Демограф Алексей Ракша – о запрограммированной депопуляции, мерах повышения рождаемости и перспективах Сургута

Не секрет, что демографическая ситуация в России довольно непростая. Наше общество стареет, молодежи становится все меньше, и рожает она не так много детей. Что ждет страну, есть ли реальные способы повысить рождаемость, и что делать Сургуту с его серьезным миграционным приростом – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов обсудил с независимым экспертом и демографом Алексеем Ракшой.

– Если в общих чертах, то какова демографическая ситуация в России? И какие перспективы?

– Ситуация плохая и тревожная. Перспектив хороших не видно. Единственное светлое пятно – ковид закончился, поэтому смертность резко упала.

– К чему мы движемся? К депопуляции?

– Депопуляция идёт в России уже не первое десятилетие. Население России запрограммировано сокращаться, вопрос только в скорости. В лучшем случае это будет минус несколько сотен тысяч человек в год, в худшем – около миллиона в год.

– Почему?

– Главная фундаментальная причина – рождаемость ниже уровня простого воспроизводства населения. Это у нас происходит с 1964 года. Если говорить не про условные поколения, а про реальные, то последнее поколение женщин, которое смогло почти полностью себя воспроизвести, родилось в 1910-е годы. И то на их 30-летие выпали 1940-е годы, то есть война и последующее «безмужичье». После 1964 года количество рождений на одну женщину превысило 2,1 только два раза во времена Горбачева, и все.

Так что сокращение населения запрограммировано. Его может частично компенсировать иммиграция. Если бы в России рождаемость была чуть больше, а привлекательность страны выше, то, возможно, население бы не сокращалось, и даже чуток росло, как это происходит у некоторых членов Евросоюза или в других развитых странах. Вообще ни в одной развитой стране нет такого уровня рождаемости, который бы позволил поддерживать численность населения, рост в них продолжается только за счет иммиграции и где-то еще по инерции.

Но чем ниже рождаемость, тем больше нужно приезжающих в страну, чтобы сохранить численность населения. Начиная с какого-то уровня, необходимая для этого миграция должна быть столь огромной, что нужно уже просто или пускать всех подряд, или привлекать специально огромные массы людей, а это может вызвать серьезное напряжение в обществе. Сейчас, например, таким путем пошла Канада. И там жесточайший дефицит на рынке жилья, безумные цены. При этом рождаемость снизилась до рекордно низкого уровня, возможно, как раз поэтому. Интересно будет понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

– В России считается, что представители титульной нации рожают крайне мало, а, например, на Кавказе этот показатель очень высокий. Это правда или миф?

– Отчасти правда. У многих народов Кавказа и некоторых – Сибири – рождаемость действительно значительно выше, чем у русских. Например, у вайнахов – в два раза. Вообще на первом месте по количеству рождений на одну женщину находится Ингушетия, затем довольно близко идет Чечня, далее Дагестан, Тыва. У русских в нашей стране рождаемость почти самая низкая среди всех национальностей, и так было со времен коллективизации и сталинского террора. Но в последние десятилетия разрыв сократился. Например, рождаемость татар сблизилась с рождаемостью русских.

– Потому что татары начали меньше рожать?

– Татары начали рожать поменьше или примерно столько же, а русские – чуть больше. У русских рождаемость поднялась за счет роста многодетности, которому способствовал маткапитал. Эта мера, когда ее ввели в 2007 году, почти не повлияла на Кавказ, потому что трудно повысить то, что и так высоко. Рождаемость там сперва резко подпрыгнула, но потом далее не росла или начала медленно падать обратно. А вот доля русских многодетных семей, у кого трое и более детей, выросла существенно – за 15 лет почти вдвое.

– Какие практические меры способствуют повышению рождаемости?

– И в России, и в других странах очень четко срабатывают крупные разовые выплаты на рождение второго и последующих детей, которые люди могут потратить на инвестиционные цели – строительство или покупку недвижимости, погашение ипотеки и так далее. В нашей стране это маткапитал, а также некоторые региональные маткапиталы на вторых-третьих и последующих детей. У вас в Югре такой есть, хоть и маленький (в Югре за рождение или усыновление третьего и последующих детей выплачивают 150 тысяч рублей – прим. авт.), на Ямале больше – 500 тысяч.

– Ямал меньше по населению и при этом довольно богат.

– И там выше рождаемость. Есть еще недавняя программа, по которой государство дает 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, где третий ребенок родился начиная с 2019 года. По моим подсчетам, благодаря этому у нас дополнительно появились около 100 тысяч третьих и последующих детей, которые бы не родились без этой выплаты никогда. Строго доказать это невозможно, но математические модели показывают четкую взаимосвязь. Сам же маткапитал, пока был на второго ребенка, по моим расчетам принес около 2,5 миллиона вторых и последующих детей, которых бы без него не было никогда.

Так что можно констатировать, что рождаемость поднять можно, но для этого нужно много денег. Потому как лучше всего помогают крупные разовые выплаты: федеральный маткапитал, если он выплачивается на второго и последующих детей, 450 тысяч рублей на ипотеку, а также региональные маткапиталы в том случае, если они начинаются от 300 тысяч рублей и не имеют ограничений по нуждаемости, адресности, возрасту и другим показателям. В Венгрии, насколько я знаю, в 2011-2012 гг. ввели льготные кредиты на свадьбу, которые можно потратить на жилье и которые постепенно «погашаются» при рождении очередного ребенка. Рождаемость заметно выросла.

– А ежемесячные пособия на детей?

– Они могут показать эффективность только в случае долгосрочности и стабильности и без критериев нуждаемости и адресности, а также если на последующих детей платят больше, чем на первенца. Как это, например, устроено во Франции, где одни и те же выплаты на детей продолжаются десятилетиями. Люди могут с уверенностью планировать свое будущее и с юности обдумывать, сколько детей они хотят и могут привести в этот мир при имеющемся уровне постоянной поддержки от государства.

В России же сплошная чехарда, то маткапитал завершается, то его продлевают, то пенсионная реформа, то мобилизация, то еще что-то, в-общем, сплошные сюрпризы, в последнее время неприятные, мягко выражаясь. И будущее не просматривается – в этой ситуации регулярные выплаты на детей воспринимаются как некая помощь от государства, на которую люди отвечают: «Спасибо», но рожать больше не начинают. И тем более если эти выплаты полагаются только малоимущим, что, конечно, хотя и снижает бедность, но с точки зрения демографии только увеличивает количество фиктивных зарегистрированных разводов, что в последнее время пышно расцвело на Кавказе.

– Наверняка есть еще какие-то косвенные меры.

– Разумеется, рождаемости будет способствовать полное обеспечение детскими садами и яслями, которые могут принять ребенка чуть ли не с 3 месяцев, причем в любой форме собственности и разных размеров. Также помог бы институт сертифицированных нянь, которых можно было бы просто и удобно нанимать через Госуслуги, и быть спокойными, что это нормальный специалист, за качество работы которого перед семьей отвечает государство (к нему все-таки сохранилось какое-то доверие у части общества).

Думаю, рано или поздно мы придем к безусловному базовому доходу на каждого ребенка. Безо всяких условий – просто один прожиточный минимум в месяц на каждого ребенка в стране. Это искоренит бедность среди детей. Но это – огромные деньги. По моим подсчетам, если давать маткапитал размером миллион рублей на второго ребенка и 1,5 миллиона на третьего и последующих, то потребуется 700-900 млрд рублей в год. А безусловный базовый доход на каждого несовершеннолетнего в размере одного прожиточного минимума в месяц – это 4 трлн рублей в год.

– Но ведь у нас именно малоимущие получают введенную недавно универсальную выплату на ребенка. Почему ситуация кардинально поменяется, если давать всем, включая тех, для кого эти деньги (прожиточный минимум на ребенка в Югре – 16 300 рублей – прим. авт.) ни к селу, ни к городу.

– Людей, которым эти деньги «ни к селу, ни к городу», нужно искать под микроскопом. Их очень мало, буквально 1-2 процента, что с демографической точки зрения ни о чем. Остальным это поможет. Все эти ограничения по доходам, имуществу, нуждаемости, адресности, все это социальное казначейство, в России работает плохо. К тому же дает побочные эффекты – например, резкий рост разводов, особенно среди правоверных мусульман.

– Почему?

– Для части людей религиозный брак важнее штампа в паспорте. И им проще официально развестись, чтобы получить право на пособие. Это вызвало огромный рост разводов на Кавказе – их уже стало больше, чем браков.

Еще начинаются всякие манипуляции и махинации с доходами и недвижимостью. Люди, которые должны получать пособие, могут лишиться этих денег, потому что у них обнаруживается доля в какой-нибудь квартире или «лишняя» машина. Многие женщины, которые раньше получали выплаты на детей, с 1 января их потеряли, потому что выпали из критериев.

Так что все эти выплаты по адресности и нуждаемости могут неплохо работать в экономическом смысле борьбы с бедностью, при этом дают такие неожиданные эффекты, как рост разводов, и на рождаемость не влияют никак. На рождаемость действуют крупные разовые выплаты, которые семья получает и может использовать в нужных ей долгосрочных целях инвестиционного характера (жилье, автомобиль, капремонт, мебель). Это стимулирует рождаемость, начиная со второго ребенка.

– В одном из недавних интервью вы сказали про то, что улучшить рождаемость поможет корректировка жилищной политики в сторону «одноэтажной России». Можете развернуть этот тезис?

– Чисто теоретически в 1-2-этажной застройке и таунхаусах рождаемость выше, чем в «человейниках». Потому что у детей больше места, где можно гулять, больше пространства внутри квартиры или дома, и главное, чаще появляется возможность выделять отдельную комнату для ребенка. Но это дорого со всех сторон – и в плане строительства, и подведения коммуникаций и инфраструктуры. Так что это больше подходит для богатых стран. Но в целом я думаю, что повышенная доля подобного жилья в общем жилфонде повышает рождаемость.

– Поговорим о Сургуте. У нас с рождаемостью все неплохо, но есть нюансы. В нашем городе за последнее десятилетие произошел бум строительства массового жилья экономкласса вкупе с резким ростом населения. Во многом это произошло благодаря миграционному притоку – люди приезжают, покупают дешевое жилье, но при этом создают нагрузку на социальную инфраструктуру. С детскими садами еще более-менее…

– Сказать, почему? Потому что рождаемость начала падать с 2016 года. Чем моложе дети, тем их меньше. Так что если у вас уже более-менее освободились детсады…

– Их еще серьезно понастроили.

– Это хорошо. Но число маленьких детей будет неуклонно сокращаться с каждым годом, так что дефицит должен решиться и сам собой. Потом и школьников станет меньше. Последний год, когда родилось много детей – 2016. В 2017 произошел провал, в 2018 – маленькое снижение, в 2019 – провал, в 2020-2021 – маленькое снижение. В 2022 году снижение ускорилось. В ноябре 2022 к ноябрю 2021 родилось на 8 процентов меньше в среднем по России и на 11-12 процентов меньше в Москве. И это с учетом того, что в ноябре 2022 было на один рабочий день ЗАГСов больше, чем годом ранее.

Все это отчасти реакция на <специальную военную операцию>. Думаю, реакция на мобилизацию будет сильнее, но об этом мы узнаем только по итогам июля 2023 года. Так что в 2023 году я тоже ожидаю провал по рождаемости. И в итоге с 2015 года по 2023 число родившихся снизится больше чем на треть.

– Тем не менее, сейчас у нас какой-нибудь 1 «я» класс – это не что-то необычное.

– А сколько учеников в одном классе?

– Не меньше 25 человек.

– Это действительно много. Потому что с 2012 по 2016 годы рождалось максимальное количество детей за новейшую историю России. Значит, в этом году им исполнится 7-11 лет. Так что в 2023 году будет последний большой прием детей в школы, а дальше их станет сразу меньше на 10 процентов. И так далее.

