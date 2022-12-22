Сургутским депутатам необходимо быть разносторонними, ведь их деятельность заключается не только в обсуждении вопросов на комитетах, а также в работе с населением, решение их проблем и улучшении качества жизни, привлечении избирателей к жизни города. О своей парламентской деятельности расскажет депутат Вадим Майоров в рамках проекта «ДУМАть и решать».
Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров
Интервью с депутатом Думы Сургута Вадимом Майоровым
19 декабря в 12:15, просмотров: 1015, комментариев: 0