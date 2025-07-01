Директор СМДТ − о гастролях в бездомье, зрительском хейте и новой «Калине красной»

Как Сургутский театр играет спектакли в бездомье, кто именно научился удивлять театралов и что уготовано зрителю в новом сезоне – в интервью siapress.ru рассказала директор театра Светлана Астраханцева.

«Пиноккио» − соискатель «Золотой маски»

− Светлана Васильевна, прошедший сезон можно назвать удачным?

− А почему нет? Мы находимся в стесненных обстоятельствах из-за капремонта. Но творим! И все обязательства по госзаданию выполняем. Более того, в этом сезоне случилось два больших «впервые» в истории нашего театра. Впервые театр победил на авторитетном федеральном фестивале. Я имею в виду победу спектакля «Сахарный ребенок» на Большом Детском фестивале. И впервые наш спектакль прошел предварительный отбор экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска», спектаклю «Пиноккио» присвоен статус соискателя!

− «Пиноккио», помнится, вызвал скандал среди некоторой части зрителей... Насколько болезненно это переживалось в театре?

− Скандала не было. Был хейт со стороны одного известного в городе человека, который, кстати, сам этот спектакль не видел. И это не первый его подобный отзыв. Не вижу за этим ничего сущностного, кроме предвзятого отношения к нашему театру.

В театре этот хейт восприняли с недоумением, но спокойно. Отзывы большинства зрителей и мнения экспертов «Золотой маски» убеждают, что мы правы.

− В год 80-летия Победы какие работы театра звучали особенно пронзительно?

− Спектакль «А зори здесь тихие» всегда очень трепетно принимает публика. В мае на гастролях в Подмосковье два дня подряд ему аплодировали стоя. И концерт «Окуджава. Эпизоды» - премьера этого сезона, которая состоялась в канун Дня Победы.

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Концерт посвящен Булату Окуджаве, он ведь не только поэт, бард, но и фронтовик. Участники СВО, которые были приглашены на премьеру, очень хорошие и важные для нас отзывы оставили об этом спектакле. Сказали, что все в нем по-настоящему, по-честному.

Классика vs. эксперимент?

− Какие идеи режиссеров Сургутского театра в 25-м сезоне вас особенно впечатлили?

− Я считаю, все премьеры наших сургутских режиссеров были удачны. Большой молодец Вахтанг Харчилава. Его срочно ввели в постановку спектакля «Райшев. Путь художника», и его работа оказалась прекрасной. Также Вахтанг впервые поставил концертную программу. Дебют удался − «Jazz для вас» собирает аншлаги.

За сложный, объемный материал взялся режиссер Александр Фокеев. Премьера его спектакля “Рок-н-ролл на закате” произвела яркое впечатление. Вообще в Александре как в профессионале я совсем не сомневаюсь, готова подписаться под любой его режиссерской заявкой.

Спасибо хочется сказать нашим актерам, которые ставят читки. Даже не имея режиссерского образования, они создают классные работы – «читакли», которые очень нравятся целевой аудитории. Читки влюбляют в театр подростков, молодежь

− В мае окружной фестиваль профессиональных театров «Белое пространство» собрал интересную афишу. Жаль, что увидели это только жители Ханты-Мансийска. Что для вас было важным в фестивале?

− Съездили мы хорошо. Спектакль «ОНЕГИН», как всегда, получил прекрасный зрительский отклик. И победу в номинации «Лучшая мужская роль» присудили нашему актеру Виталию Шемякову за роль Автора/Онегина. Положительная оценка нашему эксперименту «Дама с собачкой. Кинопробы» прозвучала от председателя жюри, театрального критика Татьяны Тихоновец.

Одно огорчительно. Не было возможности оставить труппу в Ханты-Мансийске на несколько дней фестиваля. Не хватило мест в гостиницах, и на некоторые камерные спектакли свободных мест не было. Очень жаль, ведь актеры должны смотреть спектакли коллег! Лично для меня, например, увиденный спектакль Няганского ТЮЗа «Шостакович» обернулся сильнейшим впечатлением за театральный сезон.

− Зрители оставляют подробные отзывы о спектаклях на сайте билетного оператора. А в театре их читают?

