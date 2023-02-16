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Станислав Кузнецов: в Сбере приняли решение создать программу борьбы с дропами

Представители Сбера обсудили методы борьбы с мошенниками

Станислав Кузнецов: в Сбере приняли решение создать программу борьбы с дропами
Фото: Сбер

Для эффективной борьбы с телефонным мошенничеством необходимо объединить усилия всех сторон, использовать новейшие технологии и усовершенствовать законодательство. Это отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время панельной дискуссии «Противодействие мошенничеству и социальной инженерии» на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

По словам Станислава Кузнецова, в последние годы и финансовый сектор в целом, и Сбер в частности много сделали для противодействия мошенничеству. Прежде всего — в сфере социальной инженерии, когда люди сами отдают преступникам деньги, находясь под их воздействием. Удалось ликвидировать мошеннические кол-центры, которые находились в местах лишения свободы. Были усовершенствованы механизмы антифрода банков и операторов мобильной связи, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, что позволяет пресекать большинство подозрительных переводов в режиме реального времени. Законодательство также было доработано.

В результате телефонное мошенничество в отношении клиентов Сбера сократилось в 15-20 раз. Однако общий объём такого мошенничества в 2022 году вырос на 40%. Это означает, что преступники переключились с клиентов Сбера на клиентов других банков. При этом преступники постоянно совершенствуют свои схемы, подчеркнул Станислав Кузнецов. Более 90% кол-центров, работающих против россиян, сегодня находятся на территории Украины. Всё больше звонков совершается через мессенджеры. Если до 2020 года жертва, как правило, теряла только собственные деньги, то теперь преступники уговаривают граждан брать кредиты, а иногда и продавать жильё и даже поджигать отделения банков.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В отношении клиентов Сбера коренный перелом в борьбе с телефонными мошенниками уже произошёл. Но, чтобы он произошёл и в России в целом, нам нужно объединять усилия. Мы готовы инвестировать ресурсы в создание единого автоматизированного подхода к защите от телефонного мошенничества, который смогут безвозмездно использовать все банки. Мы уже открыли доступ к соответствующей информации для всех банков».

Как только будут приняты поправки к Федеральному закону № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», банки будут обязаны не принимать распоряжения клиентов по переводам на реквизиты предполагаемых мошенников из специальной базы Банка России в течение двух дней, добавил Станислав Кузнецов. Это станет мощным ударом по преступникам, ведь за это время люди обычно понимают, что были обмануты, и смогут вернуть свои деньги. Не менее важно пресекать деятельность дропов — людей, которые обналичивают и переводят похищенные телефонными мошенниками средства.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы в Сбере приняли решение создать программу борьбы с дропами, ведь это целая криминальная отрасль. Мы насчитали в России не менее 580 тыс. действующих дропов — кто-то занимается этим сознательно, кого-то используют "втёмную". Люди обналичивают деньги в банкоматах, несут их на криптобиржи, после чего деньги попадают на Украину, там их снимают в любой валюте и используют для ведения военных действий против России. Всё это существует открыто. Чтобы купить криптовалюту, не нужен даже паспорт. Эффективная борьба с дропами возможна, если мы объединим усилия. Нужно навести порядок на этом направлении, но пока мы в начале пути. Мы провели эксперимент и в один день заблокировали 119 тыс. карт дропов. Не получили ни одной жалобы — это означает, что добросовестные граждане в это число не попали и нам удалось точно идентифицировать преступников».

На панельной дискуссии также выступили Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель Председателя Правления ПАО «Банк ВТБ» Вадим Кулик и генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев. Модерировал встречу Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

Форум «Кибербезопасность в финансах» — крупнейшее мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. В 2023 году в фокусе внимания участников форума — развитие информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях. Сбер — генеральный партнёр форума.


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16 февраля в 21:15, просмотров: 225, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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