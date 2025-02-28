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Надежный актив: выгоды вложений в жилье бизнес-класса

​«ДСК-1» рассказал почему стоит инвестировать в жилье бизнес-сегмента

Надежный актив: выгоды вложений в жилье бизнес-класса
Фото: ДСК-1

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В условиях экономической нестабильности многие ищут надежные способы сохранить свои сбережения. Один из таких инструментов – вложения в недвижимость, особенно в жилье бизнес-класса. Совершив такую покупку, можно не только сохранить капитал, но и приумножить его. Рассмотрим несколько причин, почему это выгодно.

1. Низкие риски и высокая ликвидность

Рынок недвижимости бизнес-класса традиционно демонстрирует тенденцию к росту даже в кризисные времена, что отличает его от эконом-сегмента. Качественное жилье всегда востребовано и этот факт делает его одним из самых надежных активов для долгосрочных инвестиций.

2. Аренда как источник дополнительного дохода

Арендный рынок в Югре достаточно развит, и средняя стоимость квартиры превышает 29 000 ₽ в месяц. Интересно, что даже в условиях кризиса люди готовы искать лучшие варианты и платить больше за комфортное жилье. Это повышает спрос на недвижимость бизнес-класса, которая обеспечивает более высокий доход и привлекает платежеспособных арендаторов на длительный срок. Кроме того, такие квартиры ежегодно увеличивают свою стоимость.

3. Удобные условия покупки

Приобретение квартиры в доме бизнес-класса стало проще благодаря возможности воспользоваться рассрочкой от застройщика. Это особенно удобно для тех, кто уже имеет инвестиционные объекты. В процессе продажи существующей квартиры можно оформить рассрочку на срок от 1 до 3 лет. Ежемесячно выплачивать фиксированную сумму в размере 50 000 ₽, а остаток погасить единым платежом по окончании договора. Такой подход позволяет выгодно продать старую недвижимость и реинвестировать средства.

Еще один привлекательный вариант покупки – «Семейная ипотека» Сбербанка. По этой программе застройщик предлагает сниженную ставку до конца строительства дома – 2,2%. На такие условия покупки могут рассчитывать семьи, в которых: есть ребенок в возрасте до 7 лет, а также двое или более детей в возрасте до 18 лет.

4. Высокое качество жилья

Недвижимость бизнес-класса отличается высоким качеством строительства и благоустройства, что делает её привлекательной как для собственников, так и для арендаторов. Это также влияет на рост стоимости объекта со временем.

Пример такого привлекательного инвестиционного объекта в Сургуте – дом бизнес-класса «За ручьем», который компания «ДСК-1» строит в центральной части города. Это гарантия развитой инфраструктуры, удобного доступа к транспортным маршрутам и излюбленному месту сургутян для прогулок и занятий спортом – природному парку «За Саймой».

Помимо развитой инфраструктуры, удобство проживания здесь дополнительно подчеркивают архитектурное оформление и внутренние решения. В том числе и нестандартные для Сургута.

На территории созданы зоны для отдыха и общения, включая коворкинг и детскую игровую комнату. Приватный двор, видеонаблюдение и двухуровневый паркинг обеспечивают необходимый уровень безопасности. Кроме того, предусмотрены функциональные пространства — локеры, колясочные и квартиры с уникальными планировками, включающие мастер-спальни, постирочные и гардеробные.

Дом бизнес-класса «За ручьём» – это продуманные опции, которые положительно влияют на качество жизни, подчеркивают высокий статус жителей и формируют добавленную стоимость квартир. А инвестирование в такие проекты – хороший способ сохранить и приумножить капитал.

И если вы хотите сделать шаг в сторону уверенного будущего, рекомендуем обратить внимание именно на этот проект «ДСК-1».

Erid: 2SDnjcYo43e

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АО СЗ "ДСК-1"


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