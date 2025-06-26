Интервью о том, как в Сургуте борются с наркозависимостью подростков

В Сургуте подростов с диагнозом «наркомания» ‒ ноль случаев. Но это не повод расслабляться. О том, как сегодня в городе ведется системная работа по профилактике наркомании среди несовершеннолетних корреспонденту siapress.ru рассказали ‒ директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина и заместителем начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Александр Вечтомов.

‒ Какие меры по профилактике наркозависимости реализуются в школах Сургута?

И.З.: Тема профилактики наркопотребления действительно очень актуальна, как для нашего города, так и в целом для страны. В системе образования Сургута разработан целый комплекс мер ‒ от профилактики правонарушений до конкретной работы по предупреждению употребления психоактивных веществ. Мы стремимся, прежде всего, к своевременной профилактике, информированию, разъяснению. Для нас важно, чтобы дети подросткового возраста ‒ особенно уязвимые ‒ были заняты полезной деятельностью и понимали риски.

‒ Что включает в себя эта система?

И.З.: У нас действует единый план, охватывающий все образовательные учреждения города. В первую очередь, это охват детей дополнительным образованием: сегодня 85% школьников посещают кружки, секции, студии. И мы продолжаем работать над тем, чтобы программы были интересны, чтобы дети хотели заниматься, увлекались, формировали здоровые привычки.

‒ Какую роль играет социально-психологическое тестирование?

И.З.: Очень важную. Мы ежегодно проводим его среди учеников с 7 по 11 класс. Это позволяет выявить детей из группы риска, прежде чем проблема станет критичной. У нас стопроцентный охват тестирования, и мы уже видим положительные изменения: по сравнению с прошлым годом количество подростков из зоны риска снизилось вдвое.

Если результаты тестирования вызывают сомнение, ребенок направляется в психоневрологическую больницу для более точной диагностики. Только убедившись, что ребенок здоров, мы продолжаем профилактическую работу ‒ индивидуально, с участием специалистов, родителей и педагогов.

‒ Родители тоже вовлечены в процесс?

И.З.: Безусловно. Информационно-просветительская работа проводится не только с детьми, но и с родителями. Мы привлекаем медицинских специалистов, университеты, общественные организации. Главная задача ‒ не бороться с последствиями, а не допустить ни одного случая.

‒ Какие меры профилактики применяются на городском уровне?

А.В.: Мы проводим много мероприятий ‒ более 260 только за этот учебный год. Это лекции, встречи со специалистами, флешмобы, акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Особенно хочу отметить «Зарядку с чемпионом»: 37 уроков физкультуры с участием известных спортсменов, более 1 400 школьников. Это вызывает живой интерес у подростков. Также очень популярным стал квиз «ЗАЗОЖ», в нем участвуют школьники и студенты.

‒ Какие еще форматы привлекают внимание молодежи?

А.В.: Мы используем и информационные акции. Например, ко Всемирному дню борьбы с никотиновой зависимостью провели акцию «Бирюзовая лента» ‒ на железнодорожном вокзале с нами пообщались более 400 человек.

Готовим серию видеороликов о вреде наркотиков ‒ они будут транслироваться на радиостанциях с охватом до 400 тысяч человек. Используем и наружную рекламу: размещены пять тематических баннеров, материалы распространяются через соцсети ‒ «Телеграм», «ВКонтакте».

‒ Как идет борьба с наркотической рекламой в городе?

А.В.: За год выявлено 12 случаев уличной рекламы онлайн-магазинов сбыта наркотиков. Призываем горожан сообщать о таких надписях через наш телеграм-бот, адрес которого размещен на сайте администрации Сургута.

Благодаря усилиям всех служб и неравнодушных горожан нам удается удерживать ситуацию под контролем. Сургут занял третье место на региональном конкурсе антинаркотических программ, и мы получили грант ‒ 960 тысяч рублей, которые направим на социальные и спортивные проекты.

‒ Что вы считаете самым действенным в профилактике?

А.В.: В первую очередь ‒ личный пример родителей. Никакая работа системы не сработает, если дома неблагополучие. Семейная атмосфера, доверие, уважение и здоровый образ жизни в семье ‒ лучший способ защитить ребенка. Мы, как антинаркотическая комиссия, можем направить, показать путь, но решение принимается в семье.