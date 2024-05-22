Как выбрать правильный вектор лечения аллергии

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В теплое время года многие сталкиваются с неожиданными реакциями организма, похожими на аллергию - насморк, чихание, отёки, кожные высыпания. Эти симптомы могут возникнуть из-за смены одежды или использования солнцезащитных средств, но раздражителем может оказаться любой другой фактор. Однако тесты на аллергию часто оказываются отрицательными. В таких ситуациях важно определить, что именно вызывает реакцию – аллергия или другая патология. Выбрать верное направление диагностики поможет специальный маркер – эозинофильный катионный белок.

Эозинофильный катионный белок – белок, выделяемый эозинофилами. Эти клетки активно участвуют в аллергических реакциях и отвечают на них выделением ЭКБ в кровь. По этой причине анализ на эозинофильный катионный белок особенно полезен в тех случаях, когда стандартные тесты на общий иммуноглобулин Е (IgE) не дают однозначного ответа. Кроме того, высокая чувствительность ЭКБ позволяет подтвердить наличие или отсутствие аллергии даже в сложных случаях.

Анализ помогает выявить аллергию на разнообразные раздражители, такие как солнцезащитные кремы, косметику и красители в одежде. Даже если стандартные аллергопробы показывают отрицательный результат, исследование на эозинофильный катионный белок точно подтверждает аллергическую природу симптомов.

Исследование также помогает различать настоящую аллергию и псевдоаллергические реакции, которые могут быть вызваны проблемами с внутренними органами, такими как печень или почки. В таких случаях отрицательный результат анализа на эозинофильный катионный белок говорит о том, что для выявления истинной причины симптомов пациенту требуется более тщательное медицинское обследование.

Пройтианализ на эозинофильный катионный белок можно в любом медицинском офисе лаборатории «ЛабКвест». Результат будет готов через 3 дня после поступления биоматериала – венозной крови. Ознакомиться с ним можно в личном кабинете на сайте «ЛабКвест» или на электронной почте, указанной при оформлении заказа. А «расшифровать» результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис «Доктор Q».

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