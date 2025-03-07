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Иван Барсов: «Я из того поколения людей, у которых детство во дворе было заменено видеоиграми»

Интервью с пилотом Иваном Барсовым о небе, пилотажной группе и видеоиграх

Иван Барсов: «Я из того поколения людей, у которых детство во дворе было заменено видеоиграми»
Фото спикера

Для Ивана Барсова небо стало родным с юных лет: свой первый самостоятельный полет он совершил в 14 лет, а сегодня управляет женской пилотажной группой «Барсы». Помимо авиации, он увлекается видеоиграми и ведет прямые трансляции для подписчиков. Почему небо скоро станет «женским», какие игры он считает лучшими и почему авиасимуляторы ему кажутся скучными – в интервью siapress.ru.

– Если верить информации в интернете, ваш первый самостоятельный полет состоялся в 14 лет. Какие эмоции вы испытали в тот момент? Был ли страх?

– Да, в 14 лет я первый раз самостоятельно поднялся в воздух. Во время того вылета погода была не очень хорошая, и борьба с ветром на посадке оказалась для меня настоящим испытанием. К острым ощущениям прибавилось осознание того, что теперь моя жизнь принадлежит только мне. Примерно так я вошел во взрослую жизнь.

– Вы – командир женской пилотажной группы «Барсы». Почему решили создать именно женский коллектив?

– Сначала мы объявили набор в мужскую пилотажную группу, но видимо все мужчины-пилоты вымерли. Пришло всего лишь три парня, а в женскую – больше 500 человек. Я твердо уверен, что авиация станет женской профессией.

Курсанты Лера и Маруся отрабатывают посадку. Видео с канала «AVIABARSOV»

– Увидел в вашем телеграм-канале, что вы увлекаетесь играми и даже ведете стримы. Когда вы начали увлекаться видеоиграми?

– Я из того поколения людей, у которых детство во дворе было заменено видеоиграми. Я всю жизнь живу в Сургуте, и, как правило, погода не располагает для прогулок с друзьями. В свободное от школы время мы играли в разные игры. Как и у многих ребят моего возраста, первой игрой у меня была «GTA Vice City». Это стало моей лучшей детской площадкой.

– Какие жанры и видеоигры вам больше всего нравятся и «запали в душу»?

– У меня странный вкус к играм. Из года в год он меняется. Я помню выход Uncharted 2 – игры про Натана Дрейка и его друзей. Приключенческий шутер с головоломками и удивительными на тот момент декорациями. Когда я летал в Дискон – самый северной поселок России, в моей голове мы (прим.ред. − пилотажная группа) были похожи на тех персонажей.

Мне очень понравился игрофильм Heavy Rain. Наверное, одна из прорывных игр в области сюжета. Будто читаешь книгу «Преступление и наказание».

Сейчас из-за нехватки времени на игры я переключился на «симулятор социума» – SAMP (прим. ред. – бесплатная модификация для компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas, добавляющая возможность режима массовой многопользовательской онлайн-игры) на проекте Evolve RP. Там можно отрабатывать разные модели общения, а затем применять их в реальной жизни.

– Увидел в комментариях, что вам скучно играть в авиасимуляторы. Почему?

– Да, авиасимуляторы – это самое скучное, что есть в игровом мире. Кому интересно нажимать на кнопки в виртуальном самолете? Может быть тому, кто ни разу не поднимался в небо. После одного полета со мной у любого человека пропадет желание играть в авиасимуляторы (смеется).

– Но тем не менее пробовали ли вы авиасимуляторы? Например, Microsoft Flight Simulator? Как оцениваете их реалистичность?

– Да, пробовал. Хорошо симулирует полет. Игра, конечно, поможет в отработке аварийных ситуаций, однако с ее помощью стать настоящим пилотом легкого самолета не получится.

– Пилоты – люди с жестким расписанием. Как удается совмещать тренировки, полеты и стримы?

– Еще у меня есть ребенок. Практически невозможно, если ты любишь поспать! Меньше спите и будет время.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 440, комментариев: 0
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