Урбанист Василий Вишневский – о преимуществе «зеленого» водоотвода над «серым»

Недавно на siapress.ru вышла обзорная статья об использовании дренажного водоотвода в Южно-Сахалинске. Читатели нашего портала высказали несколько вопросов и сомнений относительно применимости такой практики в Сургуте. Редакция обратилась за разъяснениями к автору проекта – директору Центра развития городской среды Василию Вишневскому.

– Насколько описанная вами система зависит от климатической обстановки? Например, Сургут холоднее, зима там дольше, осадков меньше, но ударные нагрузки происходят, например, весной, когда тает очень много снега. Сработает ли дренажный водоотвод в этих условиях?

– По общему своду различных объективно измеряемых параметров при сопоставимой оценке Сургут менее суровый, чем Южно-Сахалинск. Сработало у нас, сработает и у вас.

Что касается ударных нагрузок – это оценочный параметр. Снег не плавится за раз. Интенсивность снеготаяния – расчетный параметр. Ее и надо учитывать на весенний период. В целом мы не увидели каких-либо проблем весной. Климатические особенности учитываются в зеленой компоненте водоотведения. Влаголюбивые местные растения вполне справятся с поставленной задачей. Да и вообще ливнестоки тоже могут быть забиты или заморожены.

– Насколько продемонстрированный вами подход с дренажной системой вместо классической ливневки масштабируем? Условно говоря, можно ли перестроить город или хотя бы существенную его часть по этому принципу, или возможно только создание дренажного водоотвода на новых объектах, создаваемых «с нуля»?

– Полностью масштабируемый, комбинируемый инструмент. Мировой опыт показывает, что можно делать 100% самодостаточные проекты с нулевой эмиссией.

– Дренажное водоотведение дороже или дешевле, чем классическая ливневка? С учетом не только создания, но и эксплуатации.

– В нашем случае стоимость зеленой технологии водоотведения равнялась традиционному «серому водоотведению», при котором бы еще пришлось «врезаться» в коллектор под дорогой, которую капитально отремонтировали два года назад. Это было первое, что заставило посмотреть на задачу под иным углом. Содержать и обслуживать приходится все. При этом отдельный вопрос – экономика ущерба природе от простого сброса талых и сточных вод в реку.

– Скептики скажут, что нужно не изобретать велосипед, а просто нормально спроектировать ливневку, нормально ее построить и обслуживать (чтобы не засорялась), и тогда все будет работать. Как бы вы им ответили?

– Скептикам было бы неплохо изучить основы водоотведения. Ни одна система не проектируется на одномоментный 100% сбор воды в любой ливень. По этой причине в любой стране мира с сопоставимой интенсивностью осадков мы видим затопленные улицы и «неработающую ливневку». Благодаря «зеленым отсечкам» удается распределять нагрузку и управлять потоками.

– Есть ли в арсенале мировой урбанистики еще какие-то интересные методики водоотведения, способные эффективно предотвращать появление «уличных морей»?

– В настоящее время в мире известны две системы – традиционная «серая», то есть бетонная, и «зеленая» – зеленые крыши, дождевые сады, биодренажные клумбы и тому подобное.