16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3713   EUR  60,2187  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Выход в городское общественное пространство – это выход на новую аудиторию и диалог с новыми людьми

В Сургуте открылась выставка, посвященная городскому советскому модернизму

Выход в городское общественное пространство – это выход на новую аудиторию и диалог с новыми людьми
Все фото из архива Юрия Семенкова

В минувшую пятницу в культурном центре «Порт» состоялось открытие выставки «СурСовМод» Юрия Семенкова, посвященной советскому модернизму Сургута. Ранее экспонаты были представлены в одноименном паблике. Корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с Юрием о том, почему он решил организовать выставку, чем привлекателен советский модернизм для молодежи

– Как пришла идея сделать выставку?

– Конечно, выставка – это продолжение той работы, которую я делал в рамках паблика «Советский модернизм Сургута», но изначальна сверхзадача и паблика, и выставки – это привлечение внимания к тем объектам, которые имеют, с моей точки зрения, какую-то ценность.

Отправной точкой, можно сказать, было начало истории с реконструкцией железнодорожного вокзала в 2015 году, которая могла уничтожить мозаичные панно и сам проект. Тогда я начал интересоваться этой темой: узнал об архитекторе, художнике, других проектах. И как-то удалось на это повлиять.

В дальнейшем стал углубляться, и вот, углубился до выставки.

В паблике люди тоже могут обсуждать фотографии. Почему это переросло в очный формат?

Это, все-таки, социальные сети. Тем более они у нас сейчас частично под запретом. Выход в городское общественное пространство – это выход на новую аудиторию и диалог с новыми людьми. С другой стороны, это ту работу, которую в рамках паблика я делаю, поднимает на какой-то новый уровень.

– Каковы ожидания от выставки?

– Ожидания самые обычные. Что придут люди, которые интересуются историей Сургута, что-то новое для себя узнают и откроют. Возможно, начнут интересоваться еще больше.

– По какому принципу отбирались фото?

– На самом деле, в Сургуте не очень много объектов. Поскольку на время строительства Сургут был не очень большим городом. А фотографий этих объектов было еще меньше. Я рассказывал про мозаику на здании школы, у ее не было ни одной целой фотографии. Я собирал ее в программе из разных снимков, на которых были куски мозаики.

По большому счету, большинство объектов на выставке представлены. Не сказать, что из миллиона материала приходилось выбирать все самое лучшее. Все, что было задокументировано и было в моем распоряжении (это архивы краеведческого музея), все на выставке представлено.

Среди гостей можно увидеть много молодежи. С чем связан у них такой интерес к истории Сургута?

Это объясняется тем, что сам стиль стал популярен 10 лет назад. В принципе, появилось название «советский модернизм» 15 лет назад, в мире тогда о нем заговорили. Это современное веяние, веяние современной моды. Это отчасти модно. Поэтому молодежь тоже этим интересуется, это отрадно.

– Не планировали провести выставку в других крупных городах ХМАО? Например, в Нижневартовске или Ханты-Мансийске.

Теоретически, да, это хорошая идея может быть. Но нужна инициатива с их стороны. Просто так поехать сами мы не можем. Но я думаю, что это возможно.

– В ходе работы удавалось обнаружить новые памятники архитектуры, не считая скульптур Вавакина?

Из существующих памятников что-то найти, о которых никто не слышал, я думаю, нет. Потому что я в определенный момент обошел весь город, и все, что есть интересное, нашел. Удалось обнаружить что-то из утраченных памятников, которые, может, кто-то когда-то видел, но сейчас никто не знает. Таких объектов очень много.

Удается ли их историю отследить?

Чаще всего очень сложно. Мало объектов сохраняют информацию о своих авторах и годах создания.

– Получается ли привлечь внимание администрации для реставрации и сохранности объектов?

– Не знаю насчет администрации, но те реставрационные работы, которые проводил «Газпром», как мне Давыд Глуховский рассказал, его сподвигли на это публикации в нашем паблике. То есть, положительный кейс нашей работы присутствует.

Выставка продлится до 12 октября. Повторная лекция пройдет 8 октября. Всю подробную информацию ищите в паблике КЦ «Порт».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:57, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянка разработала биоурны для домашних животных 732
  2. В Сургуте в ДТП пострадали женщина и младенец 639
  3. Отметили с размахом: главный праздник Сургута посетили более 30 тысяч жителей 633
  4. Юрий Лоза приедет на бардовский фестиваль в Сургутском районе 469
  5. 716 югорчан заболели ковидом за сутки 446
  6. В Югре раскрыли зарплату ученых 440
  7. ​Спасибо вам за самоотверженный труд на благо Югры и России 374
  8. Житель Тюмени поймал гигантскую щуку 323
  9. ​Уникальные сибирские недра были освоены благодаря героическому труду ветеранов отрасли 280
  10. ​Именно нефть и газ обеспечили мощное развитие огромной страны 280
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3954
  2. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 2950
  3. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2383
  4. В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами 1664
  5. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 1589
  6. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 1572
  7. Югорчанам вновь придется носить маски 1486
  8. Чоповцы попытались выгнать подростка из сургутского ТЦ: в дело вмешалась полиция // ВИДЕО 1485
  9. В Ханты-Мансийске открыли уникальную школу с бассейном и лесной зоной 1472
  10. ​Новым заместителем главы Сургута по стройке станет бывший помощник Сергея Полукеева 1395
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7743
  2. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 4286
  3. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3954
  4. ​Разрушительные заблуждения 3726
  5. ​Нетореными тропами 3668
  6. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3541
  7. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3483
  8. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3137
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 2950
  10. Районный парикмахер 2917

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика