Молодой актер из Сургута о своей первой серьезной роли в кино и творческой жизни

Девятилетний актер из Сургута Евгений Писарев снялся в своей первой серьезной роли в полнометражном фильме «Хронос» по мотивам произведений Кира Булычева. Корреспондент siapress.ru связался с Евгением и узнал, почему он увлекся актерской игрой, как попал в актерский состав «Хроноса» и какие планы на карьеру у молодого актера из Сургута.

— Как давно ты увлекся актерской игрой?

— Сколько себя помню, всегда любил театр. С шести лет начал пробовать себя в кино, все началось с детской передачи «Жужжалка» для канала «Карусель». Мы с ребятами и ведущими делали зарядку на съемочной площадке.

— Что тебя больше всего привлекает в актерстве?

— Когда я участвую в съемках, то испытываю огромное чувство радости, получаю удовольствие.Для меня роль — возможность быть разным, проживать несколько жизней сразу. В кадре я могу прожить разный опыт моего героя. Например, в одной из ролей меня похищали, а в другом проекте я спасал друга.

— Когда ты впервые оказался на съемочной площадке?

— В шесть лет в сериале «Знаки Судьбы». Там я сыграл в главной детской роли, а именно потерявшегося сына героя серии, который, как оказалось, сыном ему не приходится.

— Как тебе удалось попасть в актерский состав фильма «Хронос»?

— Мы с мамой увидели сообщение о кастинге на роль мальчика 9-10 лет на интересный проект, о котором не было никаких подробностей. На тот момент мне было восемь, но мама решила подать заявку, потому что ей говорили, что я выгляжу старше.

В кастинге участвовало много ребят. Мы отправили визитку и ждали. Потом мы с мамой записали пробы и примерно через неделю нас пригласили к режиссеру фильма Роману Просвирнину. Позже после встречи мы ждали ответа, и вскоре маме сообщили чудесную новость — меня утвердили. Я был так счастлив!

— Роль в «Хроносе» — твой дебют в большом кино. Что насчет твоего участия в сериалах?

— У меня есть несколько проектов. Я снимался в сериале «Нулевой пациент», «Поворот на счастье», «Фитнес» и в других сериалах. Есть проекты, о которых пока не могу вам рассказать, скажу только, что последний мы снимали в Санкт-Петербурге и там у меня главная роль.

— Как тебе удается совмещать учебу в школе со съемками?

— Когда идет съемочный процесс, я не хожу в школу. Потом, конечно, быстро догоняю, что пропустил. Делаю домашние задания в перерывах на съемочной площадке.

— Как часто ты сталкиваешься с трудностями в игре и как их преодолеваешь?

— Для любой игры важно полное погружение в роль, тогда все сложности уходят. Бывает так, что какие-то вещи в новизну для меня, например, разные трюки: упасть в кадре, облиться мороженым на конкретное место футболки и многое другое. Когда я в кадре, то забываю обо всем и все мое внимание — только на режиссера.

— Какой фильм оказал на тебя наибольшее впечатление?

— Мне нравится жанр фэнтези, поэтому я люблю фильмы, где есть волшебство. Мне нравится серия фильмов «Гарри Поттер», «Властелин Колец», «Хоббит» и «Последний богатырь».

— Что в твоих планах на будущее?

— Я хочу стать хорошим актером и всемирно известным режиссером и снимать добрые фильмы. Моя мечта — создавать фильмы от сценария до монтажа.

— Есть ли на подходе новые фильмы, сериалы с твоим участием?

— Скоро должны выйти несколько сериалов, один из них будет называться «Побег в неизвестность».

Кстати: «Хронос» идет в широком прокате с 21 июля. В Сургуте фильм можно посмотреть в кинотеатре «Каро 8 Аура».

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О том, почему Евгений увлекся актерством, как проходил процесс подготовки к съемкам и что думают о его карьере в школе, нам рассказала мама актера, Екатерина Рамильевна.

— Как давно вы наблюдаете за актерским мастерством вашего сына?

— Наверное, с самого раннего возраста, когда он впервые увидел сцену, примерно с годика.

— Что стало началом этого увлечения?

— Это нельзя назвать увлечением, быть актером — действительно сложная работа. Представьте, сколько раз вы смогли бы повторить одно и то же действие и заготовленную речь с правильными эмоциями? В кино случается много дублей, не все получается с первых раз. Мой сын работает много, глубоко погружаясь в роль и с полной отдачей, ведь это для него ‒ настоящая жизнь. Съемки для Жени — большое счастье, он знает наизусть почти всю съемочную группу и за время проекта они становятся семьей настолько, что по завершению грустно прощаться.

— Как лично для вас прошли подготовки к съемкам?

— Все прошло замечательно. Вместе читали сценарий, учили текст и собирали чемоданы.

— Какие сложности возникли?

— Главная сложность на площадке — заставить Женю попить и поесть между кадрами. Когда он в работе, ему ничего не нужно.

— Легко ли сыну адаптироваться к съемочному процессу?

— Устаем мы, родители, а Женя готов сниматься хоть 365 дней в году. Он очень умный и ответственный ребенок, и на каждую смену мы едем как на праздник.

— Что-то изменилось в вашей жизни после дебюта Евгения в кино?

— Мы очень гордимся достижениями нашего сына и готовы дальше его поддерживать столько, сколько он пожелает. Сильных изменений нет, правда теперь планировать отпуск сложно. В любой момент нам могут прислать утверждение на проект, кастинг с режиссером или новые пробы. Если же пробы мы научились записывать в любом месте, то вот с отдыхом не всегда получается. В целом активно записываем пробы в другие проекты и всегда открыты к новым контактам и предложениям.

— Как в школе относятся к карьере Евгения? Поддерживают ли учителя?

— Учителя понимают Женю и помогают ему догнать пропущенные темы уроков, но говорят, чтоб не забывал про учебу.

— Повлияло ли уже участие Евгения в «Хроносе» на его будущую карьеру?

— Пока рано об этом говорить, но мы надеемся, что его талант заметят новые режиссеры и кастинг-директора.

— Поступают ли новые предложения о съемках с участием вашего сына?

— Есть предложения для кастингов, но мы очень ждем самых заветных слов в мире кино — вас утвердили!

Справка: По словам создателей «Хроноса», картина объединит три удивительные, душевные и добрые истории на основе трех рассказов Кира Булычева — «Поломка на линии», «Можно попросить Нину?» и «Шум за стеной». В них снялись знаменитые российские артисты Сергей Пускепалис, Михаил Горевой, Юрий Назаров, Иван Жидков и Анастасия Балякина. Юный актер из Сургута Евгений Писарев стал главным героем третьей новеллы фильма.