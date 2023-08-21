Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске нового предложения для покупателей смартфонов. Клиенты, оформившие подписку МТС Junior на один год, получат скидку до 30% на смартфоны в розничной сети МТС.

Оформить подписку МТС Junior сроком на один год и приобрести смартфон со скидкой до 30% можно как в любом магазине МТС, так и онлайн — в интернет-магазине. В рамках акции для клиентов доступно около 150 моделей смартфонов Samsung и Xiaomi. Специальное предложение доступно во всех регионах России.

«Пользователи экосистемы МТС всегда получают актуальные предложения с большой выгодой. Наше новое предложение даст возможность покупателям получить не только современный смартфон со значительной скидкой, но и доступ к развивающим и развлекательным детским сервисам, что актуально с учетом приближающегося учебного сезона», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.