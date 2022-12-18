16+
Логотип Сиапресс
USD  64,6078   EUR  68,7798  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

Губит людей цена!

Минфин хочет установить минимальные розничные цены на весь алкоголь, Скажется ли это на качестве?

Губит людей цена!
Фото: УрГЭУ

Министерство финансов Российской Федерации предлагает установить минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, включая пиво. Так, минимальная розничная цена на тихие вина (напитки крепостью меньше 28 градусов) может составить минимум 239 рублей. Если ограничения будут введены, как это скажется на производителях и покупателях, объясняет доктор технических наук, профессор кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Екатерина Пастушкова.

Эта не первая подобная инициатива Минфина РФ. Для чего вводятся минимальные цены?

– Минфин устанавливает минимальные розничные цены на алкоголь с 2009 года. Последние изменения были внесены в 2021 году. Цена за 0,5 литра водки повысилась с 230 до 243 рублей, коньяка — с 433 до 446 рублей, бренди — с 315 до 324 рублей. Это направлено на борьбу с теневым бизнесом. Введение минимальных розничных цен на алкогольные напитки создает среду для более здоровой конкуренции, устраняя теневых предпринимателей. Благодаря введениям минимальных цен на алкогольную продукцию владельцы крупного легального бизнеса, которые изготавливают алкогольные напитки, могут планировать свои доходы и расходы, развивать производство, повышать зарплату сотрудникам и так далее.

– Как ограничение на розничные цены алкоголя влияет на малые и средние предприятия, которые занимаются производством алкогольных напитков?

– Малые и средние предприятия, занимающиеся изготовлением алкогольной продукции, могут от такого нововведения пострадать: их производство сократится, но не более чем на 5-7% из-за того, что повышенная цена на алкоголь будет требовать и повышенного его качества. А достичь его с малым количеством оборудования и персонала не так уж легко.

Как отразится повышение розничных цен на алкоголь на потребительском спросе?

– На покупателей увеличение минимальной стоимости алкогольной продукции, безусловно, тоже повлияет, понизив их возможность покупки большого количества алкоголя по низким ценам. Зато риски отравления низкокачественными и фальсифицированными напитками значительно понизятся. Отмечу, что введение ограничения на розничные цены является одним из мероприятий, направленных на защиту здоровья и прав потребителей.

– Стоит ли закупаться алкогольной продукцией перед новогодними праздниками?

– Нет, не стоит. Наибольшая доля потребителей алкогольной продукции приобретают вина в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей. А на такие вина, как и на остальной алкоголь, предложение Министерства финансов Российской Федерации, если его одобрят, никак не повлияет. Конечно, создание небольшого искусственного ажиотажа на тихие вина возможно. Но всего лишь в малом ценовом сегменте, то есть на те напитки, минимальную стоимость которых предлагается увеличить до 239 рублей.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:42, просмотров: 222, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 881
  2. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 579
  3. В Сургуте планируют снизить стоимость наружной рекламы до 50% 332
  4. В России не будут увеличивать срок службы в армии до двух лет 277
  5. Больше всего югорчан хотели бы встретить любовь и чаще уделять время своим хобби в новом году 240
  6. Губит людей цена! 222
  7. Минцифры РФ обяжут Apple разрешить установку приложений из сторонних сервисов 203
  8. В Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза 190
  9. В администрации рассказали, социальная реклама каких направленностей будет размещена в Сургуте 104
  10. В Госдуме России отметили опыт Сургутского района по развитию киберспорта 64
  1. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2839
  2. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2562
  3. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2533
  4. ​С экс-врача сургутской травмы взыскали взятки 2033
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1977
  6. Могут ли быть нулевые счета за отопление? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1818
  7. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 1775
  8. Минздрав научит медперсонал правильному общению с пациентами 1711
  9. ​Двое молодых мужчин погибли в ДТП на югорской трассе 1699
  10. В России сократилось число резюме от мужчин младше 45 лет 1627
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5599
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4989
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4959
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4800
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4776
  6. ​Не прелесть ли? 4397
  7. OBI уйдет из Сургута, но позже 4353
  8. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3800
  9. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3236
  10. ​Дисней уйдет из России окончательно 3174

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика