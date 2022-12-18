Минфин хочет установить минимальные розничные цены на весь алкоголь, Скажется ли это на качестве?

Министерство финансов Российской Федерации предлагает установить минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, включая пиво. Так, минимальная розничная цена на тихие вина (напитки крепостью меньше 28 градусов) может составить минимум 239 рублей. Если ограничения будут введены, как это скажется на производителях и покупателях, объясняет доктор технических наук, профессор кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Екатерина Пастушкова.

– Эта не первая подобная инициатива Минфина РФ. Для чего вводятся минимальные цены?

– Минфин устанавливает минимальные розничные цены на алкоголь с 2009 года. Последние изменения были внесены в 2021 году. Цена за 0,5 литра водки повысилась с 230 до 243 рублей, коньяка — с 433 до 446 рублей, бренди — с 315 до 324 рублей. Это направлено на борьбу с теневым бизнесом. Введение минимальных розничных цен на алкогольные напитки создает среду для более здоровой конкуренции, устраняя теневых предпринимателей. Благодаря введениям минимальных цен на алкогольную продукцию владельцы крупного легального бизнеса, которые изготавливают алкогольные напитки, могут планировать свои доходы и расходы, развивать производство, повышать зарплату сотрудникам и так далее.

– Как ограничение на розничные цены алкоголя влияет на малые и средние предприятия, которые занимаются производством алкогольных напитков?



– Малые и средние предприятия, занимающиеся изготовлением алкогольной продукции, могут от такого нововведения пострадать: их производство сократится, но не более чем на 5-7% из-за того, что повышенная цена на алкоголь будет требовать и повышенного его качества. А достичь его с малым количеством оборудования и персонала не так уж легко.

– Как отразится повышение розничных цен на алкоголь на потребительском спросе?

– На покупателей увеличение минимальной стоимости алкогольной продукции, безусловно, тоже повлияет, понизив их возможность покупки большого количества алкоголя по низким ценам. Зато риски отравления низкокачественными и фальсифицированными напитками значительно понизятся. Отмечу, что введение ограничения на розничные цены является одним из мероприятий, направленных на защиту здоровья и прав потребителей.

– Стоит ли закупаться алкогольной продукцией перед новогодними праздниками?

– Нет, не стоит. Наибольшая доля потребителей алкогольной продукции приобретают вина в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей. А на такие вина, как и на остальной алкоголь, предложение Министерства финансов Российской Федерации, если его одобрят, никак не повлияет. Конечно, создание небольшого искусственного ажиотажа на тихие вина возможно. Но всего лишь в малом ценовом сегменте, то есть на те напитки, минимальную стоимость которых предлагается увеличить до 239 рублей.