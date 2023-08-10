После таяния снега или ливней Сургут утопает в воде – эту проблему можно решить и без привычных ливневок

Абсолютно все жители Сургута знакомы с типичной городской напастью – после таяния снега или большого дождя дворы и улицы начинают утопать в воде, образуя настоящие «моря», по которым можно перемещаться только на машине или в резиновых сапогах. Мы привыкли списывать это на недостаточное количество и качество ливневок, которых либо просто мало, либо они забиваются разнообразным песком и мусором и не выполняют своих функций. Но даже хорошо спроектированные и исполненные ливневые канализации зачастую не справляются с большим потоком воды. Есть альтернатива – так называемое «зеленое водоотведение», которое практикуют в Южно-Сахалинске.

Справка СИА-ПРЕСС: Для начала скажем, что климатическая разница между Сургутом и Южно-Сахалинском, разумеется, есть, но не критическая. Если в нашем городе средняя годовая температура – минус 1,7 градуса, то в Южно-Сахалинске она составляет плюс 2,8, но при этом осадков там больше – 815 мм против 580 мм.

Смысл зеленого водоотведения в том, чтобы направлять потоки талых вод или осадков не в какие-то канализационные трубы, выводящие в реку, а в специальную дренажную систему. При помощи этой системы происходит автоматический полив расположенных рядом деревьев, многолетних растений и кустарников. Конкретно в Южно-Сахалинске эту идею реализовал Центр развития городской среды под руководством урбаниста Василия Вишневского. В частности, он сделал зеленую кровлю на новом многоквартирном доме, а также экопарковку на транспортно-пересадочном узле «Привокзальный».

Для создания зеленой кровли потребовалось обновить ГОСТ Южно-Сахалинска. Поправки заключались в том, чтобы включить территорию крыши дома в учет компенсационного озеленения, которое обязан проводить застройщик – вне зависимости от этажности. Далее там выстраивается система высадки растений и дренажа, который направит дождевые и талые воды в полив этой зеленой зоны. Она заполняется десятью видами растений, которые требуют минимум ухода – чтобы не нужно было каждый день выходить на крышу и поливать их, стричь и содержать, то есть максимально неприхотливые и стрессоустойчивые виды, которые не особо распространяются по территории.

И вот какой получился эффект: на практике такая зеленая кровля смогла поглотить 15 мм осадков за 20 минут, либо 25-30 мм осадков за сутки. «Обеспечивает нулевую эмиссию дождевых осадков на тротуар для 90 процентов дождливых дней. Соответственно, зеленая кровля на 50-90 процентов снижает нагрузку на ливневую канализацию», – описал результаты эксперимента Василий Вишневский. Это значит, что во время дождя в 9 из 10 случаев из трубы, ведущий с «зеленой» крыши не хлещет вода на тротуары и двор, а по большей части все остается наверху и питает местные растения.

«Современные страны научились локализовывать проблему и управлять стоками точечно, направляя их на нужды той территории, над которой осадки выпали. Сегодня же везде только сопротивление и святая вера в ливневку: климат не тот работать не будет, все смоет. Поэтому и получаем дворы, которые заслужили», — рассуждает урбанист.

Опыт с экопарковкой также оказался красноречивым. Там создана похожая система дренажа. В итоге во время мощного ливня, прошедшего в Южно-Сахалинске на этой неделе, город утопал в воде, а пространство ТПУ «Привокзальный» оказалось просто мокрым, и не более того.

«Смотровые колодцы спрятали в себя поверхностный объем воды, дождевой сад с кварцевой фильтрацией принимает основной гидроудар на себя, спустя ровно 20 минут система готова к новым ударам. Зеленая кровля навеса снижает уровень сброса воды на тротуар, 8 кубовых клумб собирают излишки осадков с кровли. Дождевыми потоками надо управлять. А не подстраиваться под них. И да. Так можно было», – прокомментировал этот опыт Василий Вишневский.

Более того, в Сургуте многие не догадываются, но талые воды и осадки можно использовать не только в дренаже для полива растений, но и для сугубо технических нужд. Например, в Хельсинки есть жилой комплекс, где дождевая вода с крыш фильтруется и направляется в резервуары, из которых потом идет на полив местных растений, а также попадает, например, в сливные бачки унитазов и на другие нужды, не связанные с употреблением человеком. В Австралии пошли еще дальше – там в провинции Виктория такую воду после очистки направляют не только на поливку садов и смыв туалетов, но и на мойку машин, тушение пожаров и даже наполнение декоративных прудов.

Так что использование нелинейного и творческого подхода со стороны власти и бизнеса вполне может давать подобные прорывные результаты.