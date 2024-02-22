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​Александр Попов: «Сами по себе пересадки – не панацея. Их нужно сделать удобными, а для этого нужно больше остановок»

Директор СПОПАТа – про вывод предприятия в «плюс», маршрутную сеть Сургута и проблемы с пересадками

​Александр Попов: «Сами по себе пересадки – не панацея. Их нужно сделать удобными, а для этого нужно больше остановок»
Фото администрации Южно-Сахалинска

Мы продолжаем публиковать большое интервью нового директора АО «СПОПАТ» Александра Попова. В первой части обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов обсудил с ним оперативные и стратегические задачи главного перевозчика Сургута, а во второй части разговор шел об экономике предприятия, маршрутной сети нашего города, а также нерешенных проблемах пересадочной системы.

– Поговорим об экономике СПОПАТа. Вы сказали, что стоит задача вывести предприятие в прибыль. А что важнее – именно прибыль или качество оказания общественно важной услуги?

– Сейчас базовая цель – свести бюджет предприятия к безубыточности, плюс какие-то небольшие деньги в плюс. Но если понимать, как живет предприятие и куда мы хотим двигаться, то, конечно, ему нужна прибыль, причем немаленькая.

Объясню. Например, чтобы купить автобус, мы идем в лизинг, а это ежемесячные платежи и проценты. Чтобы конкурировать на рынке труда, мы должны хорошо платить нашим людям, причем не меньше, чем другие компании, занимающиеся транспортом. А если заглянуть глубже, то нужно содержать и модернизировать ремонтные мастерские и цеха, надо делать ремонт в боксе, где-то улучшить вытяжку, закупить оборудование – и таких пунктов огромное количество. Не может предприятие работать, чтобы с его инфраструктурой ничего не происходило, естественный износ происходит постоянно.

Поэтому нельзя сказать, что можно работать «в ноль» и с нами будет все хорошо. Нет, наша цель – работать в плюс, и чем больше будет прибыль, тем лучше будет развиваться предприятие.

– Но ваш основной источник прибыли – это сургутяне. Чем лучше вы будете работать, тем больше людей будут пользоваться общественным транспортом, тем больше у вас будет денег за билеты.

– Безусловно. Рост пассажиропотока – это наше все.

– Будете ли вы напрямую работать с маршрутной сетью?

– Учитывая то, что меня так или иначе интегрировали в процесс реализации реформы, то работать с маршрутной сетью я буду в том числе. Конечно, есть заказчик в лице департамента городского хозяйства, и никто его функции подменять не будет. Тем не менее, я считаю, что мой опыт с предыдущего места работы будет полезен в рамках предложений и рекомендаций.

– А что вы про нее думаете? Обновление маршрутной сети произошло в мае минувшего года, и это была драматическая реформа, некоторая часть сургутян до сих пор недовольна.

– Ответить можно по-разному. В первую очередь, оптимизация маршрутной сети – это безусловно правильный шаг, потому что ни один бюджет не справится с содержанием десятков дублирующих маршрутов, по каждому из которых нужно оплачивать работу транспортников. Подобная оптимизация – верный шаг, но он неизбежно вызывает определенный резонанс и недовольство жителей. Потому что есть привычка. Если человек 5-10 лет ездил по одному маршруту…

– В нашем случае все 20-25 лет, чего уж.

– Да. И есть привычка. И потом человека заставляют пользоваться другим маршрутом, и плюс еще триггером становится необходимость пересадок. Но если мы возьмем любой норматив, в частности, социальный стандарт, то для города с населением под 500 тысяч человек поездка с одной пересадкой – это не то, что нормально, это просто неизбежно. И важно вести разговор с жителями, объяснять, что это не прихоть какого-то одного человека, который задумал реформу с целью ухудшить им жизнь, а базовый норматив для большого города. Есть проработанные сценарии, которые четко указывают, что именно так должны развиваться маршрутные сети для надежного функционирования транспортного каркаса в городе.

Опять же, если мы говорим о пересадках, то сами по себе они не являются панацеей. Это в первую очередь инструмент, которым людям должно быть удобно пользоваться. А для этого нужно создавать соответствующую инфраструктуру и расписание автобусов. Тут как раз пригодится формирование приоритета для общественного транспорта, но даже без него можно сделать удобные пересадки. Самое важное – это остановочные пункты.

Когда в городе большие ненормативные расстояния остановок, это становится проблемой для организации пересадок. Я хорошо понимаю эту историю, потому что в Южно-Сахалинске ненамного теплее, чем в Сургуте. Когда мы проводили там транспортную реформу, то смогли доказать необходимость установки дополнительных 150 остановочных пунктов с павильонами, из них 70 уже появились в 2023 году. Это крайне важно потому, что мы предлагаем людям пользоваться пересадками, но для этого им нужно, условно, проехать на одном автобусе, а потом пройти по улице еще 200-300-500 метров по 30-градусному морозу или под дождем. И потом еще стоять там, и ждать другого автобуса. Понятно, что людям это не нравится. Эти моменты в сургутской реформе общественного транспорта нужно дошлифовать.

– В завершение. Какие изменения должны пройти в СПОПАТе, чтобы вы 31 декабря 2024 года поставили себе и коллективу «пятерку» за работу?

– Себе я оценки никогда не ставил, потому что всегда есть ощущение, что можно было сделать лучше. Но надо понимать одну вещь: к сожалению, не только в Сургуте, но и много где по России транспортная отрасль функционировала без должного внимания. Там сформировалась своя система и правила игры – с недофинансированием, маршрутками, борьбой за пассажира и так далее. И я честно скажу – чтобы из этого состояния вывести транспортную систему города в надежное качественное состояние одного года будет мало. Даже двух может быть недостаточно.

Первое, на что я буду ориентироваться как на неплохой результат – закрытие 2024 года с плюсовым балансом предприятия. Второе – постоянный и надежный выпуск автобусов на линию. То есть не так, что мы сегодня закрыли на 100 процентов линию, ура, мы молодцы, а через два дня опять не закрыли, нет. Мы должны достигнуть показателя, чтобы на протяжении долгого времени мы выдавали стопроцентную работу наших автобусов. И вкупе с положительным балансом предприятия это уже будет хорошо. Это будет задел на дальнейшее развитие.

Безусловно, в течение года мы подхватим историю с увеличением количества остановочных пунктов. Мы подхватим историю с созданием приоритета для общественного транспорта, потому что без этого огромная часть нашей работы просто потеряет смысл – выпустили мы все автобусы на линию, а они телепаются в пробках, и в конечном счете люди будут недовольны нашей услугой. То есть все эти моменты прочно взаимоувязаны. И когда мы всего этого достигнем, тогда можно будет сказать, что поработали неплохо. А похвалить себя можно будет только тогда, когда люди похвалят. Это будет правильно и честно.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:43
Итак, всё-таки главная цель реформы городского общественного транспорта - достижение прибыльной работы перевозчиков, включая СПОПАТ.
Это говорит лишь об одном, что революционных изменений в городском общественном транспорте, по крайней мере, в 2024 году ожидать не следует. Грубо говоря, «губу надо обратно закатать».
Ну да ладно.
А тем временем в Тюмени в городском общественном транспорте работает 1379 автобусов, из которых 900 большого и среднего класса, а средний возраст автобусного парка 5,7 лет. В городе 1500 остановочных павильонов. В городе 134 автобусных маршрута. За 2023 год перевезено всеми перевозчиками 132 млн пассажиров. В городе проживает 820 тысяч жителей.
А заполярном Норильске на линии выходят 250 автобусов МУП «НПОПАТ» и других перевозчиков. Главная цель проведённой в Норильске реформы соблюдение графика движения автобусов. В городе проживает 180 тысяч жителей.
Из интервью Александра Попова удалось узнать, что СПОПАТ выпускает ежедневно на линию 79 автобусов. Остальные автобусы на линиях коммерческих перевозчиков. Главная цель СПОПАТ на 2024 год- достижение безубыточной работы предприятия. В городе проживает 430 тысяч жителей.
Комментировать сказанное дальше не имеет смысла.

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