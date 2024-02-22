Директор СПОПАТа – про вывод предприятия в «плюс», маршрутную сеть Сургута и проблемы с пересадками

Мы продолжаем публиковать большое интервью нового директора АО «СПОПАТ» Александра Попова. В первой части обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов обсудил с ним оперативные и стратегические задачи главного перевозчика Сургута, а во второй части разговор шел об экономике предприятия, маршрутной сети нашего города, а также нерешенных проблемах пересадочной системы.

– Поговорим об экономике СПОПАТа. Вы сказали, что стоит задача вывести предприятие в прибыль. А что важнее – именно прибыль или качество оказания общественно важной услуги?

– Сейчас базовая цель – свести бюджет предприятия к безубыточности, плюс какие-то небольшие деньги в плюс. Но если понимать, как живет предприятие и куда мы хотим двигаться, то, конечно, ему нужна прибыль, причем немаленькая.

Объясню. Например, чтобы купить автобус, мы идем в лизинг, а это ежемесячные платежи и проценты. Чтобы конкурировать на рынке труда, мы должны хорошо платить нашим людям, причем не меньше, чем другие компании, занимающиеся транспортом. А если заглянуть глубже, то нужно содержать и модернизировать ремонтные мастерские и цеха, надо делать ремонт в боксе, где-то улучшить вытяжку, закупить оборудование – и таких пунктов огромное количество. Не может предприятие работать, чтобы с его инфраструктурой ничего не происходило, естественный износ происходит постоянно.

Поэтому нельзя сказать, что можно работать «в ноль» и с нами будет все хорошо. Нет, наша цель – работать в плюс, и чем больше будет прибыль, тем лучше будет развиваться предприятие.

– Но ваш основной источник прибыли – это сургутяне. Чем лучше вы будете работать, тем больше людей будут пользоваться общественным транспортом, тем больше у вас будет денег за билеты.

– Безусловно. Рост пассажиропотока – это наше все.

– Будете ли вы напрямую работать с маршрутной сетью?

– Учитывая то, что меня так или иначе интегрировали в процесс реализации реформы, то работать с маршрутной сетью я буду в том числе. Конечно, есть заказчик в лице департамента городского хозяйства, и никто его функции подменять не будет. Тем не менее, я считаю, что мой опыт с предыдущего места работы будет полезен в рамках предложений и рекомендаций.

– А что вы про нее думаете? Обновление маршрутной сети произошло в мае минувшего года, и это была драматическая реформа, некоторая часть сургутян до сих пор недовольна.

– Ответить можно по-разному. В первую очередь, оптимизация маршрутной сети – это безусловно правильный шаг, потому что ни один бюджет не справится с содержанием десятков дублирующих маршрутов, по каждому из которых нужно оплачивать работу транспортников. Подобная оптимизация – верный шаг, но он неизбежно вызывает определенный резонанс и недовольство жителей. Потому что есть привычка. Если человек 5-10 лет ездил по одному маршруту…

– В нашем случае все 20-25 лет, чего уж.

– Да. И есть привычка. И потом человека заставляют пользоваться другим маршрутом, и плюс еще триггером становится необходимость пересадок. Но если мы возьмем любой норматив, в частности, социальный стандарт, то для города с населением под 500 тысяч человек поездка с одной пересадкой – это не то, что нормально, это просто неизбежно. И важно вести разговор с жителями, объяснять, что это не прихоть какого-то одного человека, который задумал реформу с целью ухудшить им жизнь, а базовый норматив для большого города. Есть проработанные сценарии, которые четко указывают, что именно так должны развиваться маршрутные сети для надежного функционирования транспортного каркаса в городе.

Опять же, если мы говорим о пересадках, то сами по себе они не являются панацеей. Это в первую очередь инструмент, которым людям должно быть удобно пользоваться. А для этого нужно создавать соответствующую инфраструктуру и расписание автобусов. Тут как раз пригодится формирование приоритета для общественного транспорта, но даже без него можно сделать удобные пересадки. Самое важное – это остановочные пункты.

Когда в городе большие ненормативные расстояния остановок, это становится проблемой для организации пересадок. Я хорошо понимаю эту историю, потому что в Южно-Сахалинске ненамного теплее, чем в Сургуте. Когда мы проводили там транспортную реформу, то смогли доказать необходимость установки дополнительных 150 остановочных пунктов с павильонами, из них 70 уже появились в 2023 году. Это крайне важно потому, что мы предлагаем людям пользоваться пересадками, но для этого им нужно, условно, проехать на одном автобусе, а потом пройти по улице еще 200-300-500 метров по 30-градусному морозу или под дождем. И потом еще стоять там, и ждать другого автобуса. Понятно, что людям это не нравится. Эти моменты в сургутской реформе общественного транспорта нужно дошлифовать.

– В завершение. Какие изменения должны пройти в СПОПАТе, чтобы вы 31 декабря 2024 года поставили себе и коллективу «пятерку» за работу?

– Себе я оценки никогда не ставил, потому что всегда есть ощущение, что можно было сделать лучше. Но надо понимать одну вещь: к сожалению, не только в Сургуте, но и много где по России транспортная отрасль функционировала без должного внимания. Там сформировалась своя система и правила игры – с недофинансированием, маршрутками, борьбой за пассажира и так далее. И я честно скажу – чтобы из этого состояния вывести транспортную систему города в надежное качественное состояние одного года будет мало. Даже двух может быть недостаточно.

Первое, на что я буду ориентироваться как на неплохой результат – закрытие 2024 года с плюсовым балансом предприятия. Второе – постоянный и надежный выпуск автобусов на линию. То есть не так, что мы сегодня закрыли на 100 процентов линию, ура, мы молодцы, а через два дня опять не закрыли, нет. Мы должны достигнуть показателя, чтобы на протяжении долгого времени мы выдавали стопроцентную работу наших автобусов. И вкупе с положительным балансом предприятия это уже будет хорошо. Это будет задел на дальнейшее развитие.

Безусловно, в течение года мы подхватим историю с увеличением количества остановочных пунктов. Мы подхватим историю с созданием приоритета для общественного транспорта, потому что без этого огромная часть нашей работы просто потеряет смысл – выпустили мы все автобусы на линию, а они телепаются в пробках, и в конечном счете люди будут недовольны нашей услугой. То есть все эти моменты прочно взаимоувязаны. И когда мы всего этого достигнем, тогда можно будет сказать, что поработали неплохо. А похвалить себя можно будет только тогда, когда люди похвалят. Это будет правильно и честно.