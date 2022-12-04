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​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо»

Известный экономист – о несбывшихся апокалиптических прогнозах, эмбарго на нефть и курсе рубля

​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо»
Фото transatlanticrelations.org

Российская экономика оказалась более крепкой и гибкой, чем предполагали многие эксперты. Весной ожидалось, что в стране произойдет настоящая катастрофа, но экономическая жизнь продолжилась, причем внешне – на вполне неплохом для текущих условий уровне. Но все не так просто. Какие внутренние процессы сейчас происходят в экономике, как на них повлияет нефтяное эмбарго или потенциальный «потолок цен», почему никто не занимается «излишне» сильным рублем, и к чему это все движется – мы узнали у экономиста, доктора экономических наук, автора книг «Несовременная страна» и «Бесконечная империя» Владислава Иноземцева.

– В марте-апреле многие экономисты выступили с апокалиптичными прогнозами для России – что из-за изъятия резервов, санкционного давления и внутренних проблем все рухнет. Сейчас почти конец года, и ситуация выглядит далеко не так устрашающе. В чем была ошибка аналитиков?

– Они не учли некоторые важные моменты. Первый из них – достаточно четкий от­вет на происходящее российских финансовых властей. В частности, Центробанка, кото­рый эффективно купировал скачок курса рубля и банковскую панику, введя обязательную продажу валютной выручки, запрет на покупку валюты частными лицами, ограничения на вывоз наличной валюты за рубеж, а также ослабив контроль над выполнением банками обязательных нормативов. Это предотвратило панику и позволило искусственно удержать рубль – настолько, что его курс оказался даже выше, чем был до 24 февраля. Все это – успех финансовых властей России. В данной ситуации им помог и Запад, прекратив работу кредитных карт и усложнив трансграничные переводы. Из-за этого были дополнительно затруднены возможности массового вывода капитала за границу. В результате на рынке сложилось заметное превышение предложения валюты над спросом, и потому курс рубля установился на нынешнем уровне.

Когда звучали прогнозы о скором коллапсе российской экономики, я совершенно не понял, как эксперты недооценили возможности властей мобилизовать резервы, например – фонд национального благосостояния. Многим казалось, что у правительства просто нет денег, Запад немного нажмет–и будет катастрофа. Но это было не так – да и сейчас шансы на то, что можно «лишить Путина денег» остаются, на мой взгляд, минимальными.

Второй важный момент, который многие не учли. Санкции против России привели к серьезному росту цен на энергоносители, благодаря чему российский бюджет наполнялся куда лучше, чем можно было предположить. Для страны 2022 год стал одним из самых успешных с точки зрения экспорта. Объемы сократились, но цены были столь высоки, что это с лихвой перекрыло снижение экспорта. У нас до августа бюджет был профицитным, что в начале марта предположить не мог никто. То есть грамотные действия финансовых властей вкупе с благоприятной для России конъюнктурой, которая во многом сложилась благодаря решениям западных стран, привели к тому, что наше власти пока не ощущают катастрофических последствий происходящего.

– Но это только финансовый аспект происходящего. Есть и другие.

– Да. Другой важный аспект – почему не случилось товарного голода и высокой инфляции, что часто происходит в условиях кризиса. Тут дело в том, что значительная часть импорта из т.н. «недружественных стран» – это было оборудование, промышленные товары и так далее, что шло на организацию новых производств. Еще были самолеты, ав­томобили, предметы роскоши. На все это приходилось до 70 процентов всего импорта. А остальное, что может повлиять на настроение людей – то есть одежда, бытовая техника – ввозится в первую очередь из развивающихся стран, преимущественно Азии. Продовольст­вия в достатке производилось и в самой России.

Поэтому товарного голода и действительно высокой инфляции не случилось. По­страдали некоторые производства – автомобилестроение и авиастроение вообще фактиче­ски умерли, но многие сектора пережили происходящее достаточно благополучно. К тому же низкий курс доллара и параллельный импорт позволяют сглаживать ситуацию на потребительском рынке.

В условиях, когда у населения есть боязнь будущего, а у нас это именно так, люди предпочитают не тратить деньги, а сберегать их и создавать запас на непредвиденные обстоятельства – в октябре доля сбережений в доходах стала рекордной за 20 лет. При этом сами доходы у россиян не растут с 2013 года. В этой ситуации люди не готовы скупать все подряд по любым ценам, и повышение цен становится проблематичным. Это не СССР, где был почти всеобщий товарный дефицит. В современной России конкурентная экономика, производители бьются за потребителя, и они просто не могут взять и поднять свои цены на 20-30 процентов, так как это сразу отразится на динамике продаж.

В бедном обществе, где доходы населения не растут так долго, высокая инфляция просто невозможна, если она не разгоняется искусственно – например, резким повышени­ем цен на газ и топливо. Но этого не происходит, поэтому особых причин для высокой инфляции нет.

– Еще все ожидали провала ВВП чуть ли не на 10-12 процентов, но этого не случилось.

– ВВП– это вообще категория довольно противоречивая. Вы можете потратить день­ги на бессмысленное или вредное решение, но ВВП при этом вырастет. Например, если вы мобилизовали сотни тысяч человек, купили для них экипировку, загрузили их в поезда и автобусы и отправили на учебные полигоны, а потом на линию военного соприкоснове­ния – это для общества будет большим ударом, но ВВП скорее всего... вырастет. Ведь вы заплатили производителям амуниции, еды, оружия, оплатили услуги перевозки РЖД, и далее по цепочке. Даже когда вы роете «засечные линии» в Белгородской области, что весьма сомнительно с точки зрения здравого смысла, люди все равно получают за эту «творческую» деятельность деньги, и ВВП растет.

Недавно было опубликовано исследование, согласно которому Россия потратила на военные нужды около четверти бюджета, то есть примерно 6 трлн рублей. Если это так (а я думаю, что расходы по этому направлению могли быть даже выше), то эти деньги были взяты из бюджета, резервных фондов и займов, и потрачены. Сам факт таких трат повышает ВВП. Если предположить, что речь действительно идет о 6 трлн рублей, то это примерно 4 процента ВВП, а с учетом мультипликативного эффекта и того больше. Вот и выходит, что «гражданская» экономика могла просесть на 7-8, а то и 10 процентов, но из-за военных расходов реальный спад окажется на уровне 3-4 процентов.

Конечно, это не значит, что ситуация становится лучше. Это значит только то, что государство вбрасывает много денег в сектора, которые не очень-то приносят реальную пользу экономике. Так что если все сразу не стало так плохо, как предполагалось – не значит, что эта «стабильность» надолго, и что все закончится хорошо.

– А как ситуация будет развиваться?

– Я думаю, мы находимся в начале большого пути вниз. Еще два-три года будет продолжаться последовательная просадка экономики. Проблема в том, что введенные в отношении России санкции практически невозможно отменить в ближайшей перспективе, они с нами не меньше, чем на 10-15 лет. Может, немного восстановится спрос, но потом выяснится, что у нас полный швах с оборудованием, к 2024-2025 году начнется массовый отказ ранее купленной техники, ремонтировать которую будет некому и не из чего (а ки­тайская техника, которой сейчас пытаются массово заменять европейскую, производителей не так чтобы радует). Авиакомпании уже вывели эксплуатации до20процентов самолетов, чтобы разбирать их на запчасти – представьте, что будет, если подобное начнется во всех секторах.

– Некоторые эксперты называют происходящее возвращением в Советский Союз.

– Общий вектор движения у нас идет вниз, но это далеко не 1991 год. Тогда любой «красный директор» мог написать в Госплан письмо о том, что не хватает комплекту­ющих, поэтому завод останавливается. А сейчас экономика другая, и подобной ситуации просто не может быть. Каждый предприниматель, который понимает, что его детище мо­жет закрыться, он растеряет людей и больше ничего не воссоздаст – сделает все, что уго­дно, чтобы найти новых поставщиков, рынки сбыта, сэкономить на чем-нибудь, или даже поработать какое-то время себе в убыток, лишь бы не убивать производство. Российская экономика намного более гибкая, чем советская.

Так что если бы мы действительно «вернулись в СССР», то экономика уже валялась бы на уровне минус 60 процентов. Но этого не происходит. Те, кто считает, что мы снова живем в «совке» – либо врут, либо, скорее, добросовестно заблуждаются.

– Вот-вот вступит в силу эмбарго на российскую нефть. Чего стоит ждать от этого?

– Нефтяные компании будут чувствовать себя хуже, но они долгое время были оп­лотом благосостояния государства, накопили денег, поэтому выживут. Непосредственно с эмбарго вопрос сложный. Скорее всего, оно будет введено, хотя даже незадолго до 5 де­кабря все еще оставались сомнения на этот счет. Мне казалось даже, что переговоры по введению «потолка цен» для российской нефти как раз велись для того, чтобы потом ска­зать: «Мы уже ограничили цены на российскую нефть, давайте тогда от эмбарго отка­жемся». Но, судя по всему, страны Евросоюза остались при своем мнении по эмбарго, за­то после долгих споров установили весьма высокий «потолок цен» на уровне 60 долларов за баррель, при том, что текущие цены на Uralsв последние недели были даже ниже. Коне­чно, Дмитрий Песков будет рассказывать о том, как Россия никогда в жизни не будет продавать нефть тем, кто ввел ограничения, но, я думаю, будут продавать, как и раньше.

Но вообще я бы опасался не эмбарго и ограничения цен, а технических вопросов. Например, страхования танкеров и условия прохождения их через проливы. Вон прези­дент Турции Эрдоган уже объявил, что не будет пускать незастрахованные суда, а круп­ные западные компании не хотят страховать российскую нефть и танкеры. И хотя Россия все последние месяцы спешно закупала подержанные танкеры (и накупила их больше со­тни), чтобы избавиться от диктата со стороны Греции или Мальты, требования к страхов­ке обойти сложно, а через порты Черного моря уходит почти 2/3 наших танкерных поста­вок. Поэтому провал по экспорту на 20-25 процентов вполне может случиться.

Тем не менее, бюджет на 2022 год верстался исходя из стоимости барреля в 42,4 доллара. Даже если реальная цена в 2023 году окажется на уровне 55 долларов, и при этом на треть упадет экспорт – это будет болезненно, но совсем не катастрофично для бюджета. Конечно, проблемы будут, но они случатся не 5 декабря, а будут накапливаться в течение полутора-двух лет.

– Еще один аспект, касающийся доходов бюджета. Многие утверждали, что нынешний курс рубля не устраивает ни нефтяников, ни Минфин, и все они будут толкать ситуацию в сторону ослабления национальной валюты. Но этого не происходит. Чего ждать?

– Думаю, что российская власть в принципе может ослабить рубль какими-то серьезными интервенциями, но вряд ли это будет иметь устойчивый эффект. Чтобы снизился курс рубля, нужно иметь высокий спрос на валюту, которого нет, и взяться ему неоткуда. Люди не могут переводить свои накопления в валюту и отправлять их за рубеж в серьезных количествах, импорт просел, Россия не обслуживает внешний долг. Так что локальными решениями можно довести курс рубля до 70 за доллар, но отправить его на уровень 90 – практически невозможно. Для этого, пожалуй, нужно будет отменить все ограничения, связанные с валютными операциями, но такая задача пока не стоит.

Опять же– если процесс ослабления рубля окажется достаточно серьезным, случится новое повышение цен, инфляция, падение уровня жизни, которые властям сейчас не нужны – и без того хватает проблем с недовольством народа решениями государства. Думаю, что для балансировки бюджета Минфин будет не ослаблять рубль, а использовать другие методы – тратить резервные фонды, занимать на рынке или придумывать еще что-нибудь. Но применять прежние методы сейчас просто не получится.


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04 декабря в 08:48, просмотров: 2965, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
05 декабря в 02:44
В целом с Иноземцевым можно и согласиться. Да, экономика не посыпалась и жизнь не остановилась. Но его вывод, что это не значит, что и дальше будет так «хорошо» неправильный. Дальше будет не только хорошо, но все лучше и лучше. За прошедший 2022 год пострадала лишь Европа, а США естественно (кто бы думал иначе) нажились на «страданиях европейцев». Для них РФ была «дойная корова». И они добровольно эту корову «зарезали». Но это для них ещё цветочки, а на второй год придут «ягодки» и «страдания европейцев» перерастут в бухтенье и недовольстве внутри ЕС, Мы, Европа, мол страдаем, а вы, там за океаном, наживаетесь на наших страданиях. Нехорошо «Шура», совсем нехорошо. И дальше у них все эти противоречия пойдут по нарастающей. Европа после Второй Мировой войны второй раз наступает на те грабли. И поделом ЕС, когда во главе этого «европейского колхоза» стоят недалекие политики, как глава ЕК товарищ Урсула и комиссар «колхоза» товарищ Жозеф. Понятно, что разнарядки для «европейского колхоза» поступает из вашингтонского обкома от самого товарища Джо, а посему обсуждению не подлежат. Обсуждать товарища Джо, это «плюнуть против ветра». Но «европейские колхозники» этой «продразверстки» в пользу США не выдержат и начнут требовать от своих председателей «европейского колхоза» объяснений. Для России же пришло время уходить от либерально- монетаристский модели экономики. А это создаёт в экономике просто океан новых возможностей для роста. А Европа совершила непростительную для неё, просто смертельную и непоправимую ошибку. Они навсегда потеряли Россию, как надежного партнера. Давай, до свидания Европа! Сбросив эти навязанные европейцами кандалы неоколониализма, Россия станет более свободна и перестанет покупать все в Европе «от гвоздя до бриллиантов». Жизнь заставит начать своё собственное производство: от гвоздей» до «бриллиантов». Поэтому дальше, с каждым годом в независимой экономике России будет все лучше и лучше. А что касается войны или СВО, то всякая война, и прочие военные конфликты, это не «ружья и патроны», поставляемые извне, а собственные ресурсы. У кого больше ресурсов, у того и больше шансов выиграть в длительном противостоянии. Аксиома. Для ЕС был же наглядный пример: нацистская Германия с ограниченными ресурсами, и Россия с ее просто колоссальными ресурсами. Итог известен всем, кроме верхушки ЕС, естественно. Тогда Европа потерпела крах, Россия - победила, а США набили мешки золотом. История, похоже, может вновь повторится. Ибо Ресурсы России- это неиссякаемы. И все потуги ЕС и США санкциями или ограничениями цен на нефть подорвать Ресурсы России выглядят жалкими укусами комара в спину слона. Действительно, если бог кого-то хочет покарать, то он лишает его разума. Похоже и руководство «европейского колхоза» покинул разум. А может быть их разум погружён в глубокий сон? Так не хилые бы «европейские колхозники» прервать этот сон своих «евроначальников», а то без российского газа и нефти руководство «спящие» и их подданные могут и тихо умереть во сне от «голода и холода». Чего, естественно Россия не желает, своим бывшим партнерам. Однако, будем посмотреть на всю эту европейскую трагикомедию.

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