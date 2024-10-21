Психолог рассказала о рисках гроботерапии и альтернативных способах борьбы с депрессией

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,4172   EUR  104,8565  

Новости

  • Кухни пустуют: в ХМАО не хватает поваров

    Кухни пустуют: в ХМАО не хватает поваров

    Сегодня в 17:23
    165 0
  • ​Софья Липявко: память о легенде культуры Сургута увековечили в мемориале

    ​Софья Липявко: память о легенде культуры Сургута увековечили в мемориале

    Сегодня в 17:18
    184 0
  • Тело найдено: в ХМАО мужчина перевернулся на лодке и утонул

    Тело найдено: в ХМАО мужчина перевернулся на лодке и утонул

    Сегодня в 16:45
    166 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=7bRHRTecv1XkJH1blmRZbfJxy5qQtYtB1tblI52vI5W09P7LP+IJ6G/y8PGEGG0FRjttTZebvbPgq4R6nFeGtSNAK7w3TeaJWUqDkhftESPHDHrHaHx4MrihoWqiPou9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=7bRHRTecv1XkJH1blmRZbfJxy5qQtYtB1tblI52vI5W09P7LP+IJ6G/y8PGEGG0FRjttTZebvbPgq4R6nFeGtSNAK7w3TeaJWUqDkhftESPHDHrHaHx4MrihoWqiPou9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=7bRHRTecv1XkJH1blmRZbfJxy5qQtYtB1tblI52vI5W09P7LP+IJ6G/y8PGEGG0FRjttTZebvbPgq4R6nFeGtSNAK7w3TeaJWUqDkhftESPHDHrHaHx4MrihoWqiPou9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=7bRHRTecv1XkJH1blmRZbfJxy5qQtYtB1tblI52vI5W09P7LP+IJ6G/y8PGEGG0FRjttTZebvbPgq4R6nFeGtSNAK7w3TeaJWUqDkhftESPHDHrHaHx4MrihoWqiPou9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=7bRHRTecv1XkJH1blmRZbfJxy5qQtYtB1tblI52vI5W09P7LP+IJ6G/y8PGEGG0FRjttTZebvbPgq4R6nFeGtSNAK7w3TeaJWUqDkhftESPHDHrHaHx4MrihoWqiPou9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=7bRHRTecv1XkJH1blmRZbfJxy5qQtYtB1tblI52vI5W09P7LP+IJ6G/y8PGEGG0FRjttTZebvbPgq4R6nFeGtSNAK7w3TeaJWUqDkhftESPHDHrHaHx4MrihoWqiPou9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
  • Сургутские врачи помогают пациентам с болезнью Паркинсона вернуть свободу движений

    Сургутские врачи помогают пациентам с болезнью Паркинсона вернуть свободу движений

    Сегодня в 16:07
    209 0
  • Школьникам в Нижневартовске дали на обед кирпич вместо хлеба

    Школьникам в Нижневартовске дали на обед кирпич вместо хлеба

    Сегодня в 15:23
    298 0
  • Опасное развлечение: подростки в Нижневартовске увлекаются «зацепингом»

    Опасное развлечение: подростки в Нижневартовске увлекаются «зацепингом»

    Сегодня в 14:35
    254 0
  • ​13 лет за решеткой: жителю Югры назначили наказание за жестокое убийство родной бабушки

    ​13 лет за решеткой: жителю Югры назначили наказание за жестокое убийство родной бабушки

    Сегодня в 12:28
    272 0
  • ​Мошенники стали рассылать в Telegram вирусы под видом фотографий

    ​Мошенники стали рассылать в Telegram вирусы под видом фотографий

    Сегодня в 11:34
    320 0
  • ​Югра опустилась на девятое место в рейтинге доходов населения

    ​Югра опустилась на девятое место в рейтинге доходов населения

    Сегодня в 11:11
    294 0
  • ​Молодой парень насмерть сбил пешехода в Нефтеюганске

    ​Молодой парень насмерть сбил пешехода в Нефтеюганске

    Сегодня в 10:12
    447 0
  • ​Определены педагоги, которые представят Югру на финале конкурса «Флагманы образования»

    ​Определены педагоги, которые представят Югру на финале конкурса «Флагманы образования»

    20 октября в 17:27
    566 0
  • ​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров

    ​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров

    20 октября в 17:10
    539 0
  • ​Годовая инфляция в Югре ускорилась почти до 8%: чем вызван рост

    ​Годовая инфляция в Югре ускорилась почти до 8%: чем вызван рост

    20 октября в 15:52
    660 0
Больше новостей
Должны ли российские монахи так же платить налог на бездетность, как и остальные граждане?
Комментировать
0
Должен ли глава города регулярно лично осматривать территорию и проблемные участки?
Комментировать
0
Решение Максима Слепова привлечь в управленческую команду преимущественно сургутян вы:
Комментировать
0
Как вам первые 100 дней Максима Слепова в должности главы Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Эйфория после гроботерапии − не показатель качественных изменений»

