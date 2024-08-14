Интервью о трудоустройстве молодежи в летний период в Сургуте

В Сургуте вот уже более 30 лет действует специализированное учреждение по работе с молодежью «Наше время». Оно предоставляет рабочие места для подростков и молодежи от 14 до 35 лет без требований к опыту работы. О том, кем подростки могут работать и что входит в их обязанности ‒ корреспонденту siapress.ru рассказали и.о. начальника управления молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Ольга Кривобокова и заведующий отделением шелкографии и полиграфии «Наше время» Евгения Сильченко.

‒ Кем подросток может работать в каникулярное время?

‒ (отвечает Ольга Кривобокова) Подростки получают работу в четырех подразделениях «Нашего времени» ‒ это цех шелкографии, мини-прачечная, кафе «Собеседник» и швейный цех. Трудоустраиваются по рабочим специальностям, таким как рабочий по благоустройству территории, трафаретчики, гладильщик, швея, официант и оператор стиральной машины. При трудоустройстве соблюдается трудовое законодательство. При приеме на работу все проходят инструктаж по технике безопасности. Все рабочие места наших подразделений аттестованы. С несовершеннолетними работает специалист по работе с молодежью, который обеспечивает безопасность труда и организует работу.

‒ Сколько человек вы трудоустроили за год?

‒ О.К.: Ежегодно мы трудоустраиваем более 2 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет. На сегодняшний день трудоустроено 1 448 человек, из них 27 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Плюс мы осуществляем квотирование рабочих мест для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все дети и подростки, которые хотят быть трудоустроенными, получают рабочие места.

В период летних каникул мы планируем трудоустроить 960 подростков: 320 уже трудоустроены в июне, 350 в июле. Благодаря тому, что «Наше время» стал победителем конкурса на субсидию и организацию дополнительных мест, было создано 30 рабочих мест в августе.

‒ Какой график работы и заработная плата предусмотрены для подростков?

‒ О.К.: Финансирование ведется за счет городского бюджета. Заработная плата подростков в бригадах составляет порядка 11 000 рублей на руки. Это за 2,5 часа работы в день для детей 14-15 лет и 3,5 часа 16-18 лет. Вся информация по трудоустройству предоставлена в электронном виде на сайте учреждения.

‒ Как думаете, такая работа интересна детям?

‒ О.К.: Как я говорила, здесь соблюдаются все нормы законодательства. Также те типы работ, которые мы предлагаем, это все идет на благо нашего города, а это важно для молодежи. Плюс, все трудоустроенные принимают участие в мероприятиях, которые проходят в «Наше время». Сейчас, например, проходит спартакиада среди бригад. Кроме того, ребята могут работать не только в каникулярное время. Работа занимает 2,5 и 3,5 часа, так без проблем можно совместить ее с учебой и дополнительными занятиями.

‒ Чем Сургут отличается от других городов в плане трудоустройства подростков?

‒ О.К.: Сургут в этом плане уникальный, потому что, кроме временных рабочих мест, у нас созданы постоянные рабочие места. Вот все те подростки и молодежь, которые работают в цехах и подразделениях, работают на постоянных рабочих местах. Такого нигде в России нет.

‒ Как начинается процесс работы?

‒ (отвечает Евгения Сильченко) Наша работа начинается с работы с заказчиком и дизайнером. Люди говорят свои желания. Иногда к нам приходят с готовыми макетами. Далее мы изготавливаем слайды, которые на трафаретной форме засвечиваются в специальном устройстве, после промываются, и остается место, через которое проходит краска. Проще сказать: засветили слайд, сделали трафаретную форму, пропустили через сетку краску, пропустили через сушилку, далее термопресс и упаковка товара.

‒ Какие бывают заказчики?

‒ Е.С.: Заказчики бывают самыми разными. Могут быть какие-то организации, спортивные школы, строительные и дорожные компании. Мы наносим краску не только на футболки, но и на зимнюю спецодежду. Вот недавно отправляли к нам заказы с Ханты-Мансийска, Когалыма, Нижневартовска. Сегодня это Нефтеюганск.

‒ На ваш взгляд, чем дети, которые работают, отличаются от неработающих?

‒ Е.С.: Они знают, что такое график, что такое ответственность перед заказчиком. От них зависит, успеем ли мы вовремя сдать заказ. Дети также учатся финансовой грамотности. Понимают, с каким трудом даются деньги. Все ребята очень ответственно подходят к работе.