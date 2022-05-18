Беседа со специалистами СОКБ о борьбе со старением кожи

В наше время есть много способов вернуть себе молодость. Чаще всего женщины прибегают к услугам косметологов – «уколы красоты», массажи для лица и прочие методы сегодня доступны если не всем, то многим. Насколько эффективны крема и маски в борьбе со старением кожи? Вредны ли филлеры и ботокс? Когда нужно начинать делать процедуры омоложения? Об этом и не только расскажут специалисты БУ «Сургутская окружная клиническая больница» – пластический хирург Арус Степанян и заведующий отделением мониторинга и развития медицинских услуг Анна Соломко.





Эфир состоится 18 мая. Не пропустите!