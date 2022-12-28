Директор Треста специализированного застройщика «ДСК-1» Денис Третьяков – о производственных итогах года для компании

- Строительное подразделение «ДСК-1» – пожалуй, ключевое для специализированного застройщика. С какими результатами строители подошли к концу 2022 года?

Главным итогом года я бы назвал выполнение всех основных плановых показателей. Реализовали все, что наметили, в том числе – за счет проработки концепции по двукратному увеличению выпуска деталей крупного панельного домостроения. Очень простая практическая математика: если в начале года завод «ДСК-1» выпускал 12-13 этажных секций в месяц, то сейчас выходим на уровень фактически одной секции в сутки, то есть 22 в месяц. А уже в марте 2023 года планируем еще в два раза повысить планку – до 44 секций в месяц. Такое увеличение объема ускоряет монтаж, и после перехода на выпуск двух секций в сутки типовой многоквартирный дом можно будет смонтировать всего за две недели.

Это объективно очень высокий показатель для строительного рынка. Наши клиенты получат возможность еще более точно планировать сроки – от заключения договора долевого участия до выдачи ключей. При этом качество возводимых домов останется стабильно высоким, повышение производительности завода только увеличит темпы строительства.

В свою очередь, это позволит увеличить объем средств на покупку самого современного оборудования, на разработку новых технологий строительства и внедрение новых технологических схем. То есть в итоге все делается в интересах клиентов – новоселы получают квартиры с отличной шумоизоляцией, идеально ровными стенами и полами с самым современным покрытием. И, естественно, заметно сокращается период ожидания въезда в готовое жилье с качественным ремонтом, сантехникой и увеличенными окнами. Растет и скорость строительства, и качество отделки, и оперативность выдачи ключей, где все тоже отработано до мелочей с учетом пожеланий покупателей.

- Новое оборудование, уже установленное на заводе, дает свои плоды?

Конечно, причем, не только в плане удовлетворения текущих потребностей застройки, но и на ближайшую перспективу. Смонтированная не так давно линия безопалубочной формовки производства обеспечит самые широкие возможности для системы универсального домостроения (УДС). Там, где сегодня мы, например, ограничиваемся строительством лишь отдельных коммерческих помещений на первых этажах наших жилых комплексов, появляется еще более мощный ресурсный потенциал. Серия УДС позволит возводить не только жилые дома, но и школы, и торговые центры, и спортивные комплексы. Благодаря этой серии параллельно с жильем мы сможем удовлетворять запросы покупателей на самые востребованные объекты инфраструктуры. Здесь тот самый случай, когда универсализм в производстве не распыляет усилия, а точечно закрывает множество потребностей. А это новые дома, комфортные квартиры для сургутских семей, удобство районной инфраструктуры и благоустройство по высшей шкале оценки.

- Пачки весенних санкционных ограничений как-то повлияли на процесс модернизации производства?

В какой-то степени, наверное, влияние почувствовали, но не критично. Мы уже инвестировали в производство значительные средства, все заключенные контракты со стороны поставщиков выполнены. Закупленное оборудование работает и дает результат. Другое дело, что введенные ограничения приводят к переходу на оборудование преимущественно отечественных производителей. Это закрывает проблему недавней нехватки запчастей и комплектующих – качество продукции «ДСК-1» для покупателей только повышается, сроки не меняются, а все требования к техническому регламенту соблюдаются в полной мере. Казалось бы, это внутренний, технический момент, но в строительстве мелочей нет, это вопрос ключевых характеристик будущего жилья.

Нужно сказать, что за качество отвечает наша собственная лаборатория, одна из немногих сертифицированных во всем округе. Тщательно проверяем качество бетонных смесей, фундамента, готовых изделий, пропорций воды и цемента в бетоне, качества арматуры и так далее – по максимально широкому ассортименту возможностей. Лаборатория обеспечивает тройную систему проверки качества.

- Что хотели бы пожелать клиентам, коллегам, сотрудникам?

Самое главное – стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Душевного равновесия, созидательной энергии, здорового баланса в желаниях и возможностях – чтобы вторые всегда успевали за первыми. И, разумеется, оптимизма и веры в собственные силы. Сейчас, наверное, не самый простой период в жизни страны, но вместе мы его пройдем достойно.