Интервью с участником группы «Джекилл и Хайд» о творческом пути

Уникальное звучание, эксперименты с жанрами и искренние тексты – это то, что выделяет группу «Джекилл и Хайд» на сургутской музыкальной сцене. Каждый их трек – это отдельная история, которая затрагивает самые разные эмоции: от меланхолии до драйва. О том, что вдохновляет музыкантов и как они работают над своими песнями, рассказал один из участников коллектива, известный под псевдонимом «Хайд» Сергей Чумак.

– Как возникла идея создать группу?

– Мне было на тот момент 13-14 лет. Я слушал классический реп, как и все на то время. И вот однажды на родительской флешке нашел пару песен Metallica – это для меня стало невероятным открытием. До этого я не слышал ничего подобного.

В итоге мелодичные переборы, взрывные припевы и разрывающие риффы заменили однотипные, наскучившие треки из сборников «Лучший реп 2006» (или любой другой год до 2014 года).

Тогда я понял, что хочу делать именно это: стоять на сцене с гитарой и орать во весь голос, рычать и «добывать огонь» из гитары.

Играть меня, естественно, не учили. Просто взял как-то отцовскую гитару 82-го года и на слух сидел, подбирал «Nothing else matters» (прим.ред – трек группы Metallica). И именно тогда я четко решил, кем хочу быть и где хочу оказаться. Это, собственно, история о том, как пришла идея создать группу. А вот как я собрал ее − другой разговор.

С детского сада дружил с Сеней (бывший солист) и настойчиво уверял его со школы, что ему нужно петь – у него это классно получается. В колледже как-то наши пути с ним разошлись. Но спустя три года после окончания учебы, мы случайно встретились через общего знакомого. Начали вспоминать школьные времена, планы, мечты о группе. Этот день был значимым для нас и стал отправной точкой для «Джекилл и Хайд».

Сейчас, к сожалению или к счастью, прошло больше полугода, как наши пути с ним снова разошлись. У нас оказались абсолютно разные взгляды на музыку и группу. Сейчас с Димой Натальским (KANJO), который примкнул к группе спустя год после основания, понимаем, что 2024 год на самом деле является только началом чего-то великого для нас.

– Почему вы выбрали именно такое название группы?

– Как ни странно, на название группы вдохновила повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Если вкратце: в ходе различных экспериментов главный герой освобождает свое отрицательное альтер эго – Хайда. Если Джекил – уважаемый человек, о котором плохого слова сказать нельзя, то Хайд же абсолютно аморален и беспринципен. Раньше нас с Сеней часто сравнивали, говорили, что мы как родные братья, очень похожи. Он был, естественно, Джекиллом, а я Хайдом. Сейчас у нас Джекилл – Дима, а моя роль неизменна.

– Как вы бы описали вашу музыку тем, кто слышит ее впервые?

– Ее нельзя описать однозначно. Все зависит от того, музыку какого нашего периода человек услышит впервые. Начиная с осени 2022 у нас было много метаморфозов: от меланхоличной акустики до какой-то трагичной баллады с целым «оркестром», от бардовских песен до нефор-рока. В общем и целом – она живая, настоящая. Текста витиеватые, но понятные, доступные для слушателей. Для примера: наши треки «Асфальт» или «Колыбельная».

– Каким был ваш первый концерт?

– Первый сольный концерт мне запомнился расстроенной гитарой. Как бы ее ни настраивал – после пары аккордов весь строй слетал непонятно куда. Ужасный и в то же время веселый опыт. И не скажу, что был прям уж настолько плохим.

Концерт был совместным с исполнительницей из Нижневартовска, которая музыкой больше не занимается, к сожалению. С ней было очень приятно находится на одной сцене.

Лично я безумно сильно переживал, ребята были более-менее заряжены на него. Это был наш первый концерт и, естественно, как вести себя на публике – никто не знал. Ближе к середине мы просто перестали его воспринимать как концерт и просто отрывались на сцене, будто играли для своих близких друзей. Общались, смеялись, шутили. Порой выслушивали критику прямо во время исполнения той или иной песни.

Я очень благодарен местному рок-клубу, который дал нам возможность показать себя, научил меня многому, что связано с живыми выступлениями. С радостью бы вернулся туда с еще одним сольным концертом, но наш вектор развития сместился все-таки немного в другое музыкальное направление.

– Что больше всего повлияло на ваше творчество?

– Творим сейчас в группе мы с Димой вдвоем. У каждого из нас свои источники вдохновения и влияния. Для меня, к примеру, источником всегда были эмоции. Будь то апатия, тоска или лучшие моменты в жизни как в «Леденцах».

Почти каждая песня была написана под влиянием того или иного события. Самые яркие примеры: «Зима», «Соулмейты», «Вечно Живая», «Осколки».

Если же брать человека, то я в свое время вдохновлялся исполнителем «Pyrokinesis».

– Как вы работаете над новыми песнями? Можете описать весь процесс создания трека, от задумки до реализации.

– Так как над музыкой и текстами мы работаем вдвоем, то процесс зеркален. Например, Дима напишет музыку, и мы сидим, пытаемся на ходу придумать мелодию. Мычим, издаем нечленораздельные звуки, отстукиваем мелодию вокала. Либо же я сижу с гитарой, играю по кругу одни и те же аккорды до тех пор, пока Дима не накидает хотя бы четверостишье, чтоб от него отталкиваться.

Сейчас редко что-либо придумываем вживую, находясь в одной комнате. В основном делимся друг с другом своими набросками и идеями, и уже полностью абстрагируясь от всего, пишем, придумываем. Бывает даже такое что есть музыка, а текст, мелодию вокала и прочее мы (или я) уже додумываем, находясь на студии во время записи.

– Планируете ли вы эксперименты с жанрами или сотрудничество с другими артистами?

– Экспериментируем с каждым новым релизом, это неотъемлемая часть нашего творчества. Если послушать, то каждый наш релиз отличается от предыдущего. С сентября этого года решили остановиться на одном стиле, но начиная с 2025 будут выходить работы, непохожие ни на что из того, что мы делали. Речь как раз о совместных проектах.

Каждая совместная песня, которая уже запланирована, записана или находится в разработке – больше подходит под жанр исполнителей, с которыми решили посотрудничать. Каждый из них имеет какой-то свой стиль, свое звучание, свой жанр. Они отличаются от нас и вот эта синергия нам очень нравится, это каждый раз что-то новое для обеих сторон.

Контент-план имеется вплоть до марта, мы не сидим на месте и постоянно пробуем что-то новое, стараемся не стагнировать.

– Какие советы вы могли бы дать начинающим музыкантам в Сургуте?

– Самое основное – не воспринимайте музыку как хобби, если вы живете ею. Если на самом деле музыка – это ваша жизнь и вы мечтаете погрузиться в это дело, − то погружайтесь. Не слушайте никого и не отвлекайтесь ни на что. Любой труд приносит плоды, если усердно пахать. В современной индустрии чаще решает удача и случайность, конечно. Но усердная работа прокачивает навыки и вероятность успеха.

Хотите быть услышанными – лейблы вам в помощь. Не дистрибьюторы, а именно лейблы. Они заинтересованы в том, чтоб музыкант приносил доход.

И еще совет: при подписании на лейбл – читайте внимательно условия.

Каждому исполнителю желаю быть услышанным, а каждому слушателю – найти понимание в песнях исполнителя.