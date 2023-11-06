Главный режиссер Челябинского молодежного театра о постановке Сургутского театра «Сахарный ребенок»

Главный режиссер Челябинского молодежного театра Иван Миневцев поставил в Сургутском театре драму «Сахарный ребенок» о девочке–дочери «врага народа» по документальной повести Ольги Громовой. В интервью siapress.ru ­режиссер рассказал о сургутском спектакле и не только.

Премьера спектакля Сургутского театра «Сахарный ребенок» состоится 3-5 ноября. В постановочной команде спектакля – специалисты из театров Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В основу пьесы легла одноименная документальная повесть Ольги Громовой. Сама автор тоже с нетерпением ждет этого события.

У премьеры занятная предыстория, о которой, кстати, писал siapress.ru. Год назад в Сургуте при содействии Союза театральных деятелей РФ провели Лабораторию современной драмы «Мне (не) больно». В СМДТ приехали талантливые молодые режиссеры, и каждый за три-четыре дня, репетируя с нашими артистами, выдал эскиз спектакля. А затем народное голосование решило, какой из этих эскизов должен переродиться в полноценный спектакль. Победила работа Ивана Миневцева.

…Иван Миневцев из поколения молодых режиссеров, которые по всей стране нарасхват и интересны в разных жанрах. На днях стало известно, что в лонг-лист театральной премии «Золотая маска» вошла экспериментальная аудиовизуальная документальная месса «Уступы» – перфоманс, посвященный Миневцевым заводу «Магнезит» в городе Сатка (независимый проект). А уже 5 ноября в Петербурге дают премьеру литературно-музыкальной постановки «Мастер и Маргарита», режиссером которой также выступил Иван. Сегодня Миневцев сдает спектакль в Сургуте. И все это, судя по успешности Молодежного театра Челябинска, происходит не в ущерб основному месту работы режиссера.

Справка: Иван Миневцев родился в Тюмени. Российский театральный режиссер, выпускник режиссерского курса ГИТИСа (мастерская Е.Каменьковича – Д.Крымова). Главный режиссер Челябинского молодежного театра. Сотрудничает с театрами Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Ростова-на-Дону и других городов. Стипендиат премии имени Анатолия Эфроса, лауреат российской театральной премии «Золотой лист», спектакли отмечены экспертами премии «Золотая маска». Спектакль Миневцева «Онегин» удостоен премии Министерства культуры РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики в 2022 году.

«Спектакль из эскиза – тяжелое искусство»

- Ваш спектакль выходит практически в День памяти жертв политических репрессий. Для вас эта тема близка по-особенному?

- Для меня лично – нет, в моей семье репрессированных не было. Но, по-моему, для всех очевидно, что это черная страница в истории нашей страны. Огромное количество поломанных судеб, загубленных жизней ­– это и государство признает, и говорить об этом важно. Не только с исторического ракурса, а с гуманистической точки зрения.

- Зрители поэтому проголосовали за ваш эскиз?

- Наверное, все в совокупности. Да, чувствительная тема прошлого страны. А еще очень понятная для зрителя тема героя-ребенка. Талант вашей молодой труппы. Из этого режиссерского наброска сейчас родилась полновесная история о человеческом достоинстве и преодолении, история девочки-героя.

- Какие качества нужны режиссеру, чтобы ставить эскизы лабораторно – в считанные дни и с труппой, которую раньше не видел?

- Качества нужны обычные режиссерские. Но творить таким образом готовы не все режиссеры. И это их право. Для меня это десятая лаборатория. Я не только участвую в них, но и провожу их как главный режиссер театра.

Интересные обстоятельства, когда у тебя нет заготовок и труппа тебе не знакома, но ты должен поставить, да еще и в сжатые сроки. Из ничего нужно что-то сделать. Артисты находятся в такой же позиции! Это, я бы так сказал, чистый театр. Включаются некие подсознательные механизмы. И вдруг рождается что-то интересное! И для режиссера, и для театра лаборатория – интересный и полезный опыт. Проверка себя в том числе.

