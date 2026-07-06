«Сургутгаз» согласовал проект газификации коттеджного поселка «Победа»

Erid:2SDnjcZiYQr

Газификация коттеджного поселка «Победа», который строится недалеко от Сургута, стала еще на один шаг ближе. Проект подключения территории к газоснабжению получил официальное согласование от ОАО «Сургутгаз». Планируется, что газ в «Победу» будет подан от той же ветки газопровода, которая предусмотрена для догазификации поселка Лесной.

Для будущих собственников это означает, что один из важнейших инфраструктурных вопросов уже находится в стадии практической реализации. Газификация позволяет обеспечить комфортное круглогодичное проживание, снизить расходы на отопление и повышает привлекательность загородной недвижимости.

Согласно проекту, поселок планируется подключить к газопроводу высокого давления II категории в рамках программы догазификации поселка Лесной. Для безопасной подачи газа предусмотрена установка газорегуляторного пункта, который будет снижать давление до необходимых параметров.

В компании отмечают, что возможность подключения была заложена еще на этапе проектирования поселка. Уже подготовлены утвержденный проект планировки территории, правоустанавливающие документы, технические условия и другая необходимая документация.

Кроме того, предусмотрена вся инфраструктура, необходимая для строительства газовых сетей: спроектированы дороги, соблюдены требования безопасности и охранные зоны, зарезервированы площадки под размещение оборудования.

«Получение согласования подтверждает, что проект соответствует требованиям ресурсоснабжающей организации и имеет техническую возможность для дальнейшей реализации», – отмечают представители коттеджного поселка.

Газификация частного сектора остается одним из приоритетов и на уровне региона. Недавно губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил с руководством «Газпрома» дальнейшее развитие системы газоснабжения округа. Одной из ключевых задач названы создание условий для подключения новых потребителей, включая индивидуальные жилые дома и коттеджные поселки.

По данным правительства Югры, потенциал социальной газификации в регионе превышает 17,5 тысячи домовладений. Работа по расширению газовой инфраструктуры продолжается, в том числе для подключения новых потребителей.

Конкретные сроки зависят от реализации мероприятий по догазификации и готовности инфраструктуры. Однако получение согласования от ОАО «Сургутгаз» означает, что проект уже перешел от планирования к практической стадии подготовки к будущему подключению.

Erid:2SDnjcZiYQr

Реклама. ИНН 860219945638

ИП Панов И.А.