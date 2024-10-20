Гроботерапия становится популярной психологической практикой среди россиян

В России появился новый тренд – гроботерапия. Вполне живого человек хоронят, а потом с «усопшим» прощаются его родственники. Такую психологическую практику проводят для тех, кто потерял вкус к жизни.

«Это нужно для тех людей, что находятся в глубокой депрессии, у которых все есть, кроме чувства счастья. Во время терапии человек понимает, что выхода нет только из гроба, со всем остальным при жизни можно справиться», – рассказала «UFA1.ru» владелица ритуального агентства Екатерина Костылева.

Причем, во время гроботерапии с пациентом находится психолог, который контролирует весь процесс.

Стоит такая практика по-разному. Например, в Самаре минимальная стоимость терапии – 35 тысяч рублей, добавляют в издании. А вот в Ижевске лечь в гроб предлагают за 150 тысяч, сообщают «Аргументы и факты».

Впрочем, новомодное увлечение уже успели раскритиковать члены общественного движения «Россия Православная».

«В первую очередь это касается так называемой «гроботерапии» и других оккультных практик, пропагандируемых как способ решения психологических проблем. Эти модные увлечения не имеют ничего общего с настоящей терапией и ставят под сомнение психическое здоровье молодого поколения. Специалисты обязаны заняться проверкой подобных трендов, чтобы предотвратить их широкое распространение и минимизировать ущерб. Точно так же вызывает опасение растущий интерес к квадроберам», – высказался Life.ru председатель объединения Михаил Иванов.

Ранее медицинский психолог рассказала, что делать родителям с ребенком-квадробером.