− Конечно, читаем. С чем-то соглашаемся, с чем-то нет. Отзывы дают понимание, к каким спектаклям готов зритель, а к каким надо приучать. Видим, например, что нужно быть осторожнее с экспериментами. Так случилось со спектаклем «Игроки», когда мнения зрителей диаметрально разделились.

«Искусство. Молодость. Эксперимент» остается нашим слоганом. Мы не собираемся прогибаться под изменчивый мир, эксперименты в репертуаре, безусловно, будут. Но постараемся подавать их, скажем так, дозировано, адресно, сопровождать пояснениями, обсуждениями – такой опыт уже был и оказался удачным. Тем не менее, в грядущем сезоне делаем ставку на классические постановки. Это важно и для работы по программе «Пушкинская карта».

− Чем порадуете зрителей в новом сезоне?

− Первая премьера состоится в ноябре - «Чайка» по пьесе А.П. Чехова. Приглашенный режиссер Владимир Литвинов уже немало поставил у коллег в театрах Югры. Новогодний спектакль «Маленькая портниха» по сказке английской писательницы Элинор Фарджон поставит Валерий Архипов, хореограф нашего спектакля-долгожителя «Когда часы 12 бьют…». К 8 Марта концертную программу по советской музыке поставит Иван Судаков, который в этом сезоне выпустил концерт по Окуджаве. По повести Василия Шукшина в конце сезона выпустим премьеру «Калина красная». Руководить постановкой приглашен Иван Миневцев, режиссер спектакля «Сахарный ребенок». Также выпустим три новые работы в формате читки.

Дела директорские

− Пошел второй год бездомья театра. Насколько удалось привыкнуть к неустроенности?

− Мобильность все время держит в тонусе. На своей площадке мы могли распределиться во времени, как нам угодно. На чужих сценах у нас весьма ограниченное количество времени.

Артистам это не так сложно, они могут играть на любой сцене. Особая тяжесть переездов легла на постановочную группу, на монтировочный цех. Они словно включили космическую скорость: очень быстро монтируют декорации, настраивают оборудование, так же быстро завершают работы на площадках. Очень часто случатся ночные, дополнительные работы. Но ребята справляются с этим блестяще, я считаю. Большое спасибо за это нашему завпосту Радику Шихсаидову.

…Кстати, есть в этом кочевье и плюс. Теперь мы регулярно играем в тех районах, жители которых раньше до нас не доезжали, к сожалению. Например, наши камерные показы на сцене мультимедийного парка «Россия - Моя история» всегда проходят с аншлагами. А когда бы раньше жители 25-го микрорайона до нас добрались!

− Когда спектакли театра можно будет снова увидеть на родной сцене?

− Капремонт в активной фазе. Я мечтаю, чтобы в новогоднюю кампанию 2026-2027 года мы зашли на свою площадку. Но загадывать сложно. Перед глазами пример Нижневартовского ТЮЗа, где капремонт завершился, но театр до сих пор не открыли, так как выявлены нарушения требований противопожарной безопасности. Очень хочется, чтобы ремонт был выполнен не формально, а соблюдением всех норм и стандартов.

− Светлана Васильевна, в этом сезоне учредитель театра снова утвердил вас в должности директора. Что было самым волнительным в процедуре выборов?

− Процедура, называемая народным голосованием. Она побила все рекорды активности. Настоящая борьба развернулась против моей кандидатуры в Сургуте. Я знаю, что коллектив пережил большой стресс, все просто оторопели от этих событий. Благодарна всем, кто поддержал меня в тот момент.

− Какие цели в развитии театра вы у вас в приоритете?

− Как директора меня прежде всего волнует кадровая и материально-техническая укомплектованность театра. Административный и творческий костяк у нас надежный, сформированный. Ожидаем прибавления в труппе – скоро приедут выпускники Екатеринбурского театрального института. Остается предоставить возможность полноценно творить нашим режиссерам, актерам.

За последнюю пятилетку мы немало сделали, в том числе за федеральные деньги. Но позиции каждой службы выходят из строя вновь и вновь – советское оборудование устаревает, запчасти на замену не производятся. Видеоинженерный, швейный, музыкальный отделы – всем нужно новое. Моя главная цель – мы должны оставаться популярным театром. Для этого продолжим искать пути, как заработать, привлечь деньги, как оснастить творческий процесс согласно вызовам времени. К самому творческому процессу в целом вопросов нет, но расширять зрительскую аудиторию мы продолжим.

− Спасибо!