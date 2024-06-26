Интервью о том, какие изменения произошли в назначении единого пособия в 2024 году

В настоящий момент единое пособие в Югре является самой массовой выплатой, которая начисляется семьям с детьми и беременным женщинам. Единое пособие в ХМАО получают родители более 102 тысяч детей. О том, какие изменения произошли в назначении пособия в 2024 году — рассказала заместитель управляющего Отделения СФР по Югре Ольга Галюк в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра».

— Что такое единое пособие и кому оно назначается?

— Единое пособие, как мера социальной поддержки семьям с низким доходом, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в Югре появилось у нас с начала 2023 года и объединило ряд мер социальной поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

— Какие корректировки были внесены в этом году в правила назначения единого пособия?

— В 2024 году расчет доходов семьи при назначении пособия производится с учетом нескольких изменений. С 1 июня вступил в силу новый порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Если выплаты по алиментам были установлены судом, то в расчете доходов, как и ранее, будет учитываться фактически поступившая сумма. Именно ее и нужно указать в заявлении самостоятельно.

Если родители договорились о сумме алиментов устно или в нотариальном соглашении, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении или соглашении, но не меньше, чем четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей, и половина МРОТ на трех и более детей.

Предусмотренные Семейным кодексом минимальные гарантии, применяемые к минимальному размеру оплаты труда, составляют в 2024 году:

— 1/4 МРОТ на одного ребенка (4 810 рублей),

— 1/3 МРОТ на двоих детей (6 414 рублей),

— 1/2 МРОТ на трех и более детей (9 621 рублей).

Если между бывшими супругами нет судебного решения об алиментах или нотариального соглашения, то алименты автоматически будут рассчитываться по минимальному значению.

— Как будут учитывать алименты, если при подаче заявления на единое пособие у одного ребенка в свидетельстве о рождении не указан отец, у второго ребенка – отец записан?

— Если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствуют сведения об отце, то мать считается единственным родителем, уплата алиментов в отношении такого ребенка не предусмотрена. В заявлении на пособие ничего указывать не нужно. На второго ребенка должен платить алименты отец, с которым мать в разводе. Алименты будут учитываться со слов заявительницы, если есть решение суда. Если решения суда об алиментах нет, то учитываться будет указанная в заявлении или соглашении сумма, но не меньше, чем четверть МРОТ.

— Если женщина перестала получать алименты из-за смерти бывшего супруга, с нее могу запросить дополнительные справки об этом?

— В этом случае необходимо в заявлении указать фактически поступившую сумму алиментов, которая была получена до того, как бывший супруг умер. И представить в КС судебное решение об уплате алиментов.

Если судебного решения нет, но фактически полученная сумма равна или больше минимальных финансовых гарантий, установленных Семейным кодексом, то ничего дополнительно представлять не нужно.

Если эта сумма меньше, чем минимальные финансовые гарантии, то будет необходимо лично обратиться в КС и представить документ, подтверждающий смерть бывшего мужа.

— Какие еще изменения произошли, которые влияют на назначение единого пособия в 2024 году?

— С 1 июня 2024 года не учитываются доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях. Также с этого периода нахождение под домашним арестом является уважительной причиной отсутствия доходов.

Кроме того, с декабря прошлого года при назначении выплаты не учитываются:

— проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей;

— выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

Также для определения права на пособие уточнены правила учета дохода самозанятых родителей. Например, у родителя, для которого самозанятость единственный источник заработка, право на единое пособие возникает при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет 38 484 рубля. Правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов, либо если самозанятость является дополнительным источником заработка. Если в расчетном периоде самозанятость была оформлена не все 12 месяцев, то минимальная планка такого заработка будет пропорционально уменьшена.

— Югорчан ожидают еще какие-то изменения по назначению единого пособия в этом году?

— Да, с 5 августа вступит в силу еще ряд пунктов Постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 года. Например, при назначении единого пособия по месту пребывания или фактического проживания будут сопоставлять регион, в котором подали заявление, и регион, в котором гражданин фактически получает другие меры социальной поддержки, налоговые отчисления, статус многодетной семьи и так далее.

Если один из фактов совпадет с другим регионом, то заявителю необходимо будет в течение десяти рабочих дней дополнительно подтвердить свой статус проживания по месту пребывания, например, предоставить в СФР договор найма жилого помещения, справку о посещении ребенком садика или школы по месту фактического проживания в регионе, где подали заявление. В случае, если заявитель не предоставит подтверждение в необходимый срок, то в едином пособии откажут.