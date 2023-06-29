Химик и научный журналист Сакина Зейналова – о том, что делать с отходами и почему некоторые страны покупают чужой мусор

Сургутский интеллектуальный клуб в рамках фестиваля науки и технологий ЮНТИ: наука и технологии в Югре организовал для местной аудитории научно-популярную лекцию «Тренд на экологичность» (посмотреть можно здесь). Спикером была химик, научный журналист и автор бестселлера «Яды: вокруг и внутри» Сакина Зейналова. После лекции СИА-ПРЕСС задал ей несколько вопросов о складировании мусора и переработке пластика.

– Разговаривая с российскими чиновниками, я слышал одно суждение – что у нас очень много земли, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы больше складировать мусор на полигонах, чем заниматься какой-то там переработкой и прочими сложными процессами. Насколько такой подход справедлив?

– Используя этот подход, люди думают: «Если я не вижу проблему, значит, ее нет». Но она есть. Если мы просто продолжим складировать мусор на полигонах, вредные вещества оттуда все равно будут мигрировать в почву, подземные воды и так далее, и это будет сказываться на обстановке рядом с этими полигонами. Кроме того, они – источник неприятного запаха, что важно для людей, живущих недалеко от подобных свалок. Именно поэтому сейчас по всему миру активно культивируют эти самые полигоны, полностью консервируют, закрывают, и на их основе строят какие-то площадки для спорта и так далее, превращая эти места в точки притяжения людей.

– То есть полностью «хоронят» отходы под бетон?

– Да, создают полноценный изоляционный слой, который предотвращает попадание вредных веществ в грунт, воду и воздух, вокруг высаживают растения, а на том месте создают пространство для активности людей.

Есть и другой вариант – когда свалки начинают, грубо говоря, «бродить», и из них выделяются различные газы. В Европе научились эти газы собирать и использовать – например, сжигать и получать энергию. Но для этого нужен отдельный и особый подход к формированию полигонов. У нас это, как правило, просто свалки, куда собираются все отходы подряд.

– Сейчас много разговоров про пластик. Неужели наука пока так и не нашла качественное технологическое решение, которое позволит системно и в пределах разумных затрат его разлагать? Например, регулярно всплывают новости о том, что ученые научили каких-то бактерий «съедать» пластиковые отходы.

– И тут подходов тоже много. Вообще сейчас популярно движение в сторону создания биоразлагаемых пластмасс, но это отдельная ветвь истории, мы сейчас будем говорить именно про переработку обычного пластика. Есть, например, химические способы с применением метанола и гликолей, предполагающие разложение полимеров и дальнейшую утилизацию получившейся субстанции. Сложность в том, что для этого требуется применение большого количества далеко не самых безопасных реагентов – тот же метанол.

Один из распространенных способов решения проблемы пластика – сжигание. Но там тоже есть масса различных сложностей, потому что обычные мусоросжигающие заводы, если они недостаточно современные и не поддерживают хорошую фильтрацию, могут стать источником серьезного загрязнения окружающей среды.

– Все вокруг могут начать раком болеть.

– Такое возможно, если завод уж совсем старый, таких сейчас маловато осталось. Сейчас все-таки стараются строить современные заводы с правильным подходом к сортировке сжигаемого мусора, а также качественной системой фильтрации. В европейских странах есть специальные заводы, сжигающие пластмассу, и они даже обеспечивают ближайшие города электроэнергией. Там работают пиролизные установки, которые позволяют сжигать определенные виды пластика, а на выходе получать пиролизный газ или другие источники энергии.

Но тут возникает другая проблема. Города и поселения (а на самом деле, может, и вся страна), которые питаются электричеством от этих заводов, подсаживаются на иглу зависимости от мусора. Строительство такого комплекса, который способен одновременно утилизировать отходы и производить энергию, требует много ресурсов. Если вы вдруг оказались такими умницами и сожгли весь мусор в округе, у вас все стало чисто, красиво, да еще и энергии полно. Но только если отходов больше нет, или их не хватает – получается, завод должен остановиться, а люди останутся без электричества. Выход один – закупать мусор из других регионов или даже стран.

– Вот уж проблемы первого мира.

– Да. И вот мы имеем ситуацию, когда европейские страны начинают покупать отходы из-за границы. А другие страны в это время думают: «Окей, а зачем я буду заниматься своим мусором, если вон Швеция его за деньги покупает?»

Еще одна проблема полной утилизации того же пластика в том, что он не возвращается в цикл потребления. Да, он становится энергией или каким-то топливом, но в переработку не идет. Так что тема сложная и неоднозначная, но люди все же склоняются к тому, что строить такие заводы малорентабельно. Если есть возможность сократить производство лишнего пластика или отдавать его на переработку после использования – лучше делать так.

Вы упомянули бактерии, которые могут перерабатывать пластик. Первую такую открыли японские ученые в 2018 году, она называется Ideonella sakaiensis. Они нашли на каком-то своем мусорном «острове» такую бактерию, начали с ней работать, выделили фермент, позволяющий разлагать пластик, усилили его, и теперь они могут перерабатывать одну пластиковую бутылку за две недели, чему несказанно рады. Эти исследования встрепенули общественность, и другие ученые тоже начали поиски. Выяснилось, что мучные черви научились перерабатывать некоторые виды пластика, также это делают гусеницы, пчелиные огневки, некоторые бактерии и даже плесневые грибы. Причем последние смогли переработать даже полистирол, который, казалось бы, никто особо кушать не хочет.

Так что, судя по всему, самые мелкие организмы очень скоро встроят пластик в свою систему питания, потому что они научились расщеплять химические связи в этих молекулах и получать оттуда энергию. Сколько будет таких микроорганизмов или даже крупных организмов, мы пока не знаем. Но сложно представить себе, что мы можем отдать решение такой большой пластиковой проблемы на съедение таким маленьким существам. Все-таки одна бутылка за две недели – это здорово, но как-то не солидно.