Психолог рассказала о рисках гроботерапии и альтернативных способах борьбы с депрессией

​«Эйфория после гроботерапии − не показатель качественных изменений»
Фото предоставил спикер

Гроботерапия − звучит как сценарий фильма ужасов, но на самом деле это набирающий популярность метод «шоковой» терапии для людей, потерявших вкус к жизни. В чем смысл этой практики, насколько она безопасна и кому может быть противопоказана? И есть ли альтернативные способы борьбы с апатией и депрессией? Об этом корреспонденту siapress.ruрассказала психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

− Какие цели преследует данная практика и в каких случаях она может быть полезна?

− Цель данной практики сводится к решению трех задач: избавление от страха смерти, удовлетворение адреналиновой зависимости и перезагрузка при апатии, депрессивном состоянии, потере смысла жизни и утрате радости. Оценить эффективность сложно, так как нет научных исследований и, следовательно, доказательной базы

− Каким клиентам вы бы рекомендовали гроботерапию, а кому она противопоказана? Или этот вид терапии и вовсе никому не подойдет?

− Метод весьма спорный, малоизученный и, в связи с этим я бы его не рекомендовала. Экспериментировать со здоровьем всегда очень опасно, предсказать, как психика отреагирует на гроботерапию, не представляется возможным.

Но если предположить, что это метод шоковой терапии, то негативной реакцией на стресс может быть: дебют психических заболеваний, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, появление панических атак, других неприятных психосоматических симптомов

Особенно предостерегла бы людей с психическими заболеваниями, плохим самочувствием на момент проведения эксперимента, а также имеющих алкогольную или другие виды зависимостей, и детей.

− Почему, по вашему мнению, такие экстремальные методы становятся популярными? Возможно ли, что подобные практики интересует определенный тип людей?

− Экстремальные методы вероятно привлекают своей необычностью, сулят мгновенный результат, в отличии от классической психотерапии, где терапия может длиться в зависимости от подхода месяцы и даже годы. Прошедшие данную процедуру клиенты ошибочно воспринимают эйфорию после сеанса как качественные изменения в работе психики, что не является таковым, носит краткосрочный характер и не решает основные проблемы человека.

Привлечь подобный метод может людей, интересующихся мистикой, любителей экстрима, тех, кто так и не подобрал для себя действенный способ психотерапии.

− Какие альтернативные методы вы могли бы предложить для тех, кто чувствует потерю смысла жизни или находится в глубокой депрессии?

− К альтернативным методам можно отнести танатотерапию, автор метода − психолог, телесно-ориентированный психотерапевт Владимир Юрьевич Баскаков, и экзистенциальную психотерапию.

Но все же я бы рекомендовала людям с глубокой депрессией не заниматься самолечением и прежде всего обратиться к врачу за профессиональной помощью.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:59, просмотров: 199, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Молодой парень насмерть сбил пешехода в Нефтеюганске 447
  2. ​Мошенники стали рассылать в Telegram вирусы под видом фотографий 320
  3. Школьникам в Нижневартовске дали на обед кирпич вместо хлеба 298
  4. ​Югра опустилась на девятое место в рейтинге доходов населения 294
  5. ​13 лет за решеткой: жителю Югры назначили наказание за жестокое убийство родной бабушки 272
  6. Как не попасться на фальшивые квитанции ЖКУ // ИНСТРУКЦИЯ 266
  7. Опасное развлечение: подростки в Нижневартовске увлекаются «зацепингом» 254
  8. Сургутские врачи помогают пациентам с болезнью Паркинсона вернуть свободу движений 209
  9. ​«Эйфория после гроботерапии − не показатель качественных изменений» 199
  10. ​Софья Липявко: память о легенде культуры Сургута увековечили в мемориале 184
  1. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 2483
  2. ​286 новых автобусов выедут на дороги Тюменской области благодаря льготному лизингу 1837
  3. ​К вопросу о фасадах 1748
  4. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 1719
  5. ​Если Югра раздаёт социальную помощь и пособия всем желающим — неудивительно, что люди сюда приезжают именно за этим 1701
  6. ​Что осталось после главы депздрава Югры Алексея Добровольского? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1531
  7. ​Когда лучше брать отпуск в 2025 году, чтобы сэкономить дни и получить больше выплат // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1518
  8. ​Сургут требует перемен // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1468
  9. ​Найден враг экономики России 1282
  10. В Ханты-Мансийске произошло ДТП с автомобилем с надписью о смерти на капоте 1227
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 16498
  2. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13015
  3. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 6554
  4. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4127
  5. ​Причем здесь геологоразведчики? 3534
  6. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 3438
  7. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 2969
  8. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 2671
  9. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 2483
  10. ​Чего только не встретишь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2421

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика