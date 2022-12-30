Застройщик активно возводит не только жилье, но и социальные объекты

В течение полутора-двух лет в Сургуте появится четыре образовательных объекта, которые для нужд города построит компания «Сибпромстрой». Речь идет о школе в микрорайоне №42, школе-саде в микрорайоне Голд фиш, а также школе и детском саде в ЖК «Марьина гора». На их возведение застройщик потратит в общей сложности более четырех миллиардов рублей. Об итогах уходящего и планах на новый год журналистам рассказал соучредитель холдинга Николай Сторожук.

Так, в микрорайоне №42 свои двери для учеников должна распахнуть школа, рассчитанная на 900 мест. В настоящий момент там ведутся строительно-монтажные работы, готовность объекта — порядка 60 процентов. В феврале 2023 года строители приступят к внутренней отделке.

В ЖК «Марьина гора» застройщик возводит детский сад, аналогичный детскому саду «Волчок», который компания уже построила в микрорайоне №42. В разработке проект школы на 900 мест. Это будут первые социальные объекты в так называемом «Новом Сургуте». Первые и очень нужные, ведь там «Сибпромстрой планирует возвести большой жилой комплекс на 26 многоквартирных домов от 16 до 25 этажей. Всего же в проекте жилого комплекса числится две школы и три детских сада.

«В этом году после паузы мы возобновили строительство школы с детским садом в ЖК «Голд фиш», — рассказал Николай Сторожук. — Уверен, что наших ресурсов хватит, чтобы построить все эти соцобъекты».

Есть у югорского холдинга и уже завершенные проекты. Так, к примеру, в микрорайоне №17 в Нефтеюганске заработал билдинг-сад на 120 мест. А в Сургуте готовится к открытию дорога, первая в Сургуте точно и одна из первых в Югре, построенная по концессии, — «Сибпромстрой» стал первопроходцем в этом деле.

Удалось компании вывести на должный уровень и объем продаж, который весной катастрофически просел из-за подскочившей ставки Центробанка и ограничения льготного субсидирования. К примеру, в мае было реализовано всего десять квартир, тогда как в аналогичный период прошлого года заключили 146 сделок — снижение в 15 раз. Нельзя не отметить и содействие окружных властей — администрации городов и районов для расселения жителей выкупили жилья почти на шесть миллиардов рублей.

По предварительным подсчетам руководства «Сибпромстроя», по итогам 2022 года в Югре застройщик введет в эксплуатацию порядка 189 тысяч кв.м. жилья. О планах на следующий год говорить пока рано, однако в компании предпочитают с оптимизмом смотреть в будущее.