Какие возможности открывают «антикризисные» меры?

Президент России Владимир Путин принял решения, направленные на облегчение налогового бремени на граждан и организации. Вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Марией Шадурской разбираемся в сути этих «антикризисных» мер, а также их целях.

– Президент РФ освободил от уплаты налога на доходы физических лиц с процентных доходов, полученных по вкладам в банках за 2021-2022 годах. Что это значит?

– Для исчисления НДФЛ учитывался совокупный доход по всем вкладам в банках. Налог на доходы физических лиц равнялся тринадцати процентам с того, насколько сумма процентов по вкладам превышала ключевую ставку Центрального банка РФ, умноженную на один миллион рублей. НДФЛ по таким доходам за 2021 год следовало уплатить в 2022 году, а за 2022 — в 2023. Но решение, принятое Путиным, позволяет людям не платить этот налог, а экономить денежные средства. Тем самым у них возрастет желание разместить денежные средства на банковские депозиты. Привлечение денежных средств в банк позитивно влияет на повышение банковской ликвидности. При запуске денежных средств в обращение появляются дополнительные возможности для инвестирования в экономику.

– Владимир Владимирович дал право применения заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость налогоплательщикам, против которых не возбуждена процедура банкротства. Что могут сделать люди от такой меры? На что она направлена?

– Предприятия, рассчитываясь с поставщиками, уплачивают НДС, который впоследствии принимается к вычету, уменьшая сумму НДС подлежащего уплате в бюджетную систему. Ускорение и упрощение процедуры возмещения налога на добавленную стоимость позволяют предприятиям – налогоплательщикам быстрее вернуть себе в оборот денежные средства из него отвлеченные. При повышении оборачиваемости денежных средств у предприятия появляются дополнительные возможности для инвестирования как внутреннего, так и внешнего. Высвобожденные денежные средства, как правило, используются на финансирование деятельности предприятия, способствуя его развитию.

– Какие риски могут появиться у государства при реализации таких мер?

– Риск всего лишь один: велика вероятность появления незаконного возмещения НДС. Раз сроки на классические процедуры возмещения налога на добавленную стоимость сократили, значит, проверка будет не такой тщательной. Из этого следует риск недобросовестного исполнения обязательств на какой-то стадии цепочки.

– Такие послабления вытягивают из государственной казны много денег?

– «Антикризисные» меры президента не вытягивают из госказны материальные средства вовсе.

Оборот денег при возмещении НДС остается прежним. Сейчас только упростилась эта процедура: раньше возврат налога на добавленную стоимость растягивался на более длительный промежуток времени, чем сейчас. Такая быстрота направлена на оперативную поддержку предпринимательства.

Отмена налогообложения доходов по банковским вкладам — это всего лишь незначительное недопоступление денег в бюджет. Основная доля НДФЛ поступает в бюджетную систему от налогообложения трудовых доходов, а не от доходов по банковским депозитам. При этом экономическая ситуация, может быть, ровной и не останется — доход бюджета, возможно, сократится, но не так существенно, чтобы придумывать пути его замещения. Это все делается, чтобы оставить деньги в обращении. Физическим лицам более выгодно — пустить их в инвестиции: например, положить в банк под процент или приобрести ценные бумаги. Появляются возможности заработать. А для предприятий от свободных денежных средств последует развитие производства, а также инвестиций.