– Что еще смущает. В Сургуте, условно говоря, не открылось ни одного завода…

– Про заводы просто забудьте. На производстве сейчас нужно все меньше людей. XXI век, прогресс, рост производительности труда – занятость на заводах сокращается во всем мире. На определенную единицу продукции сегодня нужно в десятки, а то и сотни раз меньше людей, чем 100 лет назад. Каждое десятилетие идет уполовинивание числа работников заводов при прочих равных. Для огромного автомобильного производства в какой-нибудь Калужской области нужно несколько сотен человек, а в ранние советские годы для этого потребовались бы десятки тысяч.

– Я скорее о том, что у нас объективно не выросла потребность в высококвалифицированных специалистах. Это значит, что миграционный прирост идет в основном за счет тех, у кого квалификация ниже. А между тем население у нас выросло на 100 тысяч человек за 10 лет.

– Вы уверены, что именно такой рост?

– Да, отметку в 400 тысяч только официально зарегистрированных жителей Сургута мы преодолели в 2022 году. А десять лет назад их было 300 тысяч.

– Если это правда, то это большой прирост. При условии, что по итогам недавней переписи население ХМАО увеличилось только на 13 тысяч человек, что совсем немного. Что ж, у вас, видимо, высокая миграционная привлекательность. Видимо, к вам едут Курган, Омск, Кавказ, даже Поволжье. Но, конечно, не Москва.

– Так вот, о чем переживают люди: молодежь у нас зачастую уезжает на учебу в Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, и далеко не всегда возвращается. В то время как в Сургут активно приезжают менее квалифицированные и образованные люди.

– Значит, у вас такой рынок труда, где не требуется высокая квалификация, но требуется средняя и ниже. При этом местные в этой сфере работать не хотят и уезжают. Тут единственный выход – стимулировать создание технопарков, IT-стартапов и так далее. Давать налоговые льготы или вообще убирать налоги, сделать полноценную внутрироссийскую офшорную зону для IT-сектора. Это лучшее, что может сделать ваша власть.

– Давайте представим, что некогда закончится нефть, благодаря которой Сургут и Югра живут довольно богато…

– Нефть не закончится, но на нее снизится спрос. Электромобилей становится все больше, в Германии и Китае они составляют уже около 20-30 процентов от всех продаваемых машин. Конечно, в автопарке их пока мало, около 1-3 процентов, но через 10 лет эта доля увеличится до трети. И в части стран уже к концу 30-х годов продавать будут исключительно электромобили, сначала в развитых странах, потом во всем мире. Так что в перспективе 20-30 лет спрос на нефть упадет. Конечно, останется нефтехимия, но столько нефти, сколько сейчас требуется, уже будет не нужно.

– Предположим, нефть просто будет не так сильно нужна. А мы набрали столько людей, причем на холодном севере. Что будет? Депопуляция и пустые коробки огромных «человейников»?

– Да. Но мы до этого можем не дожить, так как это будет нескоро, лет через 30, не раньше. Но будет. Так что если климат плохой – тогда условия по привлечению людей должны быть еще более привлекательным. Чем больше наберется населения – тем больше его останется потом при прочих равных. Большие города сами по себе становятся центрами притяжения. А постиндустриальная экономика XXI века – это «люди для людей», сфера услуг. Чем больше людей – тем больше вариантов развития.

– То есть вы считаете, что если в Сургут едут во многом таксисты, продавцы и воспитатели детских садов, то это неплохо, так как они формируют рынок для услуг?

– Люди – это хорошо. Воспитатель в детском саду – это вообще прекрасно. Когда у вас есть навес на рынке предложения, возникает конкурс, повышается качество, квалификация и навыки. И чем лучше у вас будут воспитатели, тем с большим желанием люди будут отдавать детей в сады, и тем выше будет рождаемость, потому что это позволяет совмещать работу с родительством.

Если что-то пойдет не так, то эти люди будут выживать – открывать маленькие предприятия, салоны, да хоть маникюр делать. В общем, развивать сферу услуг – люди для людей. А что там будет через 30 лет – никто не знает. Может, в этом году вообще произойдет ядерная война, и ничего не будет. Заглядывать так далеко в России – занятие неблагодарное.