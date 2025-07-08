«Восток Моторс» запускает июльскую акцию на кроссоверы

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В мире, где каждый день ‒ это новое приключение, нужен автомобиль, который не просто доставит из точки А в точку Б, а сделает это надежно и с комфортом.

Официальный дилерский центр Belgee «Восток Моторс» по адресу: Югорский тракт, 23/1 предлагает большой выбор моделей в разных комплектациях, цветовых решениях и с максимальной выгодой.

Только с 1 по 31 июля действует специальное предложение: стоимость Belgee X50 в базовой комплектации составляет всего 1 939 990 рублей!

Подробности ‒ в отделе продаж официального дилера «Восток Моторс» и на сайте. Приятный бонус ‒ каждый покупатель получает полезные для автовладельцев подарки.

Одна из самых популярных и знаковых моделей ‒ Belgee X50 ‒ не просто кроссовер, а воплощение современных технологий, проверенного качества, стиля и доступной цены.

Народная любовь

Belgee X50 ‒ это лицензионная версия знаменитого и популярного Geely Coolray. Это значит, что он сохранил все достоинства и высокую репутацию оригинала, но стал еще доступнее. Владельцы отмечают его динамику, экономичный расход топлива и впечатляющее техническое оснащение даже в базовых комплектациях.

Несмотря на стремительное подорожание автомобилей на рынке и общую тенденцию роста цен, официальный дилер Belgee «Восток Моторс» в Сургуте продолжает сдерживать цены, оставляя популярные модели максимально доступными.

Доступная цена без компромиссов

Только в июле максимальная выгода при покупке мощного городского кроссовера Belgee X50 в «Восток Моторс» составляет 650 000 рублей! При стоимости менее 2 млн рублей автомобиль предлагает то, за что другие бренды просят намного больше.

А с учетом многообразия кредитных программ и акции Trade-in автомобиль становится отличным выбором для тех, кто хочет современный и надежный кроссовер без переплат. На Belgee действуют выгодные условия кредитования. В автосалоне есть возможность оформить кредит по ставке (полная стоимость кредита ‒ от 0,010% до 25,993% годовых) от 0,01% годовых, максимальная сумма ‒ 9 000 000 рублей. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк», срок ‒ 12, 24, 36, 48, 60, 72 или 84 месяца. Также доступно кредитование от АО «Альфа-Банк».

Надежность, проверенная дорогами

Belgee X50 создан на сверхтехнологичной платформе BMA, которая гарантирует отличную управляемость и долговечность. Его мощный 1,5-литровый турбированный двигатель в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач обеспечивает плавность хода и уверенный разгон до 100 км/ч всего за 8 секунд.

Благодаря адаптированной под российские дороги подвеске автомобиль уверенно справляется с любыми неровностями без потери комфорта.

В городе и на природе, для коротких поездок и дальних путешествий, для деловых и семейных людей: Belgee X50 ‒ это идеальный спутник для динамичной жизни на любых дорогах и при любых условиях!

Комфорт, который впечатляет

В салоне Belgee X50 ‒ простор и технологии. Панорамная крыша с люком дарит вдохновляющее ощущение свободы.

Комфорт и технологичность ‒ на расстоянии вытянутой руки: 7-дюймовая цифровая приборная панель, высококачественный сенсорный экран, камера с круговым обзором ‒ здесь все создано для безопасного передвижения и удовольствия от процесса вождения.

С подогревом сидений, руля и зеркал зимние поездки становятся гораздо комфортнее. А еще X50 радует отличной шумоизоляцией и качественными материалами отделки, которые делают автомобиль статусным, стильным и тактильно приятным.

Почему Belgee?

Проверенная платформа, адаптированная сборка и высокие технологии делают каждую поездку безопасной и приятной. Мощный двигатель и отзывчивое управление обеспечивают то самое ощущение драйва, которое так нравится автолюбителям.

И самое приятное: автомобили Belgee ‒ это премиальные опции и безупречный статусный облик за разумные деньги!

Успевайте выбрать своего надежного партнера, который сделает каждую поездку яркой и комфортной.

Обращайтесь к официальному дилеру «Восток Моторс», чтобы узнать подробности об ограниченных спецпредложениях, выгодных способах покупки, а также испытать любую понравившуюся модель на тест-драйв.

Ждем вас по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 23/1.

Подробная информация по телефону: +7 (3462)310-700.

Наш сайт: Восток Моторс Юг

Кредит предоставляют АО Альфа-Банк и ПАО Совкомбанк.

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ООО “Восток Моторс Юг”