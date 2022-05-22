Интервью с реп-артистом «ВПОИСКЕСЕБЯ» о культурной среде Сургута, благоприятных площадках для начинающих и амбициях репа в регионе.

Как живут в Сургуте артисты «из народа», не привязанные к филармонии и другим государственным учреждениям? Об этом беседуем с рэп-исполнителем под псевдонимом «ВПОИСКЕСЕБЯ».

— Для меня 2016 год стал «роковым». Хобби перетекло в желание стать частью музыкальной индустрии. Жизнь наполнялась красками, а тексты смыслом, сейчас без музыки существовать уже не получается. Первый трек — «Конфликт» — вышел на площадки 25 декабря 2020 года. Считаю его своей самой трудозатратной работой. Я делал его очень долго. Наполнял смыслом, думал над музыкой, постоянно переписывал текст, было много размышлений, как сделать лучше. Ну и сам текст про мои внутренние конфликты. Общая картина получилась концептуальней, чем я представлял.

— У тебя есть глобальные цели в музыке?

— Я отверг эти цели. Думал: «Да я переверну индустрию, переверну мировоззрение общества». Сейчас делаю музыку в свое удовольствие.

— Что тебя вдохновляет?

— Очень многое. Найти вдохновение — не проблема. Черпаю мысли исходя из информационной повестки, ситуации в стране, семейных обстоятельств. Из всего, что меня окружает, я получаю эмоцию. Плохую или хорошую, не важно. Если эмоция есть — это дает невероятный прилив мыслей и идей, который можно вложить в текст и музыку.

— Кто твой кумир?

— Нет таких. Есть люди, которые мне нравятся как музыканты и личности: Андрей pyrokinesis; Рома Худяков; Слава КПСС — он мне больше нравится как персонаж, как мем; Егор Натс; Markul; LIDA, SALUKI; Три Дня Дождя; sted.d; КУОК и многие другие. Нравится неоднозначный посыл и скрытый смысл, связанный с жизненной историей самого музыканта.

Андрей pyrokinesis — один из исполнителей, которые повлияли на меня в большей степени, как на артиста. Но тут дело не в самой музыке, потому что местами и сведение хромает, и сама мелодия не очень, но вот текст... Душевный, грамотный, очень цепляет образность, сразу понимаешь эмоцию, которую он проецирует в проект.

— Ты сказал, что любой трек — это эмоция. Какие из них чаще влияют на полет мыслей?

— Я переживаю депрессивный период, из эмоций: грусть и моральное истощение. Чувство, будто голова работает не на все 100 процентов. И только под вечер появляются адекватные мысли. Я просыпаюсь утром, и целый день чувствую, что не проснулся до конца. Думаю над текстами в течение всего дня, но как правило, это каша из несвязных обрывков. Каждый день записываю строчки в блокнот, наблюдения, которые заинтересовали меня. Вечерами собираю их в куплеты, иногда и в целые тексты. Эмоция вырисовывается в момент перечитывания уже готового материала, только потом становится ясно, какой будет мелодия — минорной или мажорной.

— Как проходит процесс создание треков?

— Тексты прописываются только под гитару. Перебираю аккорды, что пришли в голову. Дальше пытаюсь выстроить основную мелодию, и на нее накладываю текст. Бит для будущего трека ищу у известных и не очень саунд-продюсеров, покупаю по уже прописанной мелодии эксклюзивные права. Иногда просто слушаю фри-биты, и влюбляюсь в ритмику.

Никогда не пугают цены за музыку. Покупка бита, сведение, запись. Готов заплатить, каждая работа стоит денег. Если уж саунд-продюсер не понимает, чего я хочу, пытаюсь закончить трек самостоятельно.

— Можешь описать ситуацию, которая повлияла на тебя так сильно, что ты тут же придумал текст и сделал трек?

— Чаще я нахожусь в окружении родительской семьи. Наши взгляды, понятное дело, расходятся. Моя семья — люди старой закалки. Как любой ребенок, я порой сталкивался с непониманием, нравоучениями, упреками, порой необоснованными. Частые ссоры выпали на неприятный период в моей жизни. Об этом говорится в треке «Конфликт». Строчки отправляют в 2018 год, времена первого курса в университете:

Марионетка под руками старших,

Сперва закончи универ, а дальше

Будет видно. Но мне страшно,

Что там будет дальше.

Ведь столько лет я жду,

Когда уже развяжут крылья.

— Что в твоих текстах особенного?

— Честность, искренность, прямолинейность. Нет конкретных обозначений героев. Меня очень напрягает, когда все персонажи в треках это: «ты да я», «моя девочка, мой мальчик» и «мы страдаем, и нам очень плохо» — это очень просто. И звучит, как обычная история из жизни, сценка. Сразу ассоциации с примитивным подъездным рэпом. Я очень люблю образы. Образ космических тел, животных, растений, религиозные образы.

— Какой трек от начала и до конца — это ты?

— Так с любым. Но есть один особенный, он есть у меня в группе VK. «Безымянный» — банальная рефлексия.

— Лучший из твоих треков на сегодня, по твоему мнению?

— Работа еще не вышла, но совсем скоро появится на площадках. Кодовое название «Солнышко» — красивый и небанальный трек про любовь через взаимоотношения космических тел. Отрывок от лица Луны:

Ты мое Солнце, подожги меня,

Я буду ясным огнем среди темных ночей.

Обещаю, я буду рядом всегда,

Но на сколько позволит нам Космос.

Эта история моей любви. Луна — это каменная холодная глыба, летающая в космосе, просто отражающая свет от Солнца и контролирующая приливы и отливы на Земле. В то время, как Солнце дает жизнь, тепло, свет… радиоактивную энергию. Проще говоря, скрашивает одинокую жизнь Луны, мою жизнь.

Из выпущенных, мне кажется, самый интересный «Просто подруга»(2021), совместная работа с Даниилом Трошкиным «F99». Я написал текст за пять минут. Было весело, мне понравился сам процесс. Трек незамысловатый, легок для понимания.

— Какая тема в твоем творчеств наиболее близка аудитории, по твоему мнению?

— Та, в которой люди узнают себя. Начиная с политики и заканчивая любыми взаимоотношениями между людьми. Сейчас у меня «в столе» есть две песни — это «Сакура» и «Сакура2».

Цветок сакуры — символ перерождения. В психологии есть интересный феномен — «синдром последней любви», когда пациент убежден в том, что он не полюбит кого-то так же сильно, как в прошлых отношениях. В этих двух треках я пишу о личном. Главная идея строится на том, чтобы соединить масштабные темы: психологию, космос, мифологию, религию с музыкой.

— Многие молодые музыканты работают «в стол». Ты тоже?

— У меня очень много треков просто хранятся на рабочем столе компьютера. Объясняю: бит, сведение, запись на студии, реклама, все это стоит денег. Хороший трек стоит от 20 тысяч. А вы можете представить, сколько стоит целый альбом?

— Что тебя отталкивает в творчестве других исполнителей?

— Не нравится, что они строят весь свой образ и тексты на конфликтах, бифах и агрессии. Это часть рэп-культуры, но иногда выглядит не обоснованно.

— Чем занимаешься кроме музыкальной деятельности?

— Учусь на психолога, работаю, состою в отношениях, играю в компьютерные игры, смотрю аниме, рисую иногда, изучаю музыкальные инструменты. Живу обычной жизнью обычного человека. Все музыканты, писатели, художники — обычные люди. Они отличаются только подходом к творчеству. Для людей, которые не живут творчеством, все занятия, связанные с ним, это хобби. Хобби — это здорово, можешь отдохнуть, подумать о своем, посидеть в тишине занимаясь тем, что по душе. А люди искусства и культуры, в основной своей массе, закладывают в творчество нечто социально значимое, заранее думая, как свое личное видение мира преобразовать в объективное. Для них творчество — и есть своеобразная работа. Работая, мы закрываем потребности клиента — такого же человека, как и мы. Только мы можем выразить эти потребности лучше, поэтому он к нам и обращается.

— В Сургуте возможно реализоваться в рэп-культуре?

— Не сказал бы, что с этим все хорошо, учитывая мой опыт выступления на разных площадках. Нет ни одной, которая была бы полностью идеальна для каждого выступающего. Мы живем в регионе, и тут есть свой потолок, выше которого не прыгнешь. Практически все площадки находятся в неудобных местах. Приходится платить огромный процент владельцам помещений за аренду.

Иногда сталкиваешься с предвзятым отношением от персонала и владельцев площадок. Понятно, что, если имеешь известность только в локальном комьюнити, к тебе не будут относиться как к знаменитости мирового масштаба. Были случаи, когда концерт в самом разгаре, а организаторы подходят и говорят: «У вас концерт еще? А уже 9 вечера, колонки потише сделайте».

— На каких площадках для начинающих артистов и музыкантов ты уже выступал?

— Посетил все «Открытые микрофоны», кроме тех, что были в клубе «102DB». Выступал в клубах «Марс», «Качели», почти выступил в «Вавилоне». В баре «СССР», в «Неоне».

Мой личный фаворит: «Фордбоярд». Это, конечно, не концертный зал, а просто прошлое место работы. Так как там проводили мероприятия, аппаратура была на площадке: микрофоны, колонки, диджейский пульт. Я любил приходить туда после смены и часами писать тексты, распеваться, прогонять уже готовые треки. Отдыхал, готовился к концертам, все было там.

Кстати, про «Открытый микрофон». Это отличное мероприятие, которое помогает закрыть свои гештальты и потребности. На «Открытом микрофоне» обычно прогоняю свои старые и еще не вышедшие треки на аудиторию, чтобы получить реакцию. Мне интересно, что скажут люди, интересно мнение старичков, которые посещают такие мероприятия, чтобы подчерпнуть новое для себя, или просто отдохнуть.

По сути, участие в «Микрофоне» — это возможность раскрепоститься. Мероприятие, как правило, бесплатное для выступающих, и можно сказать, что ты даешь мини-концерт. Аудитория бывает разная, можно походить пару раз, и уверенность сразу появиться, как только ты ступишь на сцену.

Из самых последних площадок понравился зал на территории КСК «Спортзавод», лично знаком с владельцем. Эта коменда устраивает очень много социально значимых и творческих мероприятий. Уже дважды был у них. Комфортно, есть возможности принести свои декорации, аппаратуру, или взять у организаторов. Атмосфера дружелюбная, не сковывает, привлекают очень много народа, дают полную волю цензуре и фантазии.

— Что ты чувствуешь, когда выходишь на сцену?

— Так как у меня нет постоянной аудитории, я не вижу своих людей на площадке, и поначалу чувствую себя зажато.

— Кого ты называешь «Твой человек?»

Этот человек понимает, что у меня есть право на ошибку. Верит, что все, о чем я пою настоящее, что я настоящий. И он точно понимает, зачем я это делаю.

— Какой фитбэк ты хочешь получить от слушателя?

Я хочу, чтобы у него было ощущение, будто бы он сам написал этот трек.

— Как повлияла ситуация с Covid- 19 на твою жизнь артиста?

— Площадки закрывались, были попытки стримить на разных платформах. Проходило много онлайн-квартирников и трансляций с локальных выступлений. Многие исполнители записывали треки, попав в повестку. Я решил этого не делать, потому что в какой- то момент индустрия перенасытилась темой.

— Посоветуй начинающим музыкантам, как начать выступать на площадках, развиваться, искать себя?

— Если ты очень хочешь, ты не ищешь совета извне. Когда человек начинает музыкальную карьеру, просто потому что сейчас модно быть музыкантом, хочет получать деньги со стриминга на площадках, лучше не начинать. Такая музыка живет год-два от силы.

Музыка проецирует эмоции, которые не переживают специально. Да, есть веселые песни без смысла, есть с повесткой, есть раздирающие душу. Самые сильные эмоции — это ненависть и любовь, и все что из них вытекает. Даже самые веселые песни написаны депрессивными. Если у тебя ни грамма за душой, это прочитается сразу. Будет ясно, кто ты и что ты из себя представляешь.

— Можешь дать, грубо говоря, пять советов по написанию текста трека?

— Конечно!

1. Не рифмуй на глаголы

2. Не рифмуй на окончания

3. Откинь все банальности, которые уже слышал

4. Изучай музыкальный рынок

5. Старайся придумать что-то новое и прыгнуть выше своей головы

Справка. Алексей Попович, 22 года. Студент факультета «Психологии и педагогики» Сургутского государственного педагогического университета. Занимается музыкой под псевдонимом «ВПОИСКЕСЕБЯ». Написан первый текст в 9 лет — о любви.