − взяли ситуацию под контроль.

Оставлять это категорически не будем. Это ущемление прав человека. Просто врываются на мою частную территорию и совершают неправомерные действия. У них нет постановления на изъятие моего животного. Я категорически не отказывался его отдать. Если бы мне показали постановление суда − пожалуйста, ради Бога, забирайте.

Все действия происходили под давлением. Ни мой адвокат, ни мои юристы там не присутствовали.

Я говорю правду. Даже в тот момент, когда распространялись слухи… Вы, наверное, тоже видели − некоторые паблики публиковали в соцсетях, что я якобы кормлю льва домашней и кошачьей едой, какими-то злаками. Но взрослому человеку нужно понимать: это хищная кошка, это взрослый лев, годовалый. Он такие вещи не ест. Хоть ты ему пасть открой и засунь − он выплюнет. Он не будет это есть.

Он ест только мясо. Категорически. Кроме мяса он вообще ничего не употребляет. Было сказано, что у него якобы язвы, что он неухожен, худой, что задние конечности у него не держат. Но я своего льва не прячу, наоборот, я его показываю людям.

Очень много клеветы было в мой адрес, очень много грязи. Я понимаю, зачем это все. Это делают люди, которые сидят дома и просто пишут комментарии в соцсетях.

Люди разделились на две категории: кто-то критикует, кто-то поддерживает. Но комментарии от тех, кто меня поддерживает, автоматически удаляются. Остаются только негативные.

Сейчас я морально подавлен, мне очень тяжело, потому что этого котенка я вырастил с четырехдневного возраста. И у него сейчас будет стресс. По природе у них такое бывает: если оторвать от хозяина или от матери, они могут объявить голодовку до самой смерти. Они просто умирают и все.

Я сейчас собираюсь ехать в «Парус». У меня туда полный доступ: могу зайти в клетку, поиграть с ним. Но мне самому тяжело. Я не понимаю, куда раньше смотрели власти. Если это запрещено, почему вы не приехали раньше и не забрали его? Вот этот вопрос меня очень интересует. Как они вообще провели изъятие моего льва, не имея на руках постановления? Они зашли на мою территорию и просто забрали животное.

Да, я сам поместил его в клетку. Почему? Чтобы вы ему не навредили. Вот и все. Но в любом случае я не считаю, что остался в проигрыше. Я не собираюсь останавливаться. Все эти действия мы будем оспаривать в юридическом поле. Мы не оставим то, как они поступили, нарушая закон Российской Федерации. Моими юристами уже ведется работа. Есть также юристы в Москве, которые заинтересовались ситуацией из-за неправомерных действий со стороны властей.

Сегодня они просто приехали и забрали у меня льва. Без постановления, без решения суда, без всего. А завтра я им не понравлюсь − они мне что скажут? Уезжай из города? Завтра им моя квартира понравится, скажут: «Выселяйся, мы ее забираем». Я просто не понимаю, что происходит.

Будем выводить их на чистую воду. Именно по закону, на юридической основе будем добиваться справедливости. Сколько можно распространять грязь, говорить неправду только ради своих интересов?

А лев сейчас скучает. Он в клетке. В любом случае я сегодня поеду к нему. Там клетка два на два, и внутри еще одна клетка − то есть он находится в ней.

Когда он жил у меня, я каждый день ездил к нему по три-четыре раза. Я его выгуливал, купал, кормил. А теперь как они собираются его купать? Как они собираются его выгуливать? Вы просто подумайте, что сейчас с ним будет происходить. У меня он не выглядел в ужасном состоянии, для него создавались все условия. Там, где он у меня жил − это было временное содержание.

Такого габаритного льва у себя в квартире держать я тоже не могу. Он весит почти 140–150 килограммов. Это очень крупное животное, это кошмар. И это не домашняя кошка. Даже я, будучи его хозяином, понимаю, что он на меня не кинется, но все равно испытываю страх. Наверное, вы понимаете, это хищная кошка.

Я даже хочу, чтобы вся информация публиковалась, чтобы дело дошло до высокого уровня. На данный момент все документы на Хариса находятся у меня. Чтобы вы просто понимали: и дарственная, и паспорт. То есть сейчас лев находится в «Парусе» на незаконных основаниях. Я до сих пор являюсь владельцем этого льва, потому что у них нет никаких документов на него. Если будет проверка, я понимаю, что они быстро все «решат». Но это будет незаконно.

Я и сам хотел перевезти льва в зоопарк, но мне этого не дали сделать. Его оставили в «Парусе» на две недели на временное содержание. Но мне все равно придется его забирать и везти в Тюмень. Зачем тогда все это устраивать, если я уже собирался это сделать? Просто дайте мне справку для перевозки, для транспортировки моего животного. С Тюменью я уже разговаривал, у нас была договоренность, мы решили вопрос. Нужно было только, чтобы с Хантов пришло подтверждение − что я получил справку на руки и могу перевезти льва. Но этого не сделали.

Местные СМИ сообщили, что льва Хариса могут отправить в зоопарк другого региона уже сегодня, 11 июля. Отмечают, что его перевезут в Тюмень, однако ведутся также переговоры с Екатеринбургским и Челябинским зоопарками. Сургутский блогер опроверг эту информацию, так как животное находится на двухнедельным карантине, передает «Вестник».

Они сделали другое: вызвали ОМОН, устроили цирк, непонятно что. Но меня они не сломали и не смогли ничего сделать. И не смогут.

− Я нашла старую новость, что вы также хотели завести ягуара, тигра, пантеру. Что за история? Откуда у вас такая любовь к экзотичным животным?

− У меня вообще любовь к животным, да. Публикации о том, что я хочу завести ягуара, пантеру, тигра − правда. Это будет очень хорошим сюрпризом. Если они думают, что меня остановили − нет.

− Но ведь говорят, что нельзя держать таких животных.

− 9 июля тоже было нельзя без постановления суда заходить и изымать мое животное. Однако они это сделали. Тут какая-то нестыковка. Если вы хотите действовать по закону − действуйте тогда строго в рамках закона. А я для них еще приготовил хорошие сюрпризы.

− А вот обезьянка у вас есть − не хотели ее тоже забрать?

− Они пытались что-то сказать насчет обезьяны. Но она у меня с 2019 года, то есть до того, как закон вышел. Она у меня находится на законных основаниях, есть весь пакет документов. К обезьяне вообще не может быть никаких вопросов.

Напоминаем, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом перечне животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.



В список вошли 121 вид животных, включая ядовитых змей, крупных кошек, некоторых водных и морских обитателей, а также птиц, земноводных и паукообразных. Под запретом оказались кобры, тайпаны, ягуары, медведи, волки, фламинго, пингвины, моржи и даже некоторые рыбы и черепахи. Так, содержать дома каймановую черепаху запрещено, если длина ее панциря превышает 30 см.



Новый перечень заменит аналогичный список, действовавший с 2019 года, и был обновлен в соответствии с законом об ответственном обращении с животными.