Интервью с битмейкером из Сургута о том, как стать востребованным в музыкальной индустрии и писать хиты для известных артистов

Сургут — город, где активно развиваются музыкальные таланты. 23-летний битмейкер и музыкант Дмитрий Самарский − один из них. Он создает рок-инструменталы для известных артистов и сам пишет песни в составе группы «Джекилл и Хайд». В интервью с корреспондентом siapress.ru он рассказал о своем опыте в битмейкинге, сотрудничестве с популярными исполнителями, а также о том, обязательно ли музыкальное образование в этой сфере.

– Расскажи подробнее о своем виде деятельности. Чем занимается битмейкер?

– Битмейкерами называют людей, которые пишут «биты» – то есть, аранжировки. Изначально этот термин возник вокруг хип-хопа, где очень важен ритм (beat), но наиболее профессиональные битмейкеры способны писать музыку в любом стиле и настроении, создавая тем самым фундамент для песни артиста. Среди российских битмейкеров можно отметить White Punk, Slava Marlow, Palagin. Они никогда не зацикливались на одном жанре и звучании, поэтому в их послужном списке множество хитов весьма разноплановых исполнителей.

– Есть ли у тебя музыкальное образование? Обязательно ли оно в твоей сфере?

– У меня нет музыкального образования, однако пару лет в детстве я обучался игре на фортепиано в музыкальной школе в поселке Солнечный. Музыкальное образование и знание как минимум теории музыки может стать отличным подспорьем в битмейкерском деле, хотя это и нельзя назвать обязательным.

– В каком жанре ты пишешь биты?

– Я пишу рок музыку в разных ее направлениях, чаще всего альтернативный рок, поп-панк, эмо-рок.

– Насколько важен хороший бит в песне?

– Несомненно важен, ведь песня – это симбиоз музыки и текста. Биты без вокала обычному слушателю вряд ли понравятся, как и песни, в которых бит звучит плохо или написан скучно и неинтересно. В хип-хопе, правда, многое решали и до сих пор решают именно харизма артиста и текст песни. Но если же речь идет про поп-музыку или рок-битмейкинг (сейчас это целое направление битмейкинга, пользующееся немалым спросом), важность бита для восприятия песни сильно увеличивается. Особенно это справедливо для случаев, когда песню можно узнать по первому же гитарному перебору, не дожидаясь слов песни.

– Сколько стоит «среднестатистический» бит? Много времени уходит на его создание?

– Я давно пишу инструменталы, поэтому на один относительно простой бит у меня может уйти около часа. Особенно время сокращается при помощи использования виртуальных инструментов (например, ударные и бас, синтезаторы).

Цены в основном зависят от сложности создания инструментала, при этом существует практика лицензирования – аренды, с ценами на рынке от 1 500 до 2 500 рублей. Чаще всего я продаю не «биты», а делаю музыку с нуля на заказ для постоянных клиентов. И все же, у каждого битмейкера ответы на эти вопросы будут разными.

– С кем тебе уже удалось посотрудничать из известных исполнителей? Какой коллаборацией ты гордишься больше всего?

– За несколько лет довелось работать с такими артистами, как aikko, playingtheangel, Замай, Серёга Пират и MZLFF, Саша Скул, Павел Пламенев, Пачкасигарет и MONRAU. Больше всего я горжусь теми песнями, которые получаются у нас в коллаборации с артистом «Пачкасигарет», это рок-музыкант из Тюмени, а также песнями с aikko. Например, «Так неинтересно» и «Просто шуточка».

Бывает немало хороших песен и у артистов из Сургута: не могу не упомянуть ВПОИСКЕСЕБЯ, на чьем альбоме есть три моих аранжировки. А еще горжусь за GAXILLIC – коллегу по рок-битмейкингу, с которым мы начинали продвигать музыку в одно время и друг другу помогали. Сейчас он является одним из наиболее популярных рок-битмейкеров России.

– Как так получилось, что ты стал достаточно востребован у популярных артистов?

– В первую очередь потому, что я сам писал многим артистам из перечня выше и предлагал свои работы. В 2018-2019 годах я только начинал публиковать рок-инструменталы. В то время не был сильно развит рок-битмейкинг как явление, да и самих битмейкеров было меньше. Ну а выход одной песни с указанием авторства аранжировки, а затем и другой и так далее – все это способствует узнаваемости у популярных артистов. В основном это было актуально в 2019-2020 годы. Сейчас я чаще работаю с постоянными клиентами под заказ и реже отправляю готовую музыку популярным исполнителям.

– О битах на продажу поговорили. А для себя музыку ты пишешь?

– Да, я пишу примерно половину песен в группе «Джекилл и Хайд». Это наш проект с Сергеем «Хайд» Чумаком, мы часто выступаем и записываем песни. Кстати, у нас на днях, 23 августа, пройдет концерт со свободным входом. Будем петь красивые и эмоциональные песни!

– Кем ты вдохновляешься в процессе написания битов и песен?

– Бывает, что я вдохновляюсь настроением песни, которую мне подкинет музыкальный сервис. Случается и так, что я вижу (или генерирую в нейросетях) красивую картинку, и мне внезапно хочется написать инструментал под настроение изображения. А бывает, что я просто начинаю писать и процесс идет сам по себе. Но кем-то конкретным вдохновляться сложнее.

– Что ты можешь посоветовать начинающим битмейкерам? И насколько сейчас большая конкуренция в этой сфере?

– Пишите то, что хотели бы слушать сами, экспериментируйте. В битмейкинге главное сохранять активность и предлагать артистам такую музыку, под которую исполнитель сможет придумать свой новый хит. А конкуренция... В битмейкинге каждый отдельный битмейкер – в первую очередь творец. Кстати, поэтому битмейкеры часто и делают совместные работы.