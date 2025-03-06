Эксперт показал на расчетах, сколько смогут сэкономить жители Югры после введения сезонных коэффициентов

Жители негазифицированных поселков и частных домов в ХМАО, кажется, могут выдохнуть − в регионе утвердили новые диапазоны потребления электроэнергии. Введение сезонного коэффициента расширило границы тарифных диапазонов, а значит, цифры в платежках должны стать заметно приятнее, утверждают эксперты.

На какую именно экономию теперь могут рассчитывать собственники домов с электроотоплением? Что изменится с новыми правилами расчета и стоит ли ждать обещанного перерасчета? На эти вопросы ответил корреспонденту siapress.ru исполнительный директор ООО «ЮРИЦ» Руслан Сатдаров.

− Как сильно изменятся счета за электроэнергию после введения сезонных коэффициентов? Улучшится ли ситуация для горожан? Хотели бы попросить Вас на расчетах показать ДО и ПОСЛЕ.

− Приняты постановление Правительства РФ № 183 от 20 февраля 2025 года и распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО №6 от 28 февраля 2025 года, которые вносят дополнение в применение дифференцированных по объемам потребления тарифов для населения, проживающего в домах с электроотоплением.

Для населения, проживающего в домах, не газифицированных, не подключенных к центральному отоплению и оборудованных электроотопительными установками, к диапазонам потребления электроэнергии в отопительный период применяется сезонный коэффициент 1,8.

Это означает, что в отопительный сезон диапазоны потребления электроэнергии, которые применяются для расчетов по дифференцированным тарифам, составят:

- первый диапазон до 7020 кВтч (без коэффициента – до 3900 кВтч);

- второй диапазон от 7021 до 10800 кВтч (без коэффициента – от 3901 до 6000 кВтч);

- третий диапазон от 10801 кВтч (без коэффициента – от 6001 кВтч).

При проведении перерасчета коэффициент будет применен с 1 января 2025 года.

Например, потребление электроэнергии жилого дома не газифицированного, не подключенного к центральному отоплению, и оборудованного электроотопительными установками, в отопительный сезон составило за месяц 10 000 кВт*ч

Как видно из таблицы, после введения коэффициента и изменения величин диапазонов, плата за электроэнергию значительно снизится для домов, отапливаемых электроэнергией.

− В одном из местных СМИ опубликовали мнение, что огромные счета за электроэнергию (до 50-70 тысяч рублей) пришли только тем, кто не очень бережно относится к расходу ресурса. Действительно ли это так? Можете ли вы оценить, кого именно затронула эта проблема?

− По зоне деятельности Энергосбытовой компании «Восток» в городе Сургуте после введения дифференцированных тарифов на электроэнергию с января 2025 года во второй диапазон попали только 0,57% лицевых счетов, в диапазон 3 – 0,18% от общего количества потребителей. После введения сезонных коэффициентов, доля потребителей, попадающих во 2 и 3 диапазон еще значительно сократится.

В основном за пределы первого диапазона выходят негазифицированные и оборудованные электроотопительными установками жилые и (или) садовые дома либо домохозяйства, использующие электроэнергию в промышленных целях.

То есть в подавляющем большинстве случаев это либо большие и весьма энергоемкие частные дома, либо дома, владельцы которых ведут предпринимательскую деятельность (сдача в аренду дома/бани на постоянной основе, СТО, шиномонтаж, «серые» майнеры и пр.), то есть по сути, ведя коммерческую деятельность, оплачивают электроэнергию по тарифам для населения, хотя должны рассчитываться как группа «Прочие».

При этом есть льготная категория: исключительно по первому диапазону рассчитывается электроэнергия многодетным семьям с подтвержденным статусом и потребление на общедомовые нужды в многоквартирных домах независимо от объема потребления, то есть по самому низкому тарифу.

− Югорчанам обещают сделать перерасчет за два месяца и вернуть переплату за электроэнергию. Сумма в расчетах значится сократится?

− Перерасчет действительно будет произведен с 1 января 2025 года, в отношении объемов потребления электрической энергии в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и (или) садовых домах.

В иных случаях для применения сезонного коэффициента необходимо предоставить в адрес АО «ЭК «Восток» (для жителей Сургута – в Югорский РИЦ) технический паспорт дома, в котором есть отметка об использовании электроотопительной установки, или иные документы, подтверждающие наличие электроотопительных приборов в данном строении.

Документы можно предоставить через Онлайн-центр обслуживания клиентов или очно в любой офис обслуживания (полный список можно найти на сайте в разделе «Клиентам – Физическим лицам – Офисы обслуживания» ). После предоставления документов перерасчет будет сделан без дополнительных заявлений.

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