Урбанист Игорь Стась – о том, как политика идентичности помогает удерживать молодежь

Завершающая часть большого разговора с руководителем магистратуры «Концептуальная урбанистика» Тюменского государственного университета и редактора телеграм-канала «Городские историки» Игорем Стасем о сохранении исторических ценностей в Сургуте. Предыдущее интервью было посвящено вариантам спасения старой застройки. На этот раз подробнее обсудим то, как грамотная политика построения локальной идентичности помогает городам и регионам удерживать и привлекать молодежь.

– Если говорить о сносе Железнодорожного вокзала, многие скажут, что это было уродливое здание. «Зачем нам, обычным людям, смотреть на этот уродливый вокзал, когда можно построить что-то современное и красивое?» – как бы вы ответили на такое мнение как эксперт?

– Ну, во-первых, я бы сказал, что об архитектуре в первую очередь должны судить специалисты. Архитектура – это наука и достаточно сложное искусство одновременно. Поэтому не зря при возведении тех или иных объектов проходят архитектурные конкурсы. Это, как и любая другая сфера – будь то история, литература или какая-нибудь специализированная профессия, требует мнения людей, обладающих соответствующим образованием и экспертностью.

Во-вторых, уродство и красота – это субъективные категории. Уродство может придавать уникальность городу, создавать разнообразие городской среды и культурную идентичность. В социальных науках существует эффект стигматизации, когда некое увечье, травма или исключительное явление становится важным маркером внутреннего ресурса культурной идентичности человека, сообщества, группы или города. Может, не самый лучший пример, но все же: современная идентичность России во многом основана на Великой Отечественной войне – травмирующем, но формирующем опыте.

Таким образом, в архитектуре и городах важна уникальность, которая отличает их от других мест. Это может стать ресурсом для развития местной культуры и креатива, проведения различных мероприятий, формирования сообществ, развития подростков и студентов, а также для воспитания локальной любви и патриотизма к региону.

В Югре и Сургуте, в частности, существует огромная проблема с выбывающей миграцией, особенно, с оттоком молодежи. Поворот в политике культурной идентичности, который происходил в округе при Наталье Комаровой за последние шесть-семь лет, был во многом ответом на эту проблему. Все эти центры и фонды, такие как «Открытый регион Югра», различные культурные мероприятия, направленные на формирование югорской идентичности, как признают эксперты, были направлены именно на борьбу оттоком местной перспективной молодежи.

Проблема в том, что политика идентичности не может быть навязанной. Она формируется долго и требует укорененности в пространстве. Здесь нельзя допускать фальши. Как я говорил ранее, новодел в виде «Старого Сургута» воспринимается как бутафория, в нем нет подлинности. В любой политике идентичности на первый план выходит аутентичность и оригинальность для населения, молодежи и различных сообществ. Именно подлинность и историчность, а не ложная реальность, являются ценностью сами по себе. Хотя аутентичность тоже может быть сконструирована, важно подходить к этому с пониманием того, что нужно сохранять и развивать, модернизировать, но не придумывать с нуля, не имея подлинной основы. Это не работает.

– То есть между сносом вокзала, казалось бы, чисто архитектурно-строительным решением, и оттоком молодежи и профессиональных кадров из Сургута есть связь?

– Да. Есть яркий пример из города Иваново. Там вокзал начала тридцатых годов, выполненный в стиле конструктивизма. Наш вокзал в Сургуте тоже имел свой архитектурный стиль – это был позднесоветский модернизм или брутализм, чуть ли не единственный пример такой архитектуры в городе (и единственное подобное здание на Земле – прим. ред.). В Иваново архитекторы из бюро Faber Group, видимо, в рамках заказа правительства Ивановской области и РЖД, сделало великолепную реставрацию конструктивистского здания, построенного по проекту архитектора Владимира Каверинского. Внутри теперь находится музейное пространство, где бесплатно можно увидеть экспозиции авангардного искусства. Это одно из лучших креативных пространств не только в Иваново, но и в России.

Почему нельзя было сделать что-то подобное в Сургуте? Там могло бы быть пространство позднесоветского модернизма не только Сургута, но всего Тюменского Севера. Можно было бы проводить выставки, связанные с этим течением в архитектуре и искусстве. Либо в нем можно было бы сделать музей нефтегазового освоения Западной Сибири. Но от этого отказались, хотя были все возможности отреставрировать здание, и оно стало бы не хуже ивановского.

К слову, в Иваново конструктивизм двадцатых – начала тридцатых годов тоже воспринимается обычными людьми как непонятные коробки с большими окнами. Однако профессиональное сообщество единодушно признает русский и советский конструктивизм архитектурным наследием. Также и с модернизмом. Если бы в Сургуте сохранили старый вокзал и создали подобное пространство, то это, конечно, не сыграло бы решающую роль в удержании молодежи, но эффект снежного кома был бы значительным. Чем больше подобных креативных пространств было бы в Сургуте – тем меньше был бы отток жителей.

Если бы джентрифицировали территорию микрорайонов 1-2 возле Сургутского педагогического университета, сделали бы вокзал с сохраненными элементами модернизма, музеефицировали бы балки и включили их в район парка «За Саймой» как охраняемую историческую зону, открыли бы город к Оби, а не застраивали выгодные участки высотками, которые уничтожают выход к реке – в комплексе это бы значительно снизило отток молодых людей. Потому что появились бы пространства и сообщества, где можно реализоваться.

В Сургуте есть культурное пространство «Порт», но для города с населением в 400 тысяч человек этого явно недостаточно. Например, в Костроме, где проживает 250 тысяч человек, город полностью живет креативом. Молодежь активно занимается различными проектами, создавая мелкие производства и сообщества, которые переводятся в малый бизнес и получают доход от туризма. Туристам интересно видеть эти локальные идентичности. В Сургуте, к сожалению, этого нет.

– Что же конкретно можно делать в нынешней ситуации?

– Есть несколько стратегий, опишу их кратко. Во-первых, требуется популяризация и продвижение. Первый шаг – это хотя бы создание сайта, посвященного истории Сургута и его идентичностей, и креативного сообщества, которое бы поддерживало этот сайт. Вторая задача – создание локальных музеев или пространств, в которых проводились бы прогулки, экскурсии, квесты и выставки, связанные с локальными пространствами.

Сургут уникален тем, что сохраняет ведомственную поселковость, которая проявляется в топонимике и ландшафте. Город был собран из поселков нефтяников, геологов, строителей, речников, рыбзавода, железнодорожников и энергетиков. Местные и сегодня продолжают так называть микрорайоны. Сохранение этой локальной и вернакулярной идентичности сделало бы город уникальным. Важно отметить, что многие промышленные города создавались из таких индустриальных рабочих поселков, но в значительной степени они теряют эту особенность. В Сургуте такие локальные индустриальные пространства с четкой специализацией можно использовать для продвижения общегородской идентичности и продвижения города в целом.

Следующая стратегия – это публикация книг и журналов, зин и путеводителей, книг воспоминаний местных жителей, а также интервью с теми, кто сейчас живет в городе. Такие публикации помогают воспроизводству внутренней жизни сообществ и повышают осознание ценности местной культуры.

Еще одна важная стратегия – развитие местной торговли, формирование торговых улиц, например, как на улице Дзержинского в Тюмени или в 130 квартале в Иркутске. Это можно совмещать с передачей пространств креативным сообществам и локальным производствам, ремесленникам и фермерам.

И последняя стратегия – работа со смыслами и брендом в дизайне и ландшафте. Например, создание дизайн-кода города. Необходимо вписывать современную архитектуру в локальный контекст. К сожалению, девелоперы в Сургуте пока не учитывают локальную архитектуру и наследие при строительстве, что приводит к появлению многоэтажных ЖК, не имеющих никакой связи с культурой и памятью места.

К сожалению, в Сургуте до сих пор доминирует идеология временщичества. Власть и бизнес должны увидеть в истории и наследии города средство для развития общественных пространств, улиц и парков, жилых кварталов и коммерческой недвижимости, креативной экономики и сообществ. В противном случае Сургут будет продолжать терять молодежь.