Психолог рассказала о рисках гроботерапии и альтернативных способах борьбы с депрессией

Гроботерапия − звучит как сценарий фильма ужасов, но на самом деле это набирающий популярность метод «шоковой» терапии для людей, потерявших вкус к жизни. В чем смысл этой практики, насколько она безопасна и кому может быть противопоказана? И есть ли альтернативные способы борьбы с апатией и депрессией? Об этом корреспонденту siapress.ruрассказала психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

− Какие цели преследует данная практика и в каких случаях она может быть полезна?

− Цель данной практики сводится к решению трех задач: избавление от страха смерти, удовлетворение адреналиновой зависимости и перезагрузка при апатии, депрессивном состоянии, потере смысла жизни и утрате радости. Оценить эффективность сложно, так как нет научных исследований и, следовательно, доказательной базы

− Каким клиентам вы бы рекомендовали гроботерапию, а кому она противопоказана? Или этот вид терапии и вовсе никому не подойдет?

− Метод весьма спорный, малоизученный и, в связи с этим я бы его не рекомендовала. Экспериментировать со здоровьем всегда очень опасно, предсказать, как психика отреагирует на гроботерапию, не представляется возможным.

Но если предположить, что это метод шоковой терапии, то негативной реакцией на стресс может быть: дебют психических заболеваний, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, появление панических атак, других неприятных психосоматических симптомов

Особенно предостерегла бы людей с психическими заболеваниями, плохим самочувствием на момент проведения эксперимента, а также имеющих алкогольную или другие виды зависимостей, и детей.

− Почему, по вашему мнению, такие экстремальные методы становятся популярными? Возможно ли, что подобные практики интересует определенный тип людей?

− Экстремальные методы вероятно привлекают своей необычностью, сулят мгновенный результат, в отличии от классической психотерапии, где терапия может длиться в зависимости от подхода месяцы и даже годы. Прошедшие данную процедуру клиенты ошибочно воспринимают эйфорию после сеанса как качественные изменения в работе психики, что не является таковым, носит краткосрочный характер и не решает основные проблемы человека.

Привлечь подобный метод может людей, интересующихся мистикой, любителей экстрима, тех, кто так и не подобрал для себя действенный способ психотерапии.

− Какие альтернативные методы вы могли бы предложить для тех, кто чувствует потерю смысла жизни или находится в глубокой депрессии?

− К альтернативным методам можно отнести танатотерапию, автор метода − психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Владимир Юрьевич Баскаков, и экзистенциальную психотерапию.

Но все же я бы рекомендовала людям с глубокой депрессией не заниматься самолечением и прежде всего обратиться к врачу за профессиональной помощью.