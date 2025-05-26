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​«Торпедо» - в РПЛ

Московский клуб вернулся в главный дивизион страны

​«Торпедо» - в РПЛ
Фото: телеграм-канал ФК «Торпедо»

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Это случилось! Легендарный футбольный клуб «Торпедо» (Москва) вернулся в Российскую премьер-лигу.

Возвращение футбольной легенды в главную лигу страны произошло после игры с «КАМАЗом» (Набережные Челны), которую команды провели 24 мая. И хотя встреча закончилась боевой ничьей (1:1), этого хватило, чтобы подняться в высший дивизион страны.

Как отметил главный тренер команды Олег Кононов по результатам противостояния с «КАМАЗом», «что касается сегодняшней игры, и в целом последних матчей, они были схожи – наша команда играла на результат, в меньшей степени - на зрелищность».

В значительной степени то обстоятельство, что московское «Торпедо» вернулось в Российскую премьер-лигу, связано с появлением у клуба новых покровителей. Ими в 2024 году стали соучредители ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук и Владимир Кожаев, а также дружественный «Сибпромстрою» совладелец строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев – они вошли в состав учредителей «Спортивно-строительной компании», которой принадлежит 100 % акций ФК «Торпедо». На тот момент команда выступала в Первой лиге, но планировала вернуться в главный дивизион страны.

И вот благодаря поддержке меценатов из Ханты-Мансийского округа, долгожданная цель достигнута. Как говорят новые спонсоры команды, это только начало, впереди – большая работа. Необходимо не только закрепиться в основной лиге страны, но и двигаться дальше к вершинам, вплоть до заветного кубка.

В настоящий момент ГК «Сибпромстрой» выступает не только спонсором команды, но и реконструирует стадион имени Эдуарда Стрельцова в самом центре Москвы. Спортивный объект рассчитан на 15 тысяч зрителей, и будет не только соответствовать всем требованиям для проведения матчей Премьер-лиги, но и для соревнований всероссийского и международного уровня: проект рассчитан в соответствии со стандартами IV (высшей) категории по классификации УЕФА.

- На сегодня это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве. Стоимость составляет 19 миллиардов рублей… Мы зашли, когда были забиты только сваи. Отмечу, это не только стадион, это спортивный, физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, там будет располагаться футбольная школа «Торпедо», - добавил Николай Сторожук.

Напомним, что за свою теперь уже более чем 100-летнюю историю «Торпедо» неоднократно становился чемпионом СССР, в том числе и благодаря заслугам таких игроков с мировым именем, как Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов. Однако в своей новейшей истории переживал определенные трудности, а в 2006-м году клуб впервые покинул высший дивизион отечественного футбола.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"


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