- Рождение спектакля шло в логике уже имеющегося эскиза?

- Делать спектакль не с нуля, а из эскиза – всегда довольно тяжелое искусство, убеждался не раз. Но делал.

Сравниваю это с конструктором. Есть, скажем, у тебя детали из трех конструкторов: машинки, замка и самолета. И нужно собрать что-то другое. В нашем случае это эскиз, повесть и пьеса (материал повести был переработан драматургом в новое произведение – прим.ред.), а делаем - спектакль.

С другой стороны, к чему жаловаться. Если ты, режиссер, едешь на лабораторию делать эскиз, нужно быть готовым, что он победит в голосовании и придется ставить спектакль – нормальная практика. Кстати, такой же опыт у меня был в Нижневартовском драмтеатре, где по итогам лаборатории ставили спектакль «Горка» по пьесе Алексея Житковского.

«От меня никто не отвернулся из-за постановок в Севастополе»

- Театральные режиссеры обращаются к одному и тому же драматургическому материалу. Вы не переживаете, что ваше прочтение будет неоригинальным, вторичным?

- Мы уже давно живем в условиях режиссерского театра. То есть уже 100 лет мы понимаем театр как театр режиссера, а не театр драматурга. Спектакль – это режиссерское высказывание, это миры режиссера, им построенные. Обращение к одному и тому же литературному материалу – такому как «Гамлет», «Евгений Онегин» и т.д. - это далеко не новость, это естественное условие жизни театра.

Переживаю ли я, как поставили эту драму другие? Конечно, нет. У нас же не соревнования, кто лучше поставит Гамлета. Это не чемпионат мира. Театр – не спорт. Это искусство, а любое искусство не объективно, а субъективно.

- Кто те авторитеты в мире театра, с мнением которых вы считаетесь?

- Это два моих мастера на режиссерском курсе ГИТИСа. Евгений Борисович Каменькович, худрук театра «Мастерская Фоменко». И Дмитрий Анатольевич Крымов. Те самые люди, которые воспитали во мне художника. Но я, конечно, опираюсь на их мнение уже давно не с точки зрения театрального языка. Просто помню, что они мне говорили, опираюсь на это, придумывая что-то свое.

ГИТИС – это огромная, очень важная часть моей жизни. Когда я обрел эту семью под названием ГИТИС (а точнее, ГИТИС - режиссерский факультет и наша мастерская), во мне родился новый человек.

- Вы ставите и классику, и современную драматургию. А каким должно быть соотношение таких спектаклей в репертуаре театра?

- Нет никаких лекал. Есть понятное правило: театр не может работать на пустые залы! Современной драматургии в репертуаре может быть хоть 95 процентов, если в городе это имеет успех, если залы полные, если театр этим живет и счастлив вместе со зрителем. Поэтому все индивидуально. Есть регионы, где современную драматургию не принимают вообще. Это, как правило, центральная и южная Россия, там консервативная публика.

Современная драматургия очень разная – так же, как и современная жизнь. Все зависит от автора, от пьесы. Где-то есть чернуха – которую я, надо сказать, особо не люблю. Где-то она отсутствует.

На мой взгляд, театр не может существовать без современной драматургии. Потому что она – то самое новое и свежее дыхание, которое появилось в театре. Во многих театрах современная драма по достоинству заняла значимое место.

- В последние годы в России расцвела театральная провинция. Саратов, Набережные челны, Шарыпово, Лесосибирск, Альметьевск…. Спектакли в малых городах становятся призерами престижных фестивалей.

- Децентрализация театральной России идет уже довольно давно. Я вижу в этом успешную работу таких институций, как театральные фестивали (есть 5-6 фестивалей, которые позволяют достойным работам из провинции стать заметными). И, конечно, театральные критики (их, критиков этих, немногим больше десяти), которые великий труд проделывают, объезжая огромную страну, заглядывая в самые отдаленные уголки и знакомясь со спектаклями небольших театров. Именно они открывают новые театры, работы, имена.

Я уверен, российский театр сейчас находится на высокой ступени развития. Представляете, какая необъятная страна, и почти в каждом городке на 20-30 тысяч жителей есть театр. Это самая крупная театральная сеть в мире! Нигде театр не имеет такого значения, как в России. И конечно, абсолютно закономерно, что есть очаги таланта за пределами двух столиц. Это прекрасно! Главное, чтобы тенденция никуда не ушла.

- Некоторые театральные деятели яростно высказываются по политическим вопросам - пишут коллективные письма, выходят на пикеты, высказываются в соцсетях, уезжают из страны. От вас не отвернулись либерально настроенные коллеги после того, как вы поставили «Белую гвардию» в Севастопольском театре?

- Я нежно люблю Севастополь и весь Крым. Нет, никто от меня не отвернулся. Если кто-то хочет отвернуться – ради бога. Меня это совершенно не задевает. Но таких людей я не встречал. Наоборот, видел поддержку спектаклям, которые делаю в Севастополе.

«За Уралом у людей определенно другая энергетика»

- Челябинск, конечно, город с театральными традициями. И все же: как вы себя ощутили, переехав в суровый промышленный центр из Москвы?

- Во-первых, уральский регион для меня родной. Переехать на Урал ­– это не удар, не ссылка. Во-вторых, я переехал, как и многие мои коллеги, как раз остро ощущая, что у провинции огромный потенциал.

Для роста и развития режиссера нужна работа с командой. Нужен собственный театр-дом – такая уж сложилась в России прекрасная традиция системы репертуарного театра в противовес театру проектному, антрепризному и т.д. Помню, 2017-й. Ехал в Челябинск и размышлял о том, как буду заниматься созиданием – выстраиванием репертуарной политики, руководством труппой, управлением театральным процессом. И это не отвлеченные мысли. Навык управления очень важен в художественном руководстве. Был уверен, что на территории огромной театральной страны наш молодежный театр найдет свое место. Так и случилось.

- Наш сургутский театр еще молод и до конца не прошел период турбулентности в связи со сменой руководства, обновлением труппы. Вы увидели системные недочеты, которые надо исправлять?

- Любой театр на смене эпох сталкивается с похожими проблемами. И не хочется их уточнять, переходный период – все и так все понимают. Хочу сказать, что мне здесь абсолютно комфортно работается. Замечательный театр с отличной большой молодой талантливой командой. Прекрасный набор актерских индивидуальностей. Понимают, чего хотят – и это важно. Мне очень нравится манифест, который встречает зрителей у входа в театр. Там обозначена внятная миссия театра. И мне она очень близка.

- Югра вам не чужой регион, вы сотрудничали с Нижневартовском, теперь с Сургутом. Сложилось какое-то особое впечатление о нашем крае, о людях?

- Югра, конечно, не чужой регион. Я родился в Тюмени все же! Да и в Ханты-Мансийске провел полгода в определенный период своей жизни. Если сравнивать с центральной Россией, здесь определенно другая энергия, энергетика у людей. Другие лица, позиции, и они мне очень близки. Поэтому мне нравится работать здесь – на Урале и за Уралом, на Севере.

- Какие театральные работы для вас самые значимые?

- Сложно отвечать. Наверное, самая значимая – та, которую делаешь сейчас. В сентябре выпускал у себя в театре «Петербургские повести» с ощущением - вот оно, самое значимое! Огромная, колоссальная работа. А теперь думаю, самая значимая работа – та, которая будет сейчас в Сургуте. Новые, подчас болезненные смыслы рождаются. Но глубоко гуманистические. Приходите!

- Обязательно. Спасибо за беседу.