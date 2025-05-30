Художник Алексей Пономарёв ‒ о выставке «Современный древний Ямал» в «Стерхе» в Сургуте

В галерее «Стерх» в Сургуте открывается выставка «Современный древний ЯМАЛ», где восемь художников из трех городов ЯНАО осмысляют культуру, природу, верования и менталитет Ямала средствами современного искусства. Среди участников ‒ художник из Ноябрьска, педагог, участник выставок по всей стране Алексей Пономарёв.

В эфире siapress.ru Алексей расскажет, как совмещает древнее и индустриальное в своих работах, что скрывается за образом «привычного» и почему северная повседневность достойна переосмысления на холсте.