​Интервью о том, как отличить безопасные растения от опасных и какую роль играют ядовитые виды в экосистеме Югры

Недавно в Сургутском районе обнаружили целые заросли борщевика. Все чаще местные жители сталкиваются с различными видами растений, среди которых встречаются как безопасные, так и вредные для человека. О распространении борщевика и других ядовитых растений в Югре, их отличительных особенностях, потенциальной опасности для людей и их роли в местной экосистеме Югры − рассказали кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Зоя Самойленко и младший научный сотрудник Научно- образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ Наталья Гулакова.

− Жители Сургута встретили на Барсовой горе борщевик. Насколько он распространен в Югре? В целом, в округе встречается борщевик Сосновского, который считается опасным?

− Борщевик сибирский и борщевик рассеченный характерны для лесов и лугов округа, это природные/аборигенные виды. И на Барсовой горе их вполне можно повстречать. Они, в отличие от печально известного борщевика Сосновского, для человека безопасны и даже их молодые листья могут употребляться в пищу (например, в составе супов). Об этом говорит и родовое название – борщевик.

Как можно различить их? Опасный борщевик Сосновского отличается более крупными размерами, до трех-четырех метров высотой; имеет более толстый стебель без жесткого опушения и крупные листья до 150 см в длину, крупные зонтичные соцветия до 50 см в диаметре со множеством лучей. C50-х годов его вводили в культуру как кормовое растение для скота, но впоследствии он стал широко расселяться и выходить из-под контроля. Агрессивный инвазивный вид, он быстро захватывает подходящие для него территории (залежи, заброшенные поля, пустыри) и активно расселяется, вытесняя виды местной флоры. Очень живуч, особенно если успеют созреть и осыпаться семена. При неосторожном прикосновении к листьям в солнечную погоду у человека могут развиться тяжелые ожоги. Поэтому следует избегать контакта с кожей и при необходимости применять закрытую плотную одежду и перчатки.

В окрестностях Сургута борщевик Сосновского, к счастью, пока не был отмечен. Однако были сообщения, что ранее в районе Ханты-Мансийска его также выращивали как кормовое и сейчас есть отдельные находки, но они требуют дополнительного уточнения. Вид происходит с Кавказа, самые северные точки его нахождения известны в Перми, Сыктывкаре, Архангельске, Мурманске. В нашем округе в целом прохладный климат, который не способствует быстрому распространению этого растения.

− Есть ли в регионе растения, которые можно спутать с безопасными видами? Как их отличить?

− Лучше не есть неизвестные растения. Осторожно с привлекательными красными ягодами – это может быть ядовитый волчеягодник, он же волчье лыко, или паслен Китагавы – его иногда жители используют в озеленении. У ландыша и его родственника майника двулистного тоже плоды – кисть красных ягод − есть опасность спутать их с брусникой. Темные плоды вороньего глаза нельзя путать с ягодами черники. Можно употреблять в пищу только те ягоды, в которых уверены стопроцентно.

− Какие ядовитые, вредные и опасные растения есть в Югре и в Сургуте? Какие наиболее распространены?

− Кроме упомянутых ядовиты многие растения из семейства лютиковые (лютик, аконит, живокость, воронец, ветреницы, водосбор), некоторые зонтичные, например, болиголов. Поручейник и вех ядовитый (цикута) часто могут встретиться на болотах и по берегам водоемов.

− Какую роль играют ядовитые растения в экосистеме региона, и возможно ли их полное уничтожение без вреда для окружающей среды?

− Ядовитые растения представляют опасность для человека. Но для природы нет лишних и абсолютно вредных видов, у всех есть своя экологическая ниша. Как и все живые организмы, каждое растение встроено в свои пищевые цепочки – насекомые, птицы, звери могут питаться растением, обитать на нем, формировать гнезда. Эти связанные с растением виды могут пострадать при его исчезновении. Многообразие видов в экосистемах обеспечивает их устойчивость, а значит и стабильность биосферы.

− Какие меры предосторожности следует соблюдать при нахождении на природе, чтобы избежать контакта с опасными растениями?

− Прежде всего следует соблюдать осторожность и не срывать, а тем более не есть неизвестные растения. Перед едой мыть руки после контакта с растениями.

− Могут ли некоторые ядовитые растения использоваться в медицине и какие примеры таких случаев известны в Югре и Сургуте?

− Конечно, ядовитые растения используются в медицине, таких растений довольно много. Например, барвинок малый, наперстянка пурпурная; из местных – борец северный, воронец колосистый, сабельник болотный, болиголов пятнистый. Зачастую именно ядовитые алкалоиды, гликозиды представляют ценность для медицины. Например, все части борца северного содержат алкалоиды, его корневища с корнями разрешены в научной медицине России для получения медицинского препарата «аллапинин», обладающего противоаритмическим действием, в том числе при аритмии на фоне инфаркта миокарда.

Известно приписываемое Гиппократу выражение: «Все есть лекарство, и все есть яд — все дело в дозе». И лекарственные травы, как и другие лекарства, имеют противопоказания и не могут употребляться всеми. Поэтому самостоятельное лечение травами тоже может нести опасность, в вопросах лечения следует советоваться с врачом.