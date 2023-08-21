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«Мы лучше пешком»: в 59 регионах России перестали менять лифты. В чем причина?

Более 47 тысяч лифтов в домах России не включены в программы обновления

«Мы лучше пешком»: в 59 регионах России перестали менять лифты. В чем причина?
Фото: ru.freepik.com

Журналисты РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ в начале августа заявили о том, что в 59 регионах страны более 47 тысяч лифтов не включены в программы обновления инфраструктуры ЖКХ. Наиболее остро проблема стоит в Удмуртии, Чувашии, Алтайском крае, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.

Между тем, в техническом регламенте Таможенного союза указывается, что к февралю 2025 года следует заменить около 100 тысяч лифтов, отработавших свой срок.

Денег нет!

Основная причина, которая повлекла за собой такую масштабную проблему, кроется в нехватке средств. Компании по установке лифтов жалуются, что нестабильная экономическая ситуация и подорожание производства самих кабин и необходимой техники. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в ходе беседы с журналистом «Интерфакса» подчеркнула, что с этой задачей сложно справиться без государственной поддержки, ведь основным источником финансирования являются взносы за капремонт. А они ограничены законами отдельного региона и распределяются между самыми нуждающимися домами.

«Это лифты, которые должны быть заменены в домах, использующих способ накопления спецсчета. Это счет отдельного дома, на котором, по данным Фонда развития территорий, находятся около двух миллионов рублей. Конечно, на эти деньги невозможно заменить лифты», — пояснила Разворотнева.

Однако из данных Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое следует, что в этом году значительно увеличилось количество аукционов на замену лифтов. За пять месяцев были проведены торги на замену 13091 лифта, в то время как в 2022 году за тот же период – лишь 3237 лифтов, в 2021 году – 9750 лифтов. Несмотря на это, депутаты ГД РФ заявляют о 47 тысячах лифтов, которые по непонятным причинам не включены в региональную программу обновления инфраструктуры ЖКХ.

«Мы сообщаем во все инстанции, в том числе в Министерство строительства и ЖКХ, что надо уделить этому вопросу внимание и включить лифты в программу капремонта. Тем лифтам, у которых вышел срок работы в 25 лет, необходимо полное техническое освидетельствование с помощью экспертных организаций. Если в заключении экспертной лифтовой организации будет сказано, что лифт необходимо менять, то его будут менять. Если же экспертная организация по прошествии этих 25 лет дает лифту еще срок – год, два, три года службы, то он может отработать и этот срок. Более трех лет срок службы обычно не продляют, потому что, если на 26-27 году службы лифта случится аварийное происшествие, у прокуратуры возникнут вопросы не только к обслуживающей организации, но и к экспертной», – рассказал «Московской газете» исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов.

Есть ли выход?

Финансовый институт развития в жилищной сфере России «Дом.рф» в 2024 году планирует создать единый реестр российских лифтов. Согласно мнению специалистов госкомпании, инициатива позволит собирать информацию по каждому лифту на этапах от производства на заводе до работ эксплуатирующей организации. Система поможет тщательнее согласовывать производственные программы, а также замену и модернизацию лифтового оборудования.

Как распознать опасный лифт?

Как рассказал корреспондентам РИА Недвижимость замгендиректора АДС «Лифтсервис» Алексей Зоточкин, в первую очередь необходимо обратить внимание на резкое торможение кабины лифта, посторонние шумы или скрежет. О проблемах с проводкой могут говорить плохое освещение, запах гари, нерабочие кнопки и неполное раскрытие дверей. Воздержаться от поездки в лифте стоит даже в том случае, если кабина при вызове приезжает на другой этаж.

Куда обращаться, если у лифта появились признаки неисправности?

В самом лифте или на первом этаже подъезда должны быть расположены специальные таблички с номерами, куда можно сообщить о неисправности. Также жильцы могут обратиться в управляющую компанию. После этого лифт должен проверить специалист и, при необходимости, произвести ремонт.

Если же проблема была проигнорирована, необходимо обратиться в региональную Госжилинспекцию или Ростехнадзор, приложив доказательства неисправности, а также факт обращения в УК или обслуживающую организацию


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Сегодня в 16:14, просмотров: 83, комментариев: 0
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