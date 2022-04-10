16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8501   EUR  81,7064  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Антикризисные» меры президента не вытягивают из госказны материальные средства вовсе»

Какие возможности открывают «антикризисные» меры?

«Антикризисные» меры президента не вытягивают из госказны материальные средства вовсе»
Фото: УрГЭУ

Президент России Владимир Путин принял решения, направленные на облегчение налогового бремени на граждан и организации. Вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Марией Шадурской разбираемся в сути этих «антикризисных» мер, а также их целях.

– Президент РФ освободил от уплаты налога на доходы физических лиц с процентных доходов, полученных по вкладам в банках за 2021-2022 годах. Что это значит?

– Для исчисления НДФЛ учитывался совокупный доход по всем вкладам в банках. Налог на доходы физических лиц равнялся тринадцати процентам с того, насколько сумма процентов по вкладам превышала ключевую ставку Центрального банка РФ, умноженную на один миллион рублей. НДФЛ по таким доходам за 2021 год следовало уплатить в 2022 году, а за 2022 — в 2023. Но решение, принятое Путиным, позволяет людям не платить этот налог, а экономить денежные средства. Тем самым у них возрастет желание разместить денежные средства на банковские депозиты. Привлечение денежных средств в банк позитивно влияет на повышение банковской ликвидности. При запуске денежных средств в обращение появляются дополнительные возможности для инвестирования в экономику.

– Владимир Владимирович дал право применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость налогоплательщикам, против которых не возбуждена процедура банкротства. Что могут сделать люди от такой меры? На что она направлена?

– Предприятия, рассчитываясь с поставщиками, уплачивают НДС, который впоследствии принимается к вычету, уменьшая сумму НДС подлежащего уплате в бюджетную систему. Ускорение и упрощение процедуры возмещения налога на добавленную стоимость позволяют предприятиям – налогоплательщикам быстрее вернуть себе в оборот денежные средства из него отвлеченные. При повышении оборачиваемости денежных средств у предприятия появляются дополнительные возможности для инвестирования как внутреннего, так и внешнего. Высвобожденные денежные средства, как правило, используются на финансирование деятельности предприятия, способствуя его развитию.

– Какие риски могут появиться у государства при реализации таких мер?

– Риск всего лишь один: велика вероятность появления незаконного возмещения НДС. Раз сроки на классические процедуры возмещения налога на добавленную стоимость сократили, значит, проверка будет не такой тщательной. Из этого следует риск недобросовестного исполнения обязательств на какой-то стадии цепочки.

– Такие послабления вытягивают из государственной казны много денег?

– «Антикризисные» меры президента не вытягивают из госказны материальные средства вовсе.

Оборот денег при возмещении НДС остается прежним. Сейчас только упростилась эта процедура: раньше возврат налога на добавленную стоимость растягивался на более длительный промежуток времени, чем сейчас. Такая быстрота направлена на оперативную поддержку предпринимательства.

Отмена налогообложения доходов по банковским вкладам — это всего лишь незначительное недопоступление денег в бюджет. Основная доля НДФЛ поступает в бюджетную систему от налогообложения трудовых доходов, а не от доходов по банковским депозитам. При этом экономическая ситуация, может быть, ровной и не останется — доход бюджета, возможно, сократится, но не так существенно, чтобы придумывать пути его замещения. Это все делается, чтобы оставить деньги в обращении. Физическим лицам более выгодно — пустить их в инвестиции: например, положить в банк под процент или приобрести ценные бумаги. Появляются возможности заработать. А для предприятий от свободных денежных средств последует развитие производства, а также инвестиций.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 09:44, просмотров: 188, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Ханты-Мансийске на стройке взорвался газ, пострадали три человека 960
  2. ​Захарова: YouTube «подписал себе приговор» 907
  3. Набережная, сквер и парки 822
  4. Свыше 300 млн рублей потратят на строительство и ремонт дорог в Сургутском районе 701
  5. ​Поверившая мошенникам 80-летняя вартовчанка потеряла крупную сумму денег 641
  6. ​Югорчане могут стать «Мастерами гостеприимства» 577
  7. ​В Югре одобрили новые льготы для бизнеса 573
  8. В полиции Сургутского района рассказали, на какие уловки аферистов чаще всего попадаются люди 234
  9. «Антикризисные» меры президента не вытягивают из госказны материальные средства вовсе» 188
  10. На «Госуслугах» появится возможность заключить договор купли-продажи авто 130
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 4047
  2. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3514
  3. ​Сургутян ждет большой плюс 3430
  4. На ошибках не учимся 2586
  5. ​В Излучинске погибли два подростка 2527
  6. ​Легковушка столкнулась с грузовиком в Нефтеюганском районе 2092
  7. В России растет число ИТ-специалистов, желающих уехать из страны 1915
  8. ​Ночью в Сургуте будет ветрено 1857
  9. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 1737
  10. Уволился югорский чиновник, сбивший женщину на пешеходном переходе 1639
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7890
  2. Потребительские патриоты 5903
  3. ​«А мы будем!..» 5689
  4. ​Переобулись 5588
  5. ​Испанский стыд 5157
  6. ​Здравствуй, здравый смысл? 4854
  7. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4660
  8. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4537
  9. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4452
  10. ​Контакт с реальностью 4164

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика