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​Самые «горячие» вакансии в ХМАО весной − в нефтянке, строительстве и медицине. Где искать работу и как помогает служба занятости

Департамент труда и занятости населения ХМАО назвал отрасли с самым острым дефицитом специалистов этой весной

​Самые «горячие» вакансии в ХМАО весной − в нефтянке, строительстве и медицине. Где искать работу и как помогает служба занятости
Фото: ru.freepik.com

Рынок труда Югры продолжает меняться под влиянием сезонных факторов, промышленной специфики региона и новых вызовов. Какие профессии наиболее востребованы весной, где ощущается кадровый дефицит, а в каких сферах − избыток специалистов? Об этом и мерах поддержки для соискателей рассказывает консультант отдела программ содействия занятости населения Алена Федорова.

− Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Югре? Есть ли сезонные изменения? И какие сферы сегодня испытывают наибольший кадровый голод?

− Текущая потребность Югры в кадрах оценивается в 18 тысяч человек. В связи с особенностями региона, связанными с его промышленным и природным потенциалом, наиболее востребованными являются следующие области и профессии:

1. Нефтегазовая промышленность – бурильщики, мастера по добыче нефти и газа, слесари по обслуживанию буровых, стропальщики и др.;

2. Строительство – каменщики, монтажники, маляры, облицовщик-плиточники;

3. Здравоохранение – врачи, медицинские сестры, фельдшеры;

4. Транспорт и логистика – водители, слесари по ремонту автомобилей, машинисты;

5. Образование – педагоги, психологи, воспитатели.

В отдельных отраслях отмечаются сезонные изменения на определенные профессии, например, в весенний и летний период возрастает спрос на строителей, работников жилищно-коммунального хозяйства, дорожных рабочих.

− Каков уровень зарплат по самым «горячим» вакансиям?

− В Югре уровень оплаты труда по вакансиям, предлагаемым работодателями через службу занятости, может варьироваться в зависимости от отрасли, профессии и опыта работы. Профессии с наиболее высокими зарплатами (свыше 150 тысяч рублей): бурильщик, мастер по добыче нефти и газа, моторист цементировочного агрегата, помощник бурильщика, машинист автомобильного крана.

− Какие профессии чаще всего предлагают иногородним или приезжим?

−В Югре для иногородних преимущественно предлагаются профессии вахтовым методом работы в нефтегазовой и строительной отраслях. Реализуются государственные программы трудовой мобильности, а также программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на привлечение квалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

− Можно ли выделить отрасли, где, наоборот, наблюдается переизбыток специалистов?

− Несмотря на высокий спрос на многие профессии, в некоторых отраслях наблюдается переизбыток кадров. Например, по итогам 2024 года спрос на представителей юридических профессий, банковских специалистов, инженеров-технологов, специалистов в области журналистики, экономистов, парикмахеров и машинистов котельных со стороны работодателей оказался ниже, чем количество соискателей, находящихся в поиске работы.

− Какие меры поддержки предлагает Центр занятости соискателям: переобучение, профориентация, временное трудоустройство?

− Органами службы занятости реализуются меры поддержки граждан, направленные на содействие в поиске работы, трудоустройстве, открытии собственного дела, получении новой профессии или повышении квалификационного уровня.

Ежегодно более 23 тысяч человек трудоустраиваются на постоянные и временные рабочие места, из которых свыше 16 тысяч составляют несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, работающие в свободное от учебы время. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей. За период с 2023 по 2025 годы трудоустроены 69 человек.

Одной из востребованных мер поддержки является предоставление единовременной финансовой помощи на реализацию предпринимательской деятельности безработным гражданам. Размер данной помощи составляет 220 тысяч рублей. Ежегодно более 450 человек получают данную финансовую поддержку.

В рамках национального проекта «Кадры» и государственной программы «Поддержка занятости населения» осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для отдельных категорий граждан. Ежегодно обучение проходят более 3 тысяч человек. Для выбора сферы профессиональной деятельности и трудоустройства ежегодно организуется профессиональная ориентация более 28 тысяч граждан.

Также осуществляется социальная адаптация и психологическая поддержка граждан, находящихся в поиске работы или являющихся безработными.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 115, комментариев: 0
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