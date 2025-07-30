16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,8347   EUR  94,9514  

Новости

Больше новостей
Намерение повысить налогообложение самозанятых дополнительно на 2 процента — это:
Комментировать
0
Правильно ли запрещать иностранцам работать в такси, как это сделали власти Петербурга?
Комментировать
0
Больше опросов

​Надежность начинается с ДСК-1. Как компания создает основу для Вашего будущего?

Рассматриваем основу качественного жилья на примере нового проекта от «ДСК-1» в центре Сургута

​Надежность начинается с ДСК-1. Как компания создает основу для Вашего будущего?
Фото: ДСК-1

Erid: 2SDnjcJ3Vbc

На рынке недвижимости «бизнес-класс» означает высокие стандарты в дизайне и комфортной жизни. Однако за красивым фасадом и дизайнерскими решениями скрывается главное ‒ фундамент, технология строительства. Именно они определяют, как долго дом будет служить своим жителям и насколько безопасной будет жизнь внутри него.

Рассмотрим, какие решения стоят за статусом бизнес-класса, на примере дома ЖК «За ручьем», который девелопер «ДСК-1» строит в центре Сургута.

Основа под надежность

В «За ручьем» надежность ‒ не просто лозунг. Это технический факт. Под основанием дома выполнено инъектирование грунта ‒ современный метод, при котором цементный раствор под высоким давлением усиливает несущую способность почвы. Это создает под фундаментом монолитные «цементогрунтовые столбы», которые защищают дом от подвижек и неравномерной усадки.

Удвоенный фундамент

Следующий шаг ‒ удвоенное количество свай. По сравнению со стандартной проектной схемой, свай в два раза больше. Зачем? Чтобы создать запас прочности, обеспечить долговечность на десятилетия и избежать риска в условиях сложного северного климата.

Технологии под контролем

Все, что происходит на стройке, ‒ под тройным контролем:
‒ материалы проходят лабораторную проверку,
‒ заключение выдают независимые эксперты.

Итоги проверок говорят однозначно: технология, выбранная застройщиком, обеспечивает высокий уровень надежности и точное соответствие проектным стандартам.

Безопасность не на словах, а в цифрах

Жилой комплекс «За ручьем» ‒ это продуманная система, в которой каждая технология служит долголетию дома и комфорту его жителей. За строительством стоят 54 года опыта компании «ДСК-1», десятки успешных проектов в условиях Севера и полный цикл производства ‒ от собственных материалов до монтажа.

«ДСК-1» предлагает вам семейную ипотеку 2,2% на ЖК «За ручьем», подходит семьям с детьми до 7 лет. Можно использовать материнский капитал как первый взнос. Вариант для тех, кто не подходит под «Семейную» ‒ Ипотека с донором. Созаемщиком может стать любое доверенное лицо, имеющее право на льготную ставку. Если хотите избежать кредита, то Рассрочка от застройщика отличный выбор. Ежемесячные взносы фиксированы, остаток оплачивается по завершении строительства.

Качество на десятилетия вперед

В сочетании с дизайнерской архитектурой, уникальными планировками, благоустройством и приватной территорией, «За ручьем» становится примером настоящего бизнес-класса:

  • Архитектурная выразительность
  • Продуманные квартиры
  • Уютная среда внутри и снаружи
  • Надежная основа, выверенная компанией

О компании

На протяжении более полувека «ДСК-1» не просто строит здания ‒ мы создаем уникальное пространство, в котором рождаются мечты, формируются семьи и складывается комфортная среда для жизни.

Более подробно можете ознакомится на сайте: https://dsk1.one/ или по номеру телефона: +7 (3462) 39-02-29. Приходите в офис продаж по адресу: ул. Университетская 19.

*Единая информационная система жилищного строительства

*Дисклеймер -https://docs.google.com/document/d/1leWAbh4EGNvfbQaDSEB6yiUtSVasemYJfOH2r36D0cI/edit?tab=t.0

Erid: 2SDnjcJ3Vbc

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:23, просмотров: 298, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Ханты-Мансийске скорая помощь спасла мужчину, который лежал в своей квартире с инсультом и инфарктом 363
  2. В Югре аспирантам будут платить 200 тысяч за защиту кандидатской диссертации 317
  3. ​В начале августа в Сургуте пройдет концерт под открытым небом 311
  4. ​Надежность начинается с ДСК-1. Как компания создает основу для Вашего будущего? 298
  5. ​Дума Сургута утвердила последний пакет наказов избирателей 295
  6. ​В Сургуте провели более 1800 экологических уроков для детей 291
  7. До конца года все учебные заведения Югры перейдут на общение в MAX 281
  8. ​В Сургутском районе очищают берега крупных рек 273
  9. ​Когда будет школа в 35-м микрорайоне? Кто ее построит и за какие деньги? 5 неудобных вопросов «Бруснике» 272
  10. ​Таежный гигант: муравейник из Югры вошел в Книгу рекордов России и мира 262
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 25422
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 июля? // АФИША 2367
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 2048
  4. ​В Сургуте демонтировали пять незаконных киосков за месяц — и 126 с прошлого сентября 2010
  5. ​Сайму в Сургуте очистят, но не скоро: проект запланирован через пять лет 1828
  6. ​А Сайма ждет… 1756
  7. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 1680
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 1599
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 1552
  10. ​Подростки из Нефтеюганска устроили потасовку с полицейскими 1525
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 25422
  2. MAXимум вопросов 6102
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 5520
  4. Продажа «Агентства» действительно нанесла ущерб городу. Но но ни замглавы, ни директор депимущества не принимают решения о проведении подобной сделки 5461
  5. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 4756
  6. Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство 4582
  7. Сургутская пилотажная группа «Барсы» под угрозой: что произошло 4464
  8. ​Перестройка работы школы 4310
  9. Что известно о врио главы МРЭО ГИБДД, которого задержали в Сургуте 4087
  10. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 3998

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика