Депутат думы Югры Ринат Айсин ответил на вопросы СИА-ПРЕСС

В «Особом мнении» в студии siapress.ru – депутат думы Югры Ринат Айсин. Он ответил на вопросы обозревателя СИА-ПРЕСС Дмитрия Щеглова об уходящем парламентском сезоне, сокращении полномочий у местных дум, судьбе новой поликлиники «Геолог» и других важных строек Сургута, внедрении новой маршрутной сети автобусов, а также новой окружной политике обращения с домашними животными.