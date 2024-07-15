На тропе «ЧелоВечность» в Сургутском районе горожане заметили целые заросли борщевика

Тропа «ЧелоВечность» в Сургутском районе раскрылась для горожан по-новому: на общественной территории они обнаружили целые заросли борщевика. Они поделились фотографией растения с корреспондентом siapress.ru.

«Гуляли сегодня по тропе «ЧелоВечность» на Барсовой горе. И там целые заросли борщевика. Никогда не видела в наших лесах подобное растение», − говорится в описании к фотографии.

Подчеркнем, что угрозу для человека в первую очередь представляет борщевик Сосновского. Он может вырасти до трех метров в высоту и является агрессивным к другим растениям. При контакте с ним проявляются сильные ожоги. Однако есть безобидные и даже съедобные виды, рассказали в РБК.

Ранее стало известно, что депутаты предложили ввести штраф за неуничтожение опасного сорняка. Сейчас такая мера касается только граждан, однако теперь платить придется также губернаторам, сообщили в «ЦИАН». Размер штрафа составит до 50 тысяч